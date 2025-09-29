Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:37
Садоводство

Зимой садоводы часто задаются вопросом: как сохранить пеларгонию после летнего сезона на улице? Эти яркие растения украшают веранду и балконы, а правильный уход позволяет им вновь зацвести весной. Рассмотрим пошагово подготовку и зимовку пеларгонии в горшке.

Пеларгония
Фото: en.wikipedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пеларгония

Подготовка к зимовке пеларгонии

С окончанием лета пеларгонии начинают готовиться к периоду покоя. Важно не просто перенести растение в дом, но и создать правильные условия для зимовки. Обработка от вредителей и контроль состояния растения – первоочередные задачи.

Карантин для безопасности

Перед тем как поставить растение на общий подоконник, выделите ему изолированное место на 1–2 недели. Это помогает избежать распространения паутинного клеща, белокрылки и других насекомых в домашних условиях.

Сравнение условий и ухода

Параметр Оптимально Что избежать
Температура +10–15 °C Слишком тёплое помещение, где растение начнёт расти
Полив Раз в 10–14 дней при полной сухости грунта Частый полив, перелив
Обрезка Побеги 10–15 см с 3–5 спящими почками Длинные побеги, цветущие ветви
Осмотр Листья и стебли на наличие вредителей и гнили Игнорирование паутины, липкого налёта
Место Прохладный подоконник или веранда Тёплое солнечное окно, батарея

Обрезка и защита

Пеларгонии за лето разрастаются, поэтому обрезка обязательна. Удаляются все цветоносы, бутоны и повреждённые листья. На каждом стебле оставляют 3–5 спящих почек для весеннего роста.

Осмотр и защита от болезней

Во время карантина внимательно проверяйте листья и стебли. Потемнения на корневой шейке могут сигнализировать о гнили. В случае проблем растение обрабатывают инсектицидами или фунгицидами.

Полив зимой

Корни зимой почти не потребляют воду. Полив должен быть минимальным — обычно раз в 10–14 дней. Проверяйте грунт пальцем на глубину двух фаланг и поливайте только при сухости.

Идеальные условия зимовки

Пеларгония лучше всего отдыхает при температуре +10–15 °C. В таких условиях растение не тратит силы на рост. Если веранды нет, подойдёт прохладный подоконник.

Отказ от подкормок

С середины сентября пеларгонии прекращают получать удобрения. Возобновляют подкормки только с конца февраля или начала марта, когда растение начинает просыпаться.

Часто задаваемые вопросы

  1. Как часто поливать пеларгонию зимой?
    Раз в 10–14 дней, проверяя грунт пальцем.

  2. Можно ли не обрезать растение перед зимовкой?
    Нет, обрезка необходима для сохранения энергии.

  3. Что делать при появлении паутинки на листьях?
    Использовать инсектицид и держать растение на карантине.

  4. Где лучше хранить пеларгонию зимой?
    Прохладный подоконник или веранда с температурой +10–15 °C.

Советы шаг за шагом

  1. За две недели до заноса с улицы обработайте растение от вредителей.

  2. Поместите пеларгонию на карантин.

  3. Обрежьте побеги до 10–15 см, оставив спящие почки.

  4. Удалите цветоносы, бутоны и сухие листья.

  5. Минимально поливайте и держите в прохладном месте.

Плюсы и минусы зимнего содержания

Плюсы Минусы
Сохраняется здоровье растения Необходим контроль температуры
Подготовка к пышному цветению весной Требуется карантин для профилактики вредителей
Минимизация риска заболеваний Дополнительная работа по уходу

А что если…

Если пропустить обрезку или полив, растение может начать рост зимой или погибнуть от гнили. Тогда весной придётся восстанавливать куст, что требует времени и сил.

Интересные факты

  1. Пеларгонии живут в горшках до 10 лет при правильном уходе.

  2. Цветы чувствительны к температуре: тепло зимой стимулирует рост, а не отдых.

  3. Спящие почки на стеблях обеспечивают быстрый рост весной.

Исторический контекст

Пеларгонии появились в Европе в XVII веке. Сначала их выращивали как декоративные и ароматические растения для помещений и веранд.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
