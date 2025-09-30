Крупноцветковые хризантемы: 10 сортов, которые выглядят дороже любого букета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:57
Садоводство

Пышные, яркие, с фантастическим разнообразием оттенков и форм — крупноцветковые хризантемы давно стали украшением садов и букетов. Если когда-то они были исключительно жёлтыми и скромными, то сегодня выбор настолько велик, что легко потеряться. Ниже — десять эффектных сортов, каждый из которых заслуживает места в саду или хотя бы в вазе на столе.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Цветы

Что нужно знать о крупноцветковых хризантемах

Эти растения — многолетники из семейства Астровые. Их отличают длинные прочные стебли высотой от 50 см до 1,2 м и огромные цветки диаметром до 20 см. Соцветия бывают шаровидными, корзиночными, анемоновидными, с лепестками в виде иголочек или паучьих лапок. Многие сорта идеально подходят для срезки, сохраняя свежесть до трёх недель.

Главный минус — теплолюбивость. Большинство крупных хризантем плохо переносят морозы, поэтому в средней полосе их чаще выращивают в теплицах или контейнерах. На зиму кусты заносят в помещение или укрывают.

Сравнение популярных сортов

Сорт Размер цветка Высота куста Окраска лепестков Особенности
Седая Дама до 30 см 1 м розово-пыльные оттенки требует зимнего хранения в подвале
Газель 12-17 см 70-80 см белоснежные, кремовая середина форма цветка меняется от длины дня
Кремист Еллоу 14-18 см 70-90 см лимонно-жёлтые долго стоит в срезке
Шэмрок 12 см 80-90 см золотисто-зелёные ценится дизайнерами
Милка 16-18 см до 1 м розовые и белые подходит для контейнеров
Спайдер Пинк 15 см 45-60 см сиренево-розовые лепестки "паучьей" формы
Авиньон до 15 см 80 см персиково-розовые позднецветущий сорт
Зембла 12-20 см 30-90 см белые, жёлтые, лайм цветёт до морозов
Кассандра Пинк 10 см до 1 м сиреневые размер зависит от формирования куста
Дипломат 10 см 70-80 см пурпурно-красные хорош в монобукетах

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте место солнечное, защищённое от ветра.

  2. Сажайте в рыхлую, питательную почву со слабокислой реакцией.

  3. Высокорослые сорта подвязывайте к опоре, иначе стебли сломаются под тяжестью цветов.

  4. В период активного роста подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями.

  5. До морозов переносите контейнерные растения в дом или теплицу.

  6. Для срезки используйте острый секатор и сразу ставьте стебли в воду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недостаток света → мелкие цветки → перенос в более освещённое место.

  • Посадка в тяжёлую глинистую почву → загнивание корней → использование лёгкого субстрата с песком и перегноем.

  • Оставление кустов без укрытия зимой → гибель растения → перенос в подвал или использование сухого лапника.

А что если…

Вы хотите оставить хризантему зимовать в саду? Теоретически это возможно с корейскими сортами, например Кассандра Пинк или Дипломат. Но даже они благодарнее зимуют под укрытием из лапника и спанбонда.

Плюсы и минусы выращивания

Плюсы Минусы
Огромные соцветия, эффектные в саду и букетах Низкая морозостойкость
Долгое цветение, часто до ноября Нуждается в подвязке
Богатая палитра окрасок Требует регулярных подкормок
Хорошо растёт в контейнерах Чувствительна к сквознякам

FAQ

Сколько стоят крупноцветковые хризантемы?

Цена зависит от сорта: от 200 до 600 рублей за саженец в питомниках.

Какие сорта лучше выбрать для начинающих?

Зембла и Кремист Еллоу — неприхотливы и легко растут даже у новичков.

Можно ли выращивать крупноцветковые хризантемы в горшке?

Да, особенно Земблу и Милку. При хорошем уходе они цветут в помещении до полугода.

Мифы и правда

  • Миф: крупные хризантемы не подходят для комнат.

  • Правда: многие сорта, например Зембла, успешно цветут в контейнерах на подоконнике.

  • Миф: белые сорта всегда мельче.

  • Правда: Газель и Зембла выпускают крупные белые цветки до 20 см.

Интересные факты

  1. В Японии хризантема считается символом императорской власти.

  2. В Китае растение использовали в медицине для приготовления настоев.

  3. В Европе крупные сорта стали популярны после выставок XIX века.

Исторический контекст

  • VI век — первые упоминания о хризантемах в китайских трактатах.

  • XII век — появление в Японии и культ "цветка солнца".

  • XVIII век — первые поставки в Европу.

  • XIX век — селекция новых форм и расцвет моды на гигантские сорта.

Крупноцветковые хризантемы — это сочетание восточной традиции и современных селекционных достижений. Они украшают участки, становятся центром букетов и вносят в осенний пейзаж яркие акценты, когда большинство цветов уже отцвело.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
