Листья вянут без причины: армия невидимых клещей готовит удар по урожаю — опасность затаилась

5:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью заботы садоводов сосредоточены на сборе урожая и подготовке растений к зиме. В этот момент легко упустить из виду незаметных, но очень опасных врагов — растительноядных клещей. Эти крошечные паукообразные прекрасно переносят холод, находя укрытия в коре деревьев, опавшей листве и почве. Если не принять меры именно сейчас, весной нас может ждать неприятный сюрприз: резкий рост их численности и серьёзные повреждения посадок.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растительноядные клещи

Опасность клещей

Эти насекомоподобные вредители поражают почти все огородные и садовые культуры. Они:

высасывают сок из листьев и побегов;

нарушают обмен веществ в растении;

деформируют зелёную массу;

приводят к преждевременному опадению завязей и плодов;

снижают зимостойкость и иммунитет растений.

В тяжёлых случаях целые грядки или кустарники могут погибнуть. Особенно страдают томаты, огурцы, смородина, клубника и розы. Нередко клещи добираются и до комнатных растений.

Разнообразие видов

Клещи делятся на несколько семейств: паутинные, галловые и бурые. Всего насчитываются сотни разновидностей. Ущерб они наносят разный, но объединяет их одно — все способны быстро размножаться, давая несколько поколений за сезон, и легко адаптироваться к средствам защиты.

Как они зимуют

Большинство видов переживает зиму в стадии самки или яиц. Яйца чаще всего остаются на листьях и побегах. Взрослые особи прячутся в листве, в трещинах коры, в сорняках и даже в комочках земли. Галловые виды остаются в галлах — характерных вздутиях на листьях и побегах. С приходом тепла они выходят одними из первых и моментально начинают формировать новые колонии.

Сравнение основных семейств клещей