Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Тропическая формула иммунитета: два фрукта в день переписывают правила здоровья
Голливуд ждёт: Киркоров назвал имя певицы, которая могла бы блистать на Евровидении
Битва титанов: Boeing 777X против Airbus A350 — кто займет небо
Автомобиль молодеет на сотню тысяч километров: реальность скрученного одометра
Кусты превращаются в шедевры: растения, из которых делают зелёных львов и кубы
Не ждите: ваш чек — ключ к деньгам, если что-то пойдёт не так после покупки
Божену Рынску наказали за оскорбления россиян: как она будет отвечать перед законом
Красота на кончиках пальцев: секреты идеального маникюра в одном наборе насадок

Кубики вместо полива: после этого смешного секрета редис больше не горчит

4:03
Садоводство

Опытные огородники знают: выращивание редиса имеет множество тонкостей, и даже такие мелочи, как температура земли, могут повлиять на вкус будущих корнеплодов. Секрет, который набирает популярность среди садоводов, — использование кубиков льда при посеве. Этот маленький трюк помогает получить урожай без горечи и делает редис особенно хрустящим.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис

Лёд в лунке: зачем и как

Перед тем как засыпать семена землёй, в лунку кладут 1-2 маленьких кубика льда. Лёд тает постепенно, создавая дополнительную влагу и слегка охлаждая почву. Именно это замедление прорастания и мягкое увлажнение защищает редис от образования жёстких и горьких корнеплодов. Такой приём особенно полезен при весеннем посеве, когда днём уже тепло, а земля быстро нагревается.

Сравнение: традиционная посадка и метод с льдом

Подход Влага в почве Температура Вкус и сочность
Обычная посадка быстро пересыхает прогревается выше нормы возможна горечь, жёсткость
Посадка с льдом равномерная влага дольше лёгкое охлаждение хрустящий, сладкий редис

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте грядку: почва должна быть рыхлой, лёгкой, можно добавить вермикомпост или перегной.

  2. Сделайте бороздки на глубину 2-3 см с интервалом около 8 см.

  3. В каждую лунку положите по кубику льда.

  4. Сверху разместите семена на расстоянии 5 см. Для удобства можно пользоваться спичечным коробком как меркой.

  5. Засыпьте землёй и слегка уплотните.

  6. Ожидайте всходов — обычно это занимает 3-12 дней. Урожай можно собирать через 18-20 дней после прорастания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка слишком глубоко.
    → Последствие: редис формирует мелкие или пустые корнеплоды.
    → Альтернатива: использовать посадку на глубину не более 3 см.

  • Ошибка: удобрение свежим навозом.
    → Последствие: корнеплоды становятся рыхлыми и невкусными.
    → Альтернатива: применять перегной или готовые органические удобрения.

  • Ошибка: недостаток полива в жару.
    → Последствие: редис становится горьким.
    → Альтернатива: мульчировать почву и использовать метод с льдом.

А что если…

Если вы забыли положить лёд или у вас его не оказалось, не беда. Можно полить грядку вечером холодной водой, но этот эффект будет менее выраженным. Лёд же работает дольше, создавая идеальные условия для формирования сладких корнеплодов.

Плюсы и минусы метода с льдом

Плюсы Минусы
Улучшает вкус и сочность Нужно замораживать лёд заранее
Удерживает влагу в почве Не всегда удобно при массовом посеве
Защищает от горечи Требует немного больше времени на подготовку

FAQ

Как выбрать семена редиса?
Лучше всего брать раннеспелые сорта с коротким сроком созревания, например "Сора" или "Французский завтрак".

Сколько стоит пакет семян?
В среднем от 20 до 50 рублей за пакетик в зависимости от производителя и сорта.

Что лучше: полив или лёд?
Обычный полив необходим, но лёд помогает дольше сохранять влагу и улучшает вкус урожая.

Мифы и правда

  • Миф: редис всегда горчит, если выращивать летом.
    Правда: при затенении и регулярном поливе, а также приёмом с льдом, редис можно выращивать и в тёплое время.

  • Миф: чем глубже посадить, тем больше будет корнеплод.
    Правда: наоборот, при глубокой посадке редис растёт плохо.

  • Миф: редис любит свежий навоз.
    Правда: свежий навоз портит вкус и структуру, использовать его нельзя.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу Любовь Степушова Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Спектакль Не покидай меня Театра Всеволода Шиловского получил специальный приз фестиваля Золотой Феникс
Кубики вместо полива: после этого смешного секрета редис больше не горчит
Шейкер или бутылка: что реально удобнее брать с собой в спортзал каждый день
Гибриды вместо запрета: канцлер Германии предлагает компромисс Евросоюзу
Земля избежала катастрофы, но Луна под ударом: космос готовит страшное зрелище
Бархатное лакомство с тайным потенциалом: что происходит в организме после пары долек
Зеленые фильтры: эти растения помогут дышать легко даже в душной квартире
Индексация тарифов переносится: за что придётся платить больше с октября 2026 года
От Фороса до Коктебеля: курорты Крыма переполнены, несмотря на тревожные новости
Хочешь идеальную кожу? Открой для себя продукты, которые сделают чудо с твоей кожей изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.