Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сентябрь и октябрь в Анталье: лучшие пляжи для купания без толп туристов
Кабачки меняют всё: пшеничная каша перестаёт быть скучной — вкус удивит даже гурманов
Волшебный домик Габби в кино: почему дети будут в восторге от этого фильма, а взрослые заскучают
Запретный порошок из кладовки творит чудеса: пятки становятся гладкими за ночь
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Правильная тактика при болезни спасает органы: эти ошибки стоит исключить
Убийца городов летит: учёные намерены взорвать астероид, угрожающий планете
Герметик не спасёт, когда масло уходит наружу: есть другое решение, о котором молчат мастера
Салон диктует правила игры: именно эти мелочи решают, уйдёт ли авто с рук быстро

Корнеплоды смеются над морозом: вы зря тратите силы на выкапывание — чем холоднее, тем сочнее

5:26
Садоводство

Многие дачники привыкли осенью полностью освобождать грядки, выкапывать корнеплоды и убирать зелень. Но природа устроена так, что некоторые растения могут спокойно пережить зиму прямо в огороде. Под снегом и слоем мульчи они сохраняют питательные вещества и весной начинают расти с новой силой. Для садовода это отличная возможность получить раннюю зелень или свежие корнеплоды без лишних хлопот с хранением.

Овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощи

Какие культуры можно зимовать на грядке

Есть целый ряд овощей и зеленных трав, которые не только выдерживают морозы, но и чувствуют себя комфортнее в земле, чем в подвале. К ним относятся корневая петрушка, морковь, хрен, топинамбур, ревень, скорцонера, пастернак, многолетние луки, а также щавель, любисток, мангольд, мята и эстрагон.

Все они обладают высокой морозостойкостью и при правильной подготовке легко переносят зиму даже в регионах с суровым климатом.

Сравнение культур по зимостойкости

Культура Укрытие требуется Что получите весной
Петрушка корневая Да, мульча Зелень + корнеплоды
Хрен Да, толстая мульча Корни и зелень
Морковь Да, лапник + солома Корни для переработки
Топинамбур Иногда Сочные клубни
Ревень Да, мульча Листья и черешки
Скорцонера Да, солома + снег Ранний урожай
Пастернак Минимально Корни
Лук многолетний Почти нет Перо
Щавель, любисток и др. Слой мульчи Ранняя зелень

Советы шаг за шагом

  1. В конце осени уберите ботву у корнеплодов (морковь, пастернак, петрушка).
  2. Окучьте растения землей или перегноем, формируя небольшой холмик.
  3. Добавьте слой мульчи — торф, солому, компост или лапник.
  4. При малоснежной зиме накидывайте на грядку дополнительный снег.
  5. Весной вовремя снимайте укрытие, чтобы растения не прели.

Такой уход позволяет сохранить растения живыми и ускорить их развитие после таяния снега.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить грядку без укрытия в бесснежном регионе.
    Последствие: корнеплоды вымерзнут.
    Альтернатива: использовать лапник, солому, торф или агроволокно.

  • Ошибка: слишком поздно снять весной укрытие.
    Последствие: растения могут загнить.
    Альтернатива: проверять грядки при первых устойчивых оттепелях.

  • Ошибка: хранить топинамбур в погребе.
    Последствие: клубни плесневеют и подгнивают.
    Альтернатива: оставить клубни зимовать в земле.

А что если

А что если вы хотите получить раннюю зелень на салаты? Тогда оставляйте на грядке многолетние луки, щавель, любисток и мяту. Эти растения буквально первыми пробуждаются после зимы и дают витаминную зелень, когда другие овощи еще только начинают всходить.

А что если планируете получить семена? Тогда оставьте корнеплоды петрушки, моркови и свеклы. На второй год они выбросят стрелку и дадут качественные семена для посадки.

Плюсы и минусы зимовки культур

Плюсы Минусы
Экономия времени на хранение урожая Требуется укрытие и уход
Получение ранней зелени Возможные потери при морозах
Сохранение семенного материала Риск выпревания весной
Естественное хранение корнеплодов Урожай может подсохнуть

FAQ

Как выбрать культуры для зимовки?
Начните с самых морозостойких: пастернак, хрен, топинамбур и многолетние луки.

Сколько стоит укрытие грядки?
Минимальные расходы: можно использовать собственный компост, листву или лапник. Если покупать агроволокно или торф, затраты будут выше, но все равно меньше, чем при организации хранения в подвале.

Что лучше — хранить в погребе или оставлять в грядке?
Для хрена и топинамбура лучше вариант с зимовкой на месте. Морковь и петрушку удобно оставить ради ранней зелени, но для салатов свежий корнеплод лучше хранить в погребе.

Мифы и правда

  • Миф: все овощи нужно выкапывать осенью.
    Правда: многие культуры отлично зимуют в грунте.
  • Миф: без снега все растения вымерзнут.
    Правда: при правильном укрытии даже бесснежные зимы не страшны.
  • Миф: весной такие овощи несъедобны.
    Правда: зелень и часть корнеплодов можно использовать в кулинарии.

3 интересных факта

  1. Топинамбур способен расти на одном месте до 30 лет, образуя целые заросли.
  2. Пастернак в Средние века считался почти главным овощем, пока его не вытеснил картофель.
  3. Хрен может расти на одном участке до пяти лет, и чем старше растение, тем насыщеннее вкус корня.

Не все овощи и зеленные культуры нужно убирать осенью — многие из них способны прекрасно перезимовать прямо в грядке под снегом и мульчей. Такой способ позволяет сэкономить силы на хранении урожая, получить раннюю витаминную зелень и сохранить семенной материал для следующего сезона.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Последние материалы
Правильная тактика при болезни спасает органы: эти ошибки стоит исключить
Убийца городов летит: учёные намерены взорвать астероид, угрожающий планете
Герметик не спасёт, когда масло уходит наружу: есть другое решение, о котором молчат мастера
Салон диктует правила игры: именно эти мелочи решают, уйдёт ли авто с рук быстро
Небольшая трещина и дерево обречено: как сад теряет урожай незаметно — способы лечения
Зелёный лайфхак для хозяйки: горшки у окна заменяют полкило химии против тараканов
В траве рождается дуэль: змеи сталкиваются с невидимым врагом и теряют власть яда
Советский ответ Голливуду: эта знаменитая комедия превзошла по прибыли даже Аватар
Семь простых способов сделать погуще любое веганское блюдо дома
Табу больше нет: 7 сочетаний, которые превращают леггинсы из стыда в стильный вызов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.