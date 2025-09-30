Крупноцветковые хризантемы: 10 сортов, которые выглядят дороже любого букета

Пышные, яркие, с фантастическим разнообразием оттенков и форм — крупноцветковые хризантемы давно стали украшением садов и букетов. Если когда-то они были исключительно жёлтыми и скромными, то сегодня выбор настолько велик, что легко потеряться. Ниже — десять эффектных сортов, каждый из которых заслуживает места в саду или хотя бы в вазе на столе.
Эти растения — многолетники из семейства Астровые. Их отличают длинные прочные стебли высотой от 50 см до 1,2 м и огромные цветки диаметром до 20 см. Соцветия бывают шаровидными, корзиночными, анемоновидными, с лепестками в виде иголочек или паучьих лапок. Многие сорта идеально подходят для срезки, сохраняя свежесть до трёх недель.
Главный минус — теплолюбивость. Большинство крупных хризантем плохо переносят морозы, поэтому в средней полосе их чаще выращивают в теплицах или контейнерах. На зиму кусты заносят в помещение или укрывают.
|Сорт
|Размер цветка
|Высота куста
|Окраска лепестков
|Особенности
|Седая Дама
|до 30 см
|1 м
|розово-пыльные оттенки
|требует зимнего хранения в подвале
|Газель
|12-17 см
|70-80 см
|белоснежные, кремовая середина
|форма цветка меняется от длины дня
|Кремист Еллоу
|14-18 см
|70-90 см
|лимонно-жёлтые
|долго стоит в срезке
|Шэмрок
|12 см
|80-90 см
|золотисто-зелёные
|ценится дизайнерами
|Милка
|16-18 см
|до 1 м
|розовые и белые
|подходит для контейнеров
|Спайдер Пинк
|15 см
|45-60 см
|сиренево-розовые
|лепестки "паучьей" формы
|Авиньон
|до 15 см
|80 см
|персиково-розовые
|позднецветущий сорт
|Зембла
|12-20 см
|30-90 см
|белые, жёлтые, лайм
|цветёт до морозов
|Кассандра Пинк
|10 см
|до 1 м
|сиреневые
|размер зависит от формирования куста
|Дипломат
|10 см
|70-80 см
|пурпурно-красные
|хорош в монобукетах
Выбирайте место солнечное, защищённое от ветра.
Сажайте в рыхлую, питательную почву со слабокислой реакцией.
Высокорослые сорта подвязывайте к опоре, иначе стебли сломаются под тяжестью цветов.
В период активного роста подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями.
До морозов переносите контейнерные растения в дом или теплицу.
Для срезки используйте острый секатор и сразу ставьте стебли в воду.
Недостаток света → мелкие цветки → перенос в более освещённое место.
Посадка в тяжёлую глинистую почву → загнивание корней → использование лёгкого субстрата с песком и перегноем.
Оставление кустов без укрытия зимой → гибель растения → перенос в подвал или использование сухого лапника.
Вы хотите оставить хризантему зимовать в саду? Теоретически это возможно с корейскими сортами, например Кассандра Пинк или Дипломат. Но даже они благодарнее зимуют под укрытием из лапника и спанбонда.
|Плюсы
|Минусы
|Огромные соцветия, эффектные в саду и букетах
|Низкая морозостойкость
|Долгое цветение, часто до ноября
|Нуждается в подвязке
|Богатая палитра окрасок
|Требует регулярных подкормок
|Хорошо растёт в контейнерах
|Чувствительна к сквознякам
Цена зависит от сорта: от 200 до 600 рублей за саженец в питомниках.
Зембла и Кремист Еллоу — неприхотливы и легко растут даже у новичков.
Да, особенно Земблу и Милку. При хорошем уходе они цветут в помещении до полугода.
Миф: крупные хризантемы не подходят для комнат.
Правда: многие сорта, например Зембла, успешно цветут в контейнерах на подоконнике.
Миф: белые сорта всегда мельче.
Правда: Газель и Зембла выпускают крупные белые цветки до 20 см.
В Японии хризантема считается символом императорской власти.
В Китае растение использовали в медицине для приготовления настоев.
В Европе крупные сорта стали популярны после выставок XIX века.
VI век — первые упоминания о хризантемах в китайских трактатах.
XII век — появление в Японии и культ "цветка солнца".
XVIII век — первые поставки в Европу.
XIX век — селекция новых форм и расцвет моды на гигантские сорта.
Крупноцветковые хризантемы — это сочетание восточной традиции и современных селекционных достижений. Они украшают участки, становятся центром букетов и вносят в осенний пейзаж яркие акценты, когда большинство цветов уже отцвело.
