Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень-2025 диктует свои правила: 8 трендов, которые меняют гардероб до неузнаваемости
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Банка шпрот — и вы король стола: закуски и горячее, о которых не знали даже гурманы
Олимпийский парк ночью — музыка, свет и вода на 70 метров: где ловить лучшее шоу
Матрас решает судьбу сна и позвоночника: эти ошибки совершают чаще всего
Удаление катализатора кажется выгодным: но на деле приносит больше проблем
Звезда пожирает ледяное сердце планеты: астрономы впервые поймали момент космической казни
Иллюзия простора: как визуально увеличить комнату без больших вложений
Неожиданное обещание Машковой: актриса объявила о планах вернуться в Россию с гастролями

Стареет быстрее, чем хозяйка: когда клубнику пора переселять с грядки

4:46
Садоводство

Клубника — ягода, которая радует вкусом и ароматом, но требует внимательного ухода. Каждый садовод однажды сталкивается с вопросом: оставлять старые кусты или заменить их новыми? Ответ не так однозначен, ведь многое зависит от возраста растений, качества почвы и соблюдения агротехники.

Осенняя обрезка клубники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя обрезка клубники

Почему клубника стареет

Первые годы кусты плодоносят обильно, но затем ягоды становятся мельче, а урожай уменьшается. Причина проста: листья у клубники обновляются, а корни — нет. Каждый сезон куст обрастает новыми "рожками", а корневая система остаётся прежней и уже не справляется с нагрузкой. Результат — снижение урожайности.

Обычные сорта пересаживают раз в 3-4 года, ремонтантные — ещё чаще, каждые 2-3 года. Перед высадкой молодых розеток лучше менять участок, а если такой возможности нет — обязательно обеззараживать почву.

Сравнение сроков пересадки сортов

Вид клубники Срок активного плодоношения Когда обновлять
Обычные сорта 3-4 года Через 3-4 года
Ремонтантные сорта 2-3 года Через 2-3 года

Советы шаг за шагом: как обновить грядку

  1. Выберите новый участок, хорошо освещённый и защищённый от ветра.

  2. Подготовьте грядку за 1-2 месяца: перекопайте почву, внесите перегной и минеральные удобрения.

  3. Посадите молодые розетки, выбирая сильные экземпляры с 3-4 листьями и мощными корнями.

  4. Следите за поливом: почва должна быть влажной, но без застоя воды.

  5. Мульчируйте грядку — соломой, торфом или чёрным агроволокном.

Такой подход продлит жизнь ягодной плантации и обеспечит стабильный урожай.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка клубники на том же месте без перерыва.
    → Последствие: накопление болезней и вредителей.
    → Альтернатива: выдержать паузу минимум 3-4 года, использовать севооборот.

  • Ошибка: высадка после картофеля или томатов.
    → Последствие: заражение фузариозом и вертициллёзом.
    → Альтернатива: выбирать предшественников — чеснок, лук, фацелию, горчицу.

  • Ошибка: излишний полив.
    → Последствие: гниль корней.
    → Альтернатива: умеренный полив и дренаж почвы.

А что если не пересаживать

Если оставить кусты на одном месте больше 5 лет, урожай неизбежно снизится. Ягоды будут мелкими, а болезни и вредители постепенно захватят грядку. В итоге вместо экономии садовод потеряет время и силы.

Плюсы и минусы пересадки

Пересадка кустов Плюсы Минусы
Да Крупные ягоды, меньше болезней, выше урожай Требует труда и времени
Нет Экономия сил в первый год Снижение урожая, болезни

FAQ

Сколько лет может плодоносить клубника на одном месте?
Обычные сорта — 3-4 года, ремонтантные — 2-3 года. После этого кусты лучше заменить.

Можно ли посадить клубнику после смородины или малины?
Нет, остатки их корней способствуют развитию гнили.

Чем обеззаразить старую грядку?
Подойдут медьсодержащие препараты, биофунгициды или сидераты — горчица, фацелия.

Мифы и правда

  • Миф: "Старые кусты дают сладкие ягоды, просто их меньше".
    Правда: с возрастом ягоды не только мельчают, но и теряют вкус.

  • Миф: "Пересадка нужна только при болезнях".
    Правда: даже здоровые кусты стареют, и пересадка необходима.

  • Миф: "Клубника сама обновляется усами".
    Правда: если оставлять усы на одном месте, болезни сохранятся в почве.

3 интересных факта

  • В промышленном производстве клубнику меняют каждые два года для сохранения товарного вида ягод.
  • Самые крупные ягоды получают на второй год после посадки.
  • В Японии клубнику выращивают в теплицах круглый год, используя гидропонику.

Исторический контекст

В XVIII веке клубника появилась в России как экзотика и стоила дороже винограда. Дворяне разводили её в оранжереях и подавали на приёмах. Лишь к XIX веку ягода стала привычной культурой в деревнях и на усадьбах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма
Тени поднимаются выше привычной линии: неожиданный эффект распахивает взгляд и меняет образ
ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива
Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего
Вариатор скрывает опасность: мифы о ненадёжности обходятся водителям дорого
4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей
Под снегом теплее, чем в подвале: какие культуры лучше зимуют в земле
15 минут в день достаточно: жир сгорает, пока мышцы борются за каждое повторение
Кислород — спасение для нас, но яд для древней Земли: как жизнь пережила смертельный газ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.