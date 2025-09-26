Зеленые фильтры: эти растения помогут дышать легко даже в душной квартире

Правильный подбор комнатных растений способен не только украсить интерьер, но и улучшить микроклимат в квартире. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член-корреспондент РАЕН (Российской академии естественных наук), профессор, ботаник, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.
"Есть растения, которые не столько очищают, сколько облагораживают воздух. Среди них — представители семейства Миртовых, например, мирт обыкновенный. Также можно выращивать яснотковые — мяту или шалфей в горшке. Миртовые растения особенно полезно держать на кухне, где воздух часто насыщен посторонними запахами", — отметил ученый.
По его словам, уход за такими растениями не представляет сложности.
"Мирт требует регулярного полива, опрыскивания по листьям и стандартных подкормок. Яснотковые, такие как мята или котовник, также нуждаются в поливе, а при сухом воздухе — в опрыскивании. В остальном это обычный уход, как за любыми комнатными культурами", — пояснил Абизов.
Эксперт отдельно остановился на распространенном мифе о кактусах.
"Все зеленые растения, в том числе кактусы, днем фотосинтезируют — поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а ночью дышат, как человек, — потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Поэтому особой роли в очистке воздуха кактусы не играют", — подчеркнул он.
Ботаник отметил, что растения в доме выполняют и эстетическую, и практическую функцию.
"Правильно подобранные и ухоженные растения могут не только украсить интерьер, но и улучшить микроклимат в помещении. Главное — обеспечить им условия для роста и регулярный уход", — заключил Абизов.
