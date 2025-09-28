Небольшая трещина и дерево обречено: как сад теряет урожай незаметно — способы лечения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
5:41
Садоводство

Осенью садоводы уделяют особое внимание не только сбору урожая и подготовке почвы, но и здоровью деревьев. Даже небольшая трещина на коре может привести к болезни или гибели растения, если вовремя не принять меры. Повреждения становятся уязвимым местом для грибков, бактерий и вредителей. Поэтому уход за корой — обязательный этап подготовки сада к зиме.

Трещина на коре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Трещина на коре

Причины появления трещины

Причины образования ран на деревьях разные: от погодных условий до ошибок садовода. Знание основных факторов помогает вовремя предотвратить проблему.

Механическое воздействие 

При неаккуратном уходе деревья легко повредить газонокосилкой или садовым инвентарем. Иногда трещины появляются из-за перегрузки ветвей плодами. Особенно часто ломаются ветки, отходящие от ствола под острым углом. Дополнительная опасность в зимний период — грызуны, объедающие кору у основания.

Морозобоины

Зимой и ранней весной стволы подвергаются резким перепадам температуры. Днем кора прогревается солнцем, а ночью резко замерзает. Сок расширяется и разрывает ткань. Чаще всего страдают яблони, груши, сливы и вишни, особенно молодые деревья с тонкой корой.

Избыточная влага и удобрения

Переувлажнение почвы из-за частых дождей, полива или близких грунтовых вод приводит к накоплению влаги в коре. Зимой она превращается в лед и разрушает древесину. Не меньший вред приносит злоупотребление азотными удобрениями: деревья активно растят молодые побеги, которые не успевают вызреть и погибают при морозах.

Опасность повреждений

Кора выполняет роль защитного барьера, и любые нарушения поверхности открывают путь проблемам:

  • инфекции легко проникают внутрь и разрушают ткани;
  • вредители используют трещины как укрытие и источник питания;
  • поврежденный ствол теряет влагу, что приводит к обезвоживанию;
  • нарушается питание, замедляется рост;
  • снижается зимостойкость, дерево становится хрупким и уязвимым.

Лечение

  1. Подготовить инструменты — садовый нож, шпатель, щетку. Обязательно обработать их антисептиком (Полидез, Септаль).
  2. Очистить поврежденный участок до здоровой ткани, удалить отстающую кору, трухлявую древесину и кладки насекомых.
  3. Собрать мусор на пленку и вынести за пределы участка, лучше сжечь.
  4. Обработать рану 3% раствором медного купороса или бордоской смесью. Подойдут препараты ХОМ, ОксиХОМ.
  5. При необходимости дополнительно использовать стимуляторы роста (Гетероауксин, Корневин, цитокининовая паста).
  6. Нанести защитное покрытие — садовую замазку или лак-бальзам («Искусственная кора», «РанНет», «Живица»).
  7. При больших трещинах стянуть рану капроновой лентой или тесьмой, чтобы она не увеличивалась.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование трещин → проникновение грибков и гибель дерева → регулярный осмотр и обработка садовой замазкой.
  • Перекорм азотом → невызревшие побеги и подмерзание зимой → умеренные дозы удобрений и переход на фосфорно-калийные подкормки.
  • Применение краски на основе растворителей → ожоги тканей → использование масляной краски на олифе или натуральных паст.

Если трещина большая

Крупные разломы зарастают хуже. В таком случае применяют «хирургический» метод: рану аккуратно обрезают по краям до здоровой ткани, дезинфицируют и замазывают. Иногда садоводы используют глиняную «заплатку» с коровяком или бинтование тканью, пропитанной фунгицидом. Главное — изолировать повреждение от влаги и патогенов.

FAQ

Как выбрать замазку для деревьев?
Лучше отдать предпочтение эластичным современным пастам («РанНет», «Живица»), они дольше держатся и не трескаются зимой.

Сколько стоит обработка одного дерева?
В среднем для яблони потребуется тюбик пасты или банка замазки стоимостью от 150 до 500 рублей, в зависимости от бренда.

Что лучше — вар или бальзам?
Садовый вар подходит для небольших ран, а для крупных трещин надежнее использовать лак-бальзам или специализированную пасту.

Мифы и правда

  • Миф: трещины сами зарастут весной.
    Правда: без обработки раны редко затягиваются полностью и остаются воротами для инфекций.

  • Миф: достаточно побелки.
    Правда: побелка защищает от солнца, но не лечит повреждения.

  • Миф: краска всегда безопасна.
    Правда: краски на растворителях могут повредить живые ткани.

Здоровье плодовых деревьев напрямую зависит от внимания садовода. Осенний уход за корой — это не мелочь, а необходимая профилактика болезней и защита от зимних рисков. Правильная очистка ран, дезинфекция и использование подходящей замазки помогают деревьям быстрее восстанавливаться, продлевают срок их жизни и сохраняют урожай. Регулярный контроль и своевременные меры — залог крепкого и продуктивного сада.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
