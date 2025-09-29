Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона
Почему бензина нет на заправках: раскрыта истинная причина «дефицита»
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Секреты садового дизайна с киренгешомой: сочетания с хостами и папоротниками
За аппетитной витриной кулинарии скрывается правда, которую от вас усердно прячут повара
Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне
Креатин не только для тех, кто ходит в спортзал: вот чем он полезен для женщин после 40 лет
Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом
ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом

Листья вянут без причины: армия невидимых клещей готовит удар по урожаю — опасность затаилась

5:43
Садоводство

Осенью заботы садоводов сосредоточены на сборе урожая и подготовке растений к зиме. В этот момент легко упустить из виду незаметных, но очень опасных врагов — растительноядных клещей. Эти крошечные паукообразные прекрасно переносят холод, находя укрытия в коре деревьев, опавшей листве и почве. Если не принять меры именно сейчас, весной нас может ждать неприятный сюрприз: резкий рост их численности и серьёзные повреждения посадок.

Растительноядные клещи
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Растительноядные клещи

Опасность клещей

Эти насекомоподобные вредители поражают почти все огородные и садовые культуры. Они:

  • высасывают сок из листьев и побегов;
  • нарушают обмен веществ в растении;
  • деформируют зелёную массу;
  • приводят к преждевременному опадению завязей и плодов;
  • снижают зимостойкость и иммунитет растений.

В тяжёлых случаях целые грядки или кустарники могут погибнуть. Особенно страдают томаты, огурцы, смородина, клубника и розы. Нередко клещи добираются и до комнатных растений.

Разнообразие видов

Клещи делятся на несколько семейств: паутинные, галловые и бурые. Всего насчитываются сотни разновидностей. Ущерб они наносят разный, но объединяет их одно — все способны быстро размножаться, давая несколько поколений за сезон, и легко адаптироваться к средствам защиты.

Как они зимуют

Большинство видов переживает зиму в стадии самки или яиц. Яйца чаще всего остаются на листьях и побегах. Взрослые особи прячутся в листве, в трещинах коры, в сорняках и даже в комочках земли. Галловые виды остаются в галлах — характерных вздутиях на листьях и побегах. С приходом тепла они выходят одними из первых и моментально начинают формировать новые колонии.

Сравнение основных семейств клещей

Семейство Где чаще встречается Какой вред наносит Особенность зимовки
Паутинные овощные грядки, цветники покрывают листья паутиной, замедляют рост яйца на листьях и побегах
Галловые кустарники, деревья образуют вздутия и деформации зимуют в самих галлах
Бурые плодовые культуры повреждают почки и молодые побеги скрываются в трещинах коры

Советы

  1. Уберите все растительные остатки после сбора урожая. Даже пара листьев может стать убежищем для десятков клещей.
  2. Сожгите заражённую ботву и листву, не оставляйте их в компосте.
  3. Очистите кору от лишайников, снимите отслоившиеся участки, побелите стволы.
  4. Проведите обработку биологическим препаратом "Мультиформула". Он эффективен против паутинных, галловых и бурых клещей.
  5. Поздней осенью перекопайте приствольные круги деревьев и кустарников — это помогает уничтожить насекомых морозом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставить опавшую листву → массовое размножение весной → утилизация или сжигание.
  • Игнорировать очистку коры → выживание колоний в трещинах → побелка и зачистка.
  • Использовать только химикаты → привыкание клещей к препаратам → чередование биосредств ("Мультиформула", фитовермы).

Игнорирование проблемы

Что будет, если не бороться с клещами осенью? Весной они активизируются раньше других вредителей. Молодые побеги и листья окажутся поражены уже в фазе распускания почек. В результате растения войдут в сезон ослабленными и могут не дать урожая вовсе.

Плюсы и минусы применения "Мультиформулы"

Плюсы Минусы
Натуральный состав — безопасен для почвы и плодов Требует повторных обработок при сильном заражении
Можно использовать даже во время плодоношения Не работает при дождливой или ветреной погоде
Не вызывает привыкания у вредителей Нужен точный расчёт дозировки
Подходит для овощей, ягод и декоративных растений Обработка занимает время и силы

FAQ

Как выбрать средство от клещей для сада?
Лучше отдавать предпочтение биологическим препаратам, которые не накапливаются в растениях и безопасны для человека.

Сколько стоит "Мультиформула"?
Цена зависит от фасовки и региона, в среднем от 250 до 500 рублей за флакон.

Что лучше: химические или биологические препараты?
Химия действует быстрее, но вызывает привыкание и может навредить урожаю. Биосредства безопаснее и подходят для профилактики.

Мифы и правда

  • Миф: клещи гибнут зимой полностью.

  • Правда: многие особи прекрасно зимуют в листве и коре.

  • Миф: паутинные клещи поражают только огурцы.

  • Правда: они вредят десяткам культур, включая ягоды и цветы.

  • Миф: если летом не было вспышки клещей, осенью можно ничего не делать.

  • Правда: профилактика обязательна, иначе весной возможен массовый рост.

Борьба с растительноядными клещами — это не разовое действие, а продуманная стратегия, начинать которую нужно именно осенью. Если убрать растительные остатки, зачистить кору, провести обработку биосредством и перекопать землю, весной растения встретят сезон здоровыми и сильными. Такой подход помогает не только сохранить урожай, но и поддерживать долгосрочное здоровье сада и огорода.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне
Креатин не только для тех, кто ходит в спортзал: вот чем он полезен для женщин после 40 лет
Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом
ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом
Жжение за грудиной, которое может закончиться реанимацией: сигнал, маскирующий инфаркт
Секретный ингредиент: какая добавка в ванну спасает Леру Кудрявцеву от усталости
Идеальная яичница как в кино: один приём делает её пышной и ровной за считанные минуты
Призрак Volkswagen в Калуге: из бывших цехов выкатят 112 тысяч российских машин
Русские дома создают мосты на африканском континенте
Листья вянут без причины: армия невидимых клещей готовит удар по урожаю — опасность затаилась
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.