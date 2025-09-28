Зимний плен для лозы: виноград переживёт морозы только если садовод не предаст его осенью

Виноград — культура капризная и требовательная. В условиях средней полосы он сталкивается с опасностью вымерзания, выпревания и повреждения грызунами. Если осенью не уделить лозе внимания, весной куст может не проснуться. Но при правильном уходе виноград успешно переживёт даже суровую зиму и порадует обильным урожаем.

Подкормка и влагозарядный полив

Чтобы лоза была крепкой, к зиме ей нужно запастись питательными веществами. Весенняя подкормка не восполняет весь дефицит, поэтому удобрения вносят уже с сентября.

Таблица осенних удобрений

Вид удобрения Срок Способ применения Результат Монофосфат калия начало сентября 10 г на ведро воды, опрыскивание ускоряет вызревание лозы Органика (компост, перепревший навоз, помет) начало сентября ½ ведра органики или 0,5 л настоя куриного помета (1:10), внесение в почву улучшает структуру и воздухопроницаемость грунта Минеральная смесь (суперфосфат, калийная соль, бор, цинк) конец октября — начало ноября растворить в 10 л воды и полить 1 кв. м формирование почек, облегчение зимовки

Если осень сухая, в октябре проводят влагозарядный полив: вокруг кустов копают канавки и заливают не менее 15 литров воды на каждый куст.

Осенняя обрезка лозы

Лучшее время для обрезки — конец октября или ноябрь, когда куст полностью сбросит листья. Так видно, какие побеги подходят для зимовки.

Удаляют всё лишнее: слишком тонкие (до 5 мм) и чрезмерно толстые (более 15 мм) ветви, а также усы. Оставляют плодовые стрелки с количеством глазков, соответствующим толщине лозы в миллиметрах. Работают только острым секатором, чтобы не травмировать ткани.

Обработка винограда от болезней

После обрезки лозу обрабатывают. Если куст выглядит здоровым, достаточно профилактического опрыскивания 3-5%-ным раствором железного купороса. При обнаружении симптомов болезней применяют специализированные фунгициды.

Обработка осенью снижает риск перезимовки спор грибов и личинок вредителей.

Когда и чем укрывать виноград

Не все сорта требуют защиты, но в регионах с морозными зимами и нестабильным климатом укрытие обязательно. Работы проводят в несколько этапов: сначала лозу пригибают и фиксируют скобами, а затем укрывают различными материалами.

Варианты укрытия

Лапник . Еловые и сосновые ветви — лучший выбор: защищают от грызунов, не задерживают влагу, создают "дышащее" укрытие. Слой — 30-40 см.

Солома . Её укладывают слоем 20 см, а позже добавляют ещё столько же. Весной солому можно использовать как мульчу, но осенью раскладывают приманки от мышей.

Земля . Самый доступный вариант: лозу засыпают слоем 15 см, а через месяц доводят до 30 см.

Снег. Если его достаточно, это идеальный природный вариант укрытия.

Категорически нельзя использовать плёнку, рубероид и другие воздухонепроницаемые материалы — глазки выпреют.

Советы шаг за шагом

В начале сентября внесите калийные удобрения и органику. В октябре сделайте влагозарядный полив. В конце октября проведите обрезку. После обрезки обработайте лозу железным купоросом. Пригните лозы и зафиксируйте скобами. В конце ноября укройте кусты выбранным материалом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Задержка с обрезкой → обломанные и повреждённые лозы → обрезка до заморозков.

Укрытие плёнкой → выпревание почек → использование лапника или соломы.

Отсутствие полива → пересыхание корней → влагозарядка в октябре.

Отсутствие удобрений → слабое плодоношение весной → осенняя подкормка.

А что если…

Если внезапно ударили морозы, а лозы ещё не укрыты, можно временно засыпать их снегом или сухими листьями. Весной такой экстренный приём может спасти часть почек.

А если куст молодой и высажен в этом сезоне, его лучше полностью засыпать землёй и дополнительно прикрыть лапником.

Плюсы и минусы способов укрытия

Способ Плюсы Минусы Лапник защита от грызунов, воздухопроницаемость требуется время на заготовку Солома доступность, превращается в мульчу привлекает мышей Земля всегда под рукой риск выпревания при оттепелях Снег природное и эффективное зависит от погоды

FAQ

Когда пригибать лозу?

За несколько недель до укрытия, пока она ещё гибкая.

Сколько держится железный купорос на кустах?

Обычно обработка действует до весны, если нет сильных дождей.

Какие сорта винограда можно не укрывать?

Только районированные морозостойкие гибриды, но даже их лучше защитить снегом.

Мифы и правда

Миф: укрывать нужно все сорта без исключения.

Правда: многие морозостойкие гибриды выдерживают до -25 °С.

Миф: плёнка лучше всего защищает от морозов.

Правда: она не пропускает воздух, из-за чего куст выпревает.

Миф: виноград можно подкормить только весной.

Правда: осенняя подкормка критически важна для зимовки.

3 интересных факта

В Древнем Египте виноград использовали не только для вина, но и как лекарство. Виноградная лоза может плодоносить более 50 лет при правильном уходе. Некоторые сорта в южных странах выращивают без укрытия даже при температурах около -20 °С.

