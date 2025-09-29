Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Макрон сдался Трампу: Франция поддержала план по Газе
Степпер против бега: компактный тренажёр, который меняет представление о кардио
Израиль раскололся надвое: извинения Нетаньяху вызвали бурю
Дроны против России: Украина сделала предложение, от которого США не смогут отказаться
Трамп взорвал ядерный арсенал США: плутоний уйдет на американские АЭС
Украина сама себя закопала: Венгрия ответила на обвинения со страшной силой
НАТО призналась в катастрофической слабости: 5% шанса выжить в войне с Россией
Польша закрывает двери: теперь придётся ждать 10 лет ради гражданства
Томагавка не будет: секрет Полишинеля НАТО и РФ

Банка вместо теплицы: смешной лайфхак превращает кинзу в бесконечную зелень

4:22
Садоводство

Кориандр, или кинза, — одна из самых популярных пряных трав, которую используют и в кулинарии, и в народной медицине. Обычно его выращивают из семян, но есть и другой способ — размножение из черенков. Этот метод позволяет получить новые кустики быстрее и с минимальными затратами.

Кинза
Фото: commons.wikimedia.org by ShahadatHossain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинза

Многие садоводы думают, что укоренить стебли кориандра сложно, но на практике достаточно лишь знать несколько тонкостей. При правильном подходе можно срезать побеги от уже имеющегося растения и через несколько недель наслаждаться свежей зеленью.

Сравнение способов выращивания кориандра

Способ Особенности Время до урожая Затраты
Из семян Требует посева, ухода за рассадой 30-40 дней Минимальные
Из черенков Быстрое укоренение в воде, простота 10-20 дней Нужны только ножницы и банка
В горшке из магазина Уже готовое растение, можно пересадить Урожай сразу Стоимость выше

Советы шаг за шагом

  1. Срежьте здоровые стебли кориандра длиной 10-15 см.

  2. Удалите нижние листья, чтобы они не загнивали в воде.

  3. Поставьте черенки в прозрачную банку с водой комнатной температуры.

  4. Держите емкость на светлом подоконнике, но избегайте прямых солнечных лучей.

  5. Меняйте воду каждые 2-3 дня, чтобы она оставалась чистой.

  6. Когда появятся корни (через 10-14 дней), пересадите растение в горшок с плодородным грунтом или в грядку.

  7. Удобрите почву компостом или универсальным органическим удобрением для трав.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить нижние листья в воде.
    Последствие: они начинают гнить, и черенок погибает.
    Альтернатива: обрезайте листья на 2-3 см выше линии воды.

  • Ошибка: поставить банку под прямые солнечные лучи.
    Последствие: листья желтеют и обгорают.
    Альтернатива: выбирайте рассеянный свет или используйте лампу для растений.

  • Ошибка: редко менять воду.
    Последствие: размножаются бактерии, черенки загнивают.
    Альтернатива: обновляйте воду каждые пару дней.

А что если…

А что если у вас нет подоконника с хорошим освещением? Тогда используйте фитолампы или компактные теплицы-станции для выращивания трав. Они обеспечивают растениям необходимый свет и тепло даже в зимний период.

Если же времени совсем мало, можно купить уже укорененные саженцы кориандра в садовом центре и просто пересадить их в горшок.

Плюсы и минусы выращивания из черенков

Плюсы Минусы
Быстрый результат — свежая зелень через 2 недели Не все стебли укореняются
Экономия — не нужно покупать семена Требует больше внимания на начальном этапе
Возможность круглый год выращивать на подоконнике Нужно часто менять воду
Подходит для экспериментов с другими травами (мята, базилик) Урожайность ниже, чем при посеве семян

FAQ

Как выбрать лучшие черенки кориандра?
Берите стебли длиной не менее 10 см с несколькими парами здоровых листьев.

Сколько стоит выращивание кориандра из черенков?
Фактически бесплатно — нужны только ножницы, банка и вода.

Что лучше: семена или черенки?
Семена дают больший урожай, а черенки удобны для быстрого получения зелени.

Мифы и правда

  • Миф: кориандр нельзя вырастить дома на подоконнике.
    Правда: при достаточном освещении он прекрасно растет круглый год.

  • Миф: черенки хуже, чем семена.
    Правда: урожайность ниже, но зелень появляется быстрее.

  • Миф: для выращивания кориандра обязательно нужна теплица.
    Правда: достаточно горшка и света от окна.

Три интересных факта

  1. Кориандр — одно из немногих растений, у которых и листья, и семена активно применяются в кулинарии.

  2. В медицине масло кориандра используют для улучшения пищеварения и как мягкое успокаивающее средство.

  3. В кулинарии листья кориандра называют "кинзой", а семена — "кориандром", хотя это одно и то же растение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Второй Дубай: США раскрыли план возрождения Газы
72 часа до мира: что США предлагают ХАМАС взамен на спокойствие
Магазинные воры в панике: нейросеть вычислила их секреты – ритейлеры ликуют
Сдача в обмен на еду: США ответили, когда Газа получит гумпомощь
США создают армию для Газы: силы демократии в очередной раз придут на Ближний Восток
Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители
Манго против диабета: почему фрукт с высоким содержанием сахара может быть полезнее диетических снеков
Война в Газе закончится через 72 часа? Белый дом раскрыл главное условие
Летиция Каста в 47: как кинозвезда снова покоряет мир моды после развода
Утро оживает в аромате яблок и орехов — овсянка превращается в маленькое чудо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.