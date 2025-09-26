Зеленые фильтры: эти растения помогут дышать легко даже в душной квартире

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Правильный подбор комнатных растений способен не только украсить интерьер, но и улучшить микроклимат в квартире. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член-корреспондент РАЕН (Российской академии естественных наук), профессор, ботаник, доктор фармацевтических наук Евгений Абизов.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мята

"Есть растения, которые не столько очищают, сколько облагораживают воздух. Среди них — представители семейства Миртовых, например, мирт обыкновенный. Также можно выращивать яснотковые — мяту или шалфей в горшке. Миртовые растения особенно полезно держать на кухне, где воздух часто насыщен посторонними запахами", — отметил ученый.

По его словам, уход за такими растениями не представляет сложности.

"Мирт требует регулярного полива, опрыскивания по листьям и стандартных подкормок. Яснотковые, такие как мята или котовник, также нуждаются в поливе, а при сухом воздухе — в опрыскивании. В остальном это обычный уход, как за любыми комнатными культурами", — пояснил Абизов.

Эксперт отдельно остановился на распространенном мифе о кактусах.

"Все зеленые растения, в том числе кактусы, днем фотосинтезируют — поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а ночью дышат, как человек, — потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Поэтому особой роли в очистке воздуха кактусы не играют", — подчеркнул он.

Ботаник отметил, что растения в доме выполняют и эстетическую, и практическую функцию.