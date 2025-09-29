Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снуп Догг на зимней Олимпиаде: как рэпер будет освещать Игры в Милане после парижского успеха
Королевские дети в мире магии: какой подарок получил младший сын Кейт Миддлтон на съёмках Гарри Поттера
Зрачок океана обернулся архивом апокалипсисов: тайна, от которой холодеет кровь
Зона вокруг глаз сдаёт первой: шесть приёмов, которые спасают взгляд от усталости и морщин
Брови уходят в зелёный, губы в фиолетовый: как действовать, чтобы не усугубить неудачный татуаж
Ангельская внешность, дьявольский характер: породы собак, которых нельзя подпускать к детям
Машины улетают в руки воров молниеносно: но есть способ сыграть против них на опережение
Организм подаёт тревожные сигналы: когда вакцинация опаснее самой болезни
Секрет французских гурманов: десерт из трёх простых ингредиентов

Второе рождение букета: срезанные розы превращаются в полноценные кусты — подарок не заканчивается

4:25
Садоводство

Вазы с букетами роз часто украшают наш дом. Но мало кто задумывается, что такие цветы можно не только любоваться ими, пока они не завянут, но и подарить им вторую жизнь. Срезанные розы способны превратиться в полноценные кусты, если правильно укоренить их черенки. Это простой, недорогой и увлекательный эксперимент, который особенно удаётся в холодное время года.

Укоренение розы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укоренение розы

Укоренение розы

Подаренный букет обычно радует всего несколько дней, а затем оказывается в мусорном ведре. Но черенки могут прижиться и дать корни. Так вы получите возможность бесплатно размножить красивый сорт и вырастить из обычной срезанной розы настоящий куст для сада или балкона. Более того, процесс укоренения даёт практический опыт, который пригодится и с другими декоративными растениями.

Сравнение способов укоренения

Метод Что использовать Срок замачивания Особенности
Дрожжевой раствор 100 мг дрожжей на 1 л воды 24 часа Улучшает питание черенка, стимулирует рост
Медовый раствор 1 ч.л. мёда на 1 л воды 12 часов Натуральный антисептик, укрепляет иммунитет
Сок алоэ 10 капель свежего сока Постоянно, добавлять каждые 10 дней Активизирует корнеобразование, защищает от болезней

Советы

  1. Выберите понравившуюся розу из букета и оставьте стебель длиной около 25 см.
  2. Верхушку срежьте острым ножом и замажьте срез воском.
  3. Удалите листья и слегка обновите нижний срез.
  4. Выберите способ стимуляции: дрожжи, мёд или алоэ.
  5. После замачивания поставьте черенки в воду так, чтобы она доходила до половины их длины.
  6. Регулярно подливайте воду, чтобы уровень оставался стабильным.
  7. Наблюдайте: при правильном уходе уже через несколько недель появятся корешки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поставить черенок в воду без обработки.
    → Последствие: риск загнивания.
    → Альтернатива: использовать медовый или дрожжевой раствор для защиты.

  • Ошибка: полностью опустить стебель в воду.
    → Последствие: недостаток кислорода, загнивание.
    → Альтернатива: следить, чтобы вода покрывала лишь половину черенка.

  • Ошибка: забыть обновить воду.
    → Последствие: размножение бактерий.
    → Альтернатива: подливать свежую воду и добавлять сок алоэ для дезинфекции.

Нет корней

Если черенок не дал корней с первого раза, не спешите разочаровываться. Попробуйте разные методы: одному растению подойдут дрожжи, другому — медовый раствор. Иногда процесс занимает больше времени, и результат может проявиться только через месяц.

FAQ

Как выбрать розу для черенка?
Лучше всего подходят свежие цветы с плотным стеблем, без пятен и повреждений.

Сколько стоит укоренение?
Практически ничего: нужны только вода, мёд, дрожжи или сок алоэ — всё это есть дома.

Что лучше — посадить сразу в землю или держать в воде?
Начинать проще в воде: так легче контролировать процесс образования корней.

Мифы и правда

• Миф: укореняются только специальные сорта роз.
Правда: почти любая роза из букета может дать корни при правильном уходе.

• Миф: зимой растения не приживаются.
Правда: именно холодное время года считается наиболее подходящим для эксперимента.

• Миф: для укоренения нужен дорогой стимулятор.
Правда: достаточно дрожжей, мёда или алоэ.

Укоренение розы из подаренного букета — это не только способ сохранить память о приятном событии, но и реальная возможность без лишних затрат вырастить в саду или дома новый куст. Используя простые подручные средства — дрожжи, мёд или сок алоэ — можно добиться появления корней и превратить срезанный цветок в полноценное растение. Такой опыт делает садоводство доступным каждому и позволяет создать собственную коллекцию роз без покупки саженцев.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Моря взрослеют: круизы открыли новый формат тишины и гастрономии
Удивительно, но 40 минут в день дают эффект круче, чем марафонские нагрузки
Егор Крид вне себя от радости: как Джейсон Деруло скопировал его хореографию на сцене
Второе рождение букета: срезанные розы превращаются в полноценные кусты — подарок не заканчивается
Сосуды, шея или гормоны? Почему головокружение становится спутником после сорока
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона
Почему бензина нет на заправках: раскрыта истинная причина дефицита
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Секреты садового дизайна с киренгешомой: сочетания с хостами и папоротниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.