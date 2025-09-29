Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незаметное пятно превращается в смертельный сигнал: радиатор сдаётся первым, за ним весь двигатель
Нефть рушит планы: почему индексы падают, а золото внезапно выстреливает вверх
Слои, что тают во рту: мусака из кабачков заменит лазанью и станет любимым ужином
Кухонная мойка засияет чистотой: эксперты раскрыли секрет идеального стыка — плесени больше не будет
Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона
Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Генетический код под контролем: как ошибки в яйцеклетках влияют на здоровье будущего ребёнка
Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме

Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки

4:52
Садоводство

Каждый огородник хотя бы раз сталкивался с неприятностью: к весне половина урожая картофеля либо сгнивает, либо уходит в рост. Казалось бы, корнеплод неприхотливый, но хранить его — настоящее искусство. И главный секрет заключается не в дорогих химикатах, а в простой траве, которая есть почти в каждом деревенском сарае.

Картошка в погребе с травой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка в погребе с травой

Почему картофель так капризен в хранении

Клубни чувствительны к перепадам температуры и сырости. Если в погребе слишком влажно или рядом лежат капуста, яблоки, кабачки, они выделяют газы, ускоряющие прорастание. Плотная укладка и отсутствие вентиляции создают парниковый эффект, из-за чего гниль распространяется ещё быстрее.
Учёные отмечают: уже через три месяца хранения картофель теряет до трети крахмала. Из-за этого жареная картошка становится сладковатой, а пюре рыхлым. Добавьте к этому сырость на полу погреба — и урожай превращается в испорченный продукт.

Сравнение способов хранения

Способ Плюсы Минусы
Пересыпка землёй Доступный метод Задерживает влагу, повышает риск гнили
Опилки Хорошая теплоизоляция При сырости слёживаются и закисают
Газеты и бумага Лёгкость применения Вытягивают влагу, ускоряют загнивание
Деревянные ящики с вентиляцией Чистота и порядок Требуют места и подготовки
Пересыпка травой Натуральный консервант, замедляет рост Нужно запастись сухими растениями

Советы шаг за шагом: проверенный метод

  • Отберите только целые и здоровые клубни, повреждённые используйте в пищу сразу.
  • Просушите картофель в тени на сквозняке 5-7 дней, чтобы ушла лишняя влага.
  • Подготовьте сухую траву: чаще всего используют полынь, мяту, папоротник или крапиву. Они обладают природными антисептическими свойствами.
  • Выложите слой картофеля, сверху присыпьте травой, затем снова клубни. Повторяйте до заполнения ящика или закрома.
  • Храните при температуре +2…+4 °C и умеренной влажности, следите за вентиляцией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укладывать картофель прямо на земляной пол.
    Последствие: клубни впитывают влагу и загнивают.
    Альтернатива: деревянные поддоны или решётчатые ящики.

  • Ошибка: хранить рядом с яблоками и капустой.
    Последствие: ускоренное прорастание.
    Альтернатива: держать отдельно, в разных закромах.

  • Ошибка: пересыпать свежескошенной травой.
    Последствие: прение и запах плесени.
    Альтернатива: использовать только высушенные травы.

А что если использовать разные травы

Старые хозяйки говорили: "Полынь — от гнили, мята — от запаха, крапива — от прорастания". Смешивание трав усиливает эффект, создавая естественный "барьер" против бактерий и грибка.

Плюсы и минусы метода с травой

Плюсы Минусы
Полностью натуральный способ Требуется время на сбор и сушку
Минимальные затраты Не заменяет контроль влажности
Подходит для любых условий хранения Нужно следить, чтобы трава была сухой
Сохраняет вкус и упругость клубней Требует аккуратной укладки

FAQ

Какая трава лучше всего работает

Чаще всего используют полынь, мяту и крапиву — они препятствуют росту бактерий и отпугивают вредителей.

Сколько слоёв травы нужно

Достаточно присыпать каждый слой картофеля тонкой прослойкой 2-3 см.

Можно ли заменить траву золой

Зола подсушивает клубни и частично защищает, но не предотвращает прорастание так эффективно, как травы.

Мифы и правда

  • Миф: картофель можно хранить в пластиковых мешках.
    Правда: в них скапливается конденсат, и клубни быстро гниют.

  • Миф: газеты надёжно защищают от сырости.
    Правда: бумага впитывает влагу и ускоряет загнивание.

  • Миф: достаточно только прохлады.
    Правда: без вентиляции и защиты от влаги урожай всё равно портится.

3 интересных факта

  • В старину картофель пересыпали не только травами, но и сухими листьями рябины, считая, что они "запирают гниль".
  • Полынь издавна использовали не только в погребах, но и в сундуках для защиты от моли.
  • В Германии до сих пор практикуют хранение картофеля в деревянных бункерах с добавлением сухого сена и трав.

Таким образом, всего одна простая хитрость с сухой травой превращает обычный погреб в надёжное хранилище, где картофель остаётся крепким и вкусным до самой весны.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры
Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ
Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры
Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки
Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма
Союз без границ: цифровая спайка стран ЕАЭС может взорвать рынок
4 эффективных упражнения стоя против старения: почувствуйте себя на 20 лет моложе после 40
Свечи ещё живы, а бензобак пустеет: ложная экономия обходится в тысячи
От серого офисного дня до блестящей вечеринки: бьюти-ритуал, который спасает за полчаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.