Корнеплоды смеются над морозом: вы зря тратите силы на выкапывание — чем холоднее, тем сочнее

Многие дачники привыкли осенью полностью освобождать грядки, выкапывать корнеплоды и убирать зелень. Но природа устроена так, что некоторые растения могут спокойно пережить зиму прямо в огороде. Под снегом и слоем мульчи они сохраняют питательные вещества и весной начинают расти с новой силой. Для садовода это отличная возможность получить раннюю зелень или свежие корнеплоды без лишних хлопот с хранением.
Есть целый ряд овощей и зеленных трав, которые не только выдерживают морозы, но и чувствуют себя комфортнее в земле, чем в подвале. К ним относятся корневая петрушка, морковь, хрен, топинамбур, ревень, скорцонера, пастернак, многолетние луки, а также щавель, любисток, мангольд, мята и эстрагон.
Все они обладают высокой морозостойкостью и при правильной подготовке легко переносят зиму даже в регионах с суровым климатом.
|Культура
|Укрытие требуется
|Что получите весной
|Петрушка корневая
|Да, мульча
|Зелень + корнеплоды
|Хрен
|Да, толстая мульча
|Корни и зелень
|Морковь
|Да, лапник + солома
|Корни для переработки
|Топинамбур
|Иногда
|Сочные клубни
|Ревень
|Да, мульча
|Листья и черешки
|Скорцонера
|Да, солома + снег
|Ранний урожай
|Пастернак
|Минимально
|Корни
|Лук многолетний
|Почти нет
|Перо
|Щавель, любисток и др.
|Слой мульчи
|Ранняя зелень
Такой уход позволяет сохранить растения живыми и ускорить их развитие после таяния снега.
Ошибка: оставить грядку без укрытия в бесснежном регионе.
Последствие: корнеплоды вымерзнут.
Альтернатива: использовать лапник, солому, торф или агроволокно.
Ошибка: слишком поздно снять весной укрытие.
Последствие: растения могут загнить.
Альтернатива: проверять грядки при первых устойчивых оттепелях.
Ошибка: хранить топинамбур в погребе.
Последствие: клубни плесневеют и подгнивают.
Альтернатива: оставить клубни зимовать в земле.
А что если вы хотите получить раннюю зелень на салаты? Тогда оставляйте на грядке многолетние луки, щавель, любисток и мяту. Эти растения буквально первыми пробуждаются после зимы и дают витаминную зелень, когда другие овощи еще только начинают всходить.
А что если планируете получить семена? Тогда оставьте корнеплоды петрушки, моркови и свеклы. На второй год они выбросят стрелку и дадут качественные семена для посадки.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени на хранение урожая
|Требуется укрытие и уход
|Получение ранней зелени
|Возможные потери при морозах
|Сохранение семенного материала
|Риск выпревания весной
|Естественное хранение корнеплодов
|Урожай может подсохнуть
Как выбрать культуры для зимовки?
Начните с самых морозостойких: пастернак, хрен, топинамбур и многолетние луки.
Сколько стоит укрытие грядки?
Минимальные расходы: можно использовать собственный компост, листву или лапник. Если покупать агроволокно или торф, затраты будут выше, но все равно меньше, чем при организации хранения в подвале.
Что лучше — хранить в погребе или оставлять в грядке?
Для хрена и топинамбура лучше вариант с зимовкой на месте. Морковь и петрушку удобно оставить ради ранней зелени, но для салатов свежий корнеплод лучше хранить в погребе.
Не все овощи и зеленные культуры нужно убирать осенью — многие из них способны прекрасно перезимовать прямо в грядке под снегом и мульчей. Такой способ позволяет сэкономить силы на хранении урожая, получить раннюю витаминную зелень и сохранить семенной материал для следующего сезона.
