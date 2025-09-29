Бегонии нового поколения: каталоги молчат о самых загадочных сортах и гибридах

Бегония давно стала любимицей садоводов и коллекционеров комнатных растений. Эта культура удивляет своим разнообразием: существуют клубневые, ампельные, декоративно-лиственные и крупноцветковые формы. Каждый сорт несёт в себе особый шарм — будь то нежные оттенки лепестков или необычные махровые соцветия. Благодаря обильному цветению и сравнительной неприхотливости бегония заслужила звание универсального растения для дома и сада.
Сорт с мощными стеблями и крупными махровыми цветами до 13 см в диаметре. Яркая оранжевая окраска делает растение выразительным акцентом в подвесных кашпо. Цветёт долго, не боится болезней и вредителей.
Клубневая бегония с цветками, напоминающими розу или камелию. Лепестки золотисто-жёлтые с розовой каймой, диаметр — до 10 см. Хорошо переносит солнце, цветёт до самых заморозков.
Белоснежная красавица с густомахровыми бутонами. Отличается атласной текстурой лепестков и длительным цветением. Требует аккуратного ухода: регулярного полива, подкормок и защиты от сквозняков.
Элегантный сорт с розовыми цветами, оттенёнными кремовыми и абрикосовыми тонами. Цветки напоминают гвоздику, кусты низкорослые и очень декоративные. Идеален для клумб и миксбордеров.
Гибрид голландской селекции с соцветиями, похожими на камелию. Лепестки розовые с белыми кончиками. Растение неприхотливо, хорошо растёт и на солнце, и в полутени.
Клубневая бегония с гофрированными лепестками жёлтого цвета и красной окантовкой. Цветёт с июля по сентябрь, а при хорошем уходе — даже зимой.
Ампельная форма с бело-жёлтыми соцветиями и кораллово-розовой каймой. Отлично смотрится в подвесных кашпо и контейнерах. Цветёт с середины лета до осени.
Низкорослый куст с махровыми жёлтыми цветками. Хорошо ветвится, образует множество бутонов. Название серии говорит само за себя — цветение практически без перерыва.
Гибрид с ароматными белыми цветами и розоватым оттенком лепестков. Отличается бархатистой текстурой и длительным цветением. Подходит для сада, балкона и комнатных условий.
Компактный сорт с бело-розовыми цветами. Хорошо чувствует себя в рыхлой нейтральной почве, любит тепло и рассеянный свет.
|Сорт
|Высота куста
|Размер цветка
|Окраска
|Особенности
|Беллекония Хот Оранж
|20-30 см
|до 13 см
|оранжевые
|ампельная, устойчива к болезням
|Богиня Солнца F1
|до 35 см
|до 10 см
|жёлтые с розовой каймой
|хорошо переносит жару
|Дабл Уайт
|25-40 см
|до 12 см
|белые
|требовательна в уходе
|Жанна д'Арк
|20-30 см
|до 10 см
|розово-абрикосовые
|напоминает гвоздику
|Камелия F1
|до 35 см
|до 12 см
|розовые с белыми кончиками
|гибрид, неприхотлив
|Криспа Маргината
|20-30 см
|до 12 см
|жёлтые с красной каймой
|цветёт до зимы
|Икония Мисс Монреаль
|до 30 см
|до 7,5 см
|бело-жёлтые с розовой окантовкой
|ампельная, подходит для кашпо
|Нон-стоп Джой Еллоу
|20-25 см
|5-7 см
|жёлтые
|цветёт всё лето
|Одората Анжелика
|20-25 см
|до 9 см
|белые с розовым
|ароматные цветы
|Сплендид Алфира
|до 25 см
|до 10 см
|бело-розовые
|компактный куст
Выбирайте рыхлую, плодородную почву — клубневые сорта любят лёгкий грунт.
Для посадки используйте контейнеры с дренажными отверстиями.
Поливайте умеренно: избыток влаги вызывает гниль.
Подкармливайте минеральными удобрениями раз в 2 недели в период цветения.
Осенью клубни выкапывайте, просушивайте и храните в прохладном месте.
Ампельные сорта лучше размещать в подвесных кашпо для декоративного эффекта.
Избыточный полив → загнивание корней → использовать рыхлый субстрат и хороший дренаж.
Посадка на ярком солнце → ожоги на листьях → выбирать полутень.
Отсутствие подкормок → слабое цветение → применять комплексные удобрения.
Пересыхание почвы → опадение бутонов → поддерживать стабильную влажность.
Если посадить разные сорта вместе, получится эффектный миксбордер с волной цветения от июня до осени. А ампельные формы можно использовать для украшения террас, создавая каскады ярких оттенков.
|Плюсы
|Минусы
|Длительное цветение
|Чувствительны к переливу
|Большой выбор сортов
|Не переносят сквозняков
|Универсальность — сад и дом
|Требуют зимнего хранения клубней
|Подходят для кашпо и клумб
|Боятся резких температурных колебаний
Сколько стоит клубень бегонии?
Цена зависит от сорта: от 150 до 500 рублей за клубень.
Что лучше — семена или клубни?
Клубни проще в уходе и быстрее зацветают, семена дешевле, но требуют больше времени.
Можно ли выращивать бегонии в квартире?
Да, при достаточном освещении и регулярном уходе они отлично растут в горшках.
Миф: бегонии сложно выращивать.
Правда: большинство сортов неприхотливы, достаточно соблюдать базовый уход.
Миф: бегонии растут только в саду.
Правда: многие гибриды прекрасно развиваются и дома.
Миф: все сорта одинаковы.
Правда: различия огромны — от формы цветка до требований к свету.
В Викторианскую эпоху бегонии считались символом изящества и утончённости.
Некоторые сорта имеют лёгкий аромат, что редкость для декоративных культур.
Современные селекционеры вывели более 2000 гибридов бегоний.
XVIII век — первые бегонии завезены в Европу из тропиков.
XIX век — активная селекция, появление махровых сортов.
XXI век — создание серий "Нон-стоп", "Икония", "Одората", которые стали любимцами садоводов.
