Стерильный враг урожая: химия и кислотность против ваших растений — что скрывают готовые смеси

На упаковке готового субстрата всё выглядит заманчиво: производители обещают идеальный баланс питательных веществ, стерильность и быстрый рост. Но реальный опыт садоводов и данные агрономов показывают совсем другое. Чистый покупной грунт может не только не помочь рассаде, но и затормозить её развитие.

Мощная рассада в грунте

В чём кроется проблема

Большинство магазинных смесей состоят из торфа, кокосового волокна и небольшого количества минеральных добавок. Такая основа удобна и лёгкая, но абсолютно "пустая" в плане живых микроорганизмов. А именно они играют ключевую роль в усвоении питательных веществ.

Исследования, проведённые в аграрных институтах Европы, подтверждают: в стерильном субстрате корни растут медленнее, хуже развиваются боковые ответвления и снижается устойчивость к стрессам.

Кроме того, производители нередко включают химические стимуляторы роста. Они действительно дают быстрый старт, но со временем нарушают баланс питания и вызывают стресс у растений.

Отдельная опасность — кислотность. У готовых смесей она часто завышена, а большинство культур лучше чувствует себя в нейтральной или слабокислой почве.

Сравнение: покупной грунт и живая почва