Корнеплоды смеются над морозом: вы зря тратите силы на выкапывание — чем холоднее, тем сочнее

Многие дачники привыкли осенью полностью освобождать грядки, выкапывать корнеплоды и убирать зелень. Но природа устроена так, что некоторые растения могут спокойно пережить зиму прямо в огороде. Под снегом и слоем мульчи они сохраняют питательные вещества и весной начинают расти с новой силой. Для садовода это отличная возможность получить раннюю зелень или свежие корнеплоды без лишних хлопот с хранением.

Какие культуры можно зимовать на грядке

Есть целый ряд овощей и зеленных трав, которые не только выдерживают морозы, но и чувствуют себя комфортнее в земле, чем в подвале. К ним относятся корневая петрушка, морковь, хрен, топинамбур, ревень, скорцонера, пастернак, многолетние луки, а также щавель, любисток, мангольд, мята и эстрагон.

Все они обладают высокой морозостойкостью и при правильной подготовке легко переносят зиму даже в регионах с суровым климатом.

Сравнение культур по зимостойкости