Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху

Зимой садоводы часто задаются вопросом: как сохранить пеларгонию после летнего сезона на улице? Эти яркие растения украшают веранду и балконы, а правильный уход позволяет им вновь зацвести весной. Рассмотрим пошагово подготовку и зимовку пеларгонии в горшке.
С окончанием лета пеларгонии начинают готовиться к периоду покоя. Важно не просто перенести растение в дом, но и создать правильные условия для зимовки. Обработка от вредителей и контроль состояния растения – первоочередные задачи.
Перед тем как поставить растение на общий подоконник, выделите ему изолированное место на 1–2 недели. Это помогает избежать распространения паутинного клеща, белокрылки и других насекомых в домашних условиях.
|Параметр
|Оптимально
|Что избежать
|Температура
|+10–15 °C
|Слишком тёплое помещение, где растение начнёт расти
|Полив
|Раз в 10–14 дней при полной сухости грунта
|Частый полив, перелив
|Обрезка
|Побеги 10–15 см с 3–5 спящими почками
|Длинные побеги, цветущие ветви
|Осмотр
|Листья и стебли на наличие вредителей и гнили
|Игнорирование паутины, липкого налёта
|Место
|Прохладный подоконник или веранда
|Тёплое солнечное окно, батарея
Пеларгонии за лето разрастаются, поэтому обрезка обязательна. Удаляются все цветоносы, бутоны и повреждённые листья. На каждом стебле оставляют 3–5 спящих почек для весеннего роста.
Во время карантина внимательно проверяйте листья и стебли. Потемнения на корневой шейке могут сигнализировать о гнили. В случае проблем растение обрабатывают инсектицидами или фунгицидами.
Корни зимой почти не потребляют воду. Полив должен быть минимальным — обычно раз в 10–14 дней. Проверяйте грунт пальцем на глубину двух фаланг и поливайте только при сухости.
Пеларгония лучше всего отдыхает при температуре +10–15 °C. В таких условиях растение не тратит силы на рост. Если веранды нет, подойдёт прохладный подоконник.
С середины сентября пеларгонии прекращают получать удобрения. Возобновляют подкормки только с конца февраля или начала марта, когда растение начинает просыпаться.
Как часто поливать пеларгонию зимой?
Раз в 10–14 дней, проверяя грунт пальцем.
Можно ли не обрезать растение перед зимовкой?
Нет, обрезка необходима для сохранения энергии.
Что делать при появлении паутинки на листьях?
Использовать инсектицид и держать растение на карантине.
Где лучше хранить пеларгонию зимой?
Прохладный подоконник или веранда с температурой +10–15 °C.
За две недели до заноса с улицы обработайте растение от вредителей.
Поместите пеларгонию на карантин.
Обрежьте побеги до 10–15 см, оставив спящие почки.
Удалите цветоносы, бутоны и сухие листья.
Минимально поливайте и держите в прохладном месте.
|Плюсы
|Минусы
|Сохраняется здоровье растения
|Необходим контроль температуры
|Подготовка к пышному цветению весной
|Требуется карантин для профилактики вредителей
|Минимизация риска заболеваний
|Дополнительная работа по уходу
Если пропустить обрезку или полив, растение может начать рост зимой или погибнуть от гнили. Тогда весной придётся восстанавливать куст, что требует времени и сил.
Пеларгонии живут в горшках до 10 лет при правильном уходе.
Цветы чувствительны к температуре: тепло зимой стимулирует рост, а не отдых.
Спящие почки на стеблях обеспечивают быстрый рост весной.
Пеларгонии появились в Европе в XVII веке. Сначала их выращивали как декоративные и ароматические растения для помещений и веранд.
