Старый малинник превратится в источник нового урожая: советы опытных садоводов

Малина — это одна из самых популярных ягод в саду, но со временем даже самые здоровые кусты стареют и теряют урожайность. Когда приходит время убрать старые растения, перед садоводами возникает вопрос: что можно сажать на этом месте, чтобы участок не пустовал и почва восстановилась? Разберёмся, как подготовить землю после малины и какие культуры лучше выбрать для успешного выращивания.
После выкорчевывания малинника в грунте остаются корни, которые способны давать поросль. Чтобы избавиться от них, землю нужно перекопать на глубину около полтора штыка лопаты и удалить все остатки растений. Новые ростки малины могут появляться несколько раз, их следует сразу выдергивать с корнем, иначе кустарник возродится.
Малина может повышать кислотность почвы. Оптимальный pH для большинства культур составляет 5,5-7. Если тест показывает, что почва слишком кислая, вносят известь или доломитовую муку, соблюдая рекомендации на упаковке. Для восстановления плодородия важно добавить органику: перепревший навоз, компост или перегной (3-4 кг на квадратный метр). Это улучшит структуру грунта и насытит его питательными веществами.
Сидераты, такие как горчица, фацелия, овёс и вика, помогают ускорить восстановление почвы и защитить её от болезней. Их сеют на участок, дают вырасти, а затем заделывают в землю. Зеленая масса обогащает грунт азотом и улучшает его текстуру.
На месте старого малинника можно выращивать овощи, цветы и декоративные кустарники. Правильная подготовка почвы позволит растениям хорошо развиваться и даст богатый урожай.
|Категория
|Примеры культур
|Особенности
|Овощи
|Горох, фасоль, капуста, репа, морковь, свекла, лук, чеснок, салат, шпинат
|Хорошо растут на восстановленной почве, менее подвержены болезням малины
|Цветы
|Календула, ромашка, бархатцы, настурция, астры, тюльпаны, нарциссы, лилии, флоксы, пионы, розы
|Украшают участок, снижают риск развития патогенов
|Декоративные кустарники
|Сирень, форзиция, чубушник
|Долговечные растения, не страдают от остатков малиновых корней
После малины не стоит сажать плодовые деревья, другие ягодные кустарники, томаты, картофель, петрушку, редис, перец и баклажаны. Эти растения чувствительны к болезням, которые могут сохраняться в почве, например, к вертициллёзному увяданию. Малина возвращается на прежнее место не раньше чем через 4 года.
Выкопайте малину и тщательно удалите корни.
Перекопайте участок на глубину 1,5 штыка лопаты.
Проверьте кислотность и при необходимости внесите известь.
Добавьте органические удобрения (навоз, компост, перегной).
Засейте сидераты и через 1-2 месяца заделайте их в почву.
Выберите подходящие культуры: овощи, цветы или декоративные кустарники.
Следите за появлением поросли малины и своевременно удаляйте её.
Ошибка: посадка томатов после малины.
Последствие: растения подвержены вертициллёзному увяданию.
Альтернатива: горох или фасоль.
Ошибка: повторная посадка малины через год.
Последствие: слабый урожай, высокая заболеваемость.
Альтернатива: подождать 4 года, подготовить почву и посадить новые кусты.
Это позволяет не только улучшить структуру почвы, но и снизить риск болезней для будущих культур. Зеленая масса также привлекает полезных насекомых и отпугивает вредителей.
|Культура
|Плюсы
|Минусы
|Горох и фасоль
|Обогащают азотом, просты в уходе
|Требуют опоры для вьющихся сортов
|Цветы
|Украшают участок, снижают патогены
|Нуждаются в регулярном поливе и защите от болезней
|Декоративные кустарники
|Долговечны, не требуют ежегодной пересадки
|Медленно растут первые годы
Можно ли сразу посадить малину на старое место?
Нет, рекомендуется возвращать малину через 4 года, чтобы избежать заболеваний и истощения почвы.
Какие сидераты лучше после малины?
Горчица, фацелия, овёс и вика. Они обогащают почву и подавляют патогены.
Почему нельзя сажать томаты после малины?
Томаты чувствительны к вертициллёзному увяданию, которое сохраняется в почве после малины.
Какие цветы лучше всего для украшения участка?
Календула, бархатцы и настурция, они также помогают восстановить почву.
Сколько органики нужно вносить на 1 м²?
Обычно достаточно 3-4 кг компоста, перегноя или перепревшего навоза.
Малина может обогащать почву калием, что полезно для последующих культур.
Некоторые сидераты отпугивают насекомых-вредителей, снижая необходимость в химических обработках.
Декоративные кустарники на месте старого малинника могут расти десятилетиями без пересадки.
В традиционном садоводстве Европы малина часто выращивалась по севообороту с бобовыми, чтобы восстановить азот и повысить урожайность следующих культур. Этот метод позволяет избежать истощения почвы и снизить заболеваемость растений.
