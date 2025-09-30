Крупноцветковые хризантемы: 10 сортов, которые выглядят дороже любого букета

Пышные, яркие, с фантастическим разнообразием оттенков и форм — крупноцветковые хризантемы давно стали украшением садов и букетов. Если когда-то они были исключительно жёлтыми и скромными, то сегодня выбор настолько велик, что легко потеряться. Ниже — десять эффектных сортов, каждый из которых заслуживает места в саду или хотя бы в вазе на столе.

Что нужно знать о крупноцветковых хризантемах

Эти растения — многолетники из семейства Астровые. Их отличают длинные прочные стебли высотой от 50 см до 1,2 м и огромные цветки диаметром до 20 см. Соцветия бывают шаровидными, корзиночными, анемоновидными, с лепестками в виде иголочек или паучьих лапок. Многие сорта идеально подходят для срезки, сохраняя свежесть до трёх недель.

Главный минус — теплолюбивость. Большинство крупных хризантем плохо переносят морозы, поэтому в средней полосе их чаще выращивают в теплицах или контейнерах. На зиму кусты заносят в помещение или укрывают.

Сравнение популярных сортов

Сорт Размер цветка Высота куста Окраска лепестков Особенности Седая Дама до 30 см 1 м розово-пыльные оттенки требует зимнего хранения в подвале Газель 12-17 см 70-80 см белоснежные, кремовая середина форма цветка меняется от длины дня Кремист Еллоу 14-18 см 70-90 см лимонно-жёлтые долго стоит в срезке Шэмрок 12 см 80-90 см золотисто-зелёные ценится дизайнерами Милка 16-18 см до 1 м розовые и белые подходит для контейнеров Спайдер Пинк 15 см 45-60 см сиренево-розовые лепестки "паучьей" формы Авиньон до 15 см 80 см персиково-розовые позднецветущий сорт Зембла 12-20 см 30-90 см белые, жёлтые, лайм цветёт до морозов Кассандра Пинк 10 см до 1 м сиреневые размер зависит от формирования куста Дипломат 10 см 70-80 см пурпурно-красные хорош в монобукетах

Советы шаг за шагом

Выбирайте место солнечное, защищённое от ветра. Сажайте в рыхлую, питательную почву со слабокислой реакцией. Высокорослые сорта подвязывайте к опоре, иначе стебли сломаются под тяжестью цветов. В период активного роста подкармливайте калийно-фосфорными удобрениями. До морозов переносите контейнерные растения в дом или теплицу. Для срезки используйте острый секатор и сразу ставьте стебли в воду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Недостаток света → мелкие цветки → перенос в более освещённое место.

Посадка в тяжёлую глинистую почву → загнивание корней → использование лёгкого субстрата с песком и перегноем.

Оставление кустов без укрытия зимой → гибель растения → перенос в подвал или использование сухого лапника.

А что если…

Вы хотите оставить хризантему зимовать в саду? Теоретически это возможно с корейскими сортами, например Кассандра Пинк или Дипломат. Но даже они благодарнее зимуют под укрытием из лапника и спанбонда.

Плюсы и минусы выращивания

Плюсы Минусы Огромные соцветия, эффектные в саду и букетах Низкая морозостойкость Долгое цветение, часто до ноября Нуждается в подвязке Богатая палитра окрасок Требует регулярных подкормок Хорошо растёт в контейнерах Чувствительна к сквознякам

FAQ

Сколько стоят крупноцветковые хризантемы?

Цена зависит от сорта: от 200 до 600 рублей за саженец в питомниках.

Какие сорта лучше выбрать для начинающих?

Зембла и Кремист Еллоу — неприхотливы и легко растут даже у новичков.

Можно ли выращивать крупноцветковые хризантемы в горшке?

Да, особенно Земблу и Милку. При хорошем уходе они цветут в помещении до полугода.

Мифы и правда

Миф: крупные хризантемы не подходят для комнат.

Правда: многие сорта, например Зембла, успешно цветут в контейнерах на подоконнике.

Миф: белые сорта всегда мельче.

Правда: Газель и Зембла выпускают крупные белые цветки до 20 см.

Интересные факты

В Японии хризантема считается символом императорской власти. В Китае растение использовали в медицине для приготовления настоев. В Европе крупные сорта стали популярны после выставок XIX века.

Исторический контекст

VI век — первые упоминания о хризантемах в китайских трактатах.

XII век — появление в Японии и культ "цветка солнца".

XVIII век — первые поставки в Европу.

XIX век — селекция новых форм и расцвет моды на гигантские сорта.

Крупноцветковые хризантемы — это сочетание восточной традиции и современных селекционных достижений. Они украшают участки, становятся центром букетов и вносят в осенний пейзаж яркие акценты, когда большинство цветов уже отцвело.