Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями

Фитофтора — самый коварный враг томатов и картофеля. Болезнь поражает растения стремительно: зелёные кусты буквально за сутки превращаются в чёрные скелеты, а плоды становятся несъедобными. Ошибка многих садоводов — думать, что после уборки урожая фитофтора исчезает сама. На самом деле её споры зимуют в почве, в остатках ботвы и даже в мелких комочках земли, чтобы весной вернуться с новой силой.
Осень — лучший момент, чтобы разорвать этот цикл. Именно сейчас можно провести простые и дешёвые процедуры, которые "оздоровят" грядки и лишат грибок шансов.
|Метод
|Эффективность
|Стоимость
|Особенности
|Сжигание ботвы
|Высокая
|Бесплатно
|Уничтожает источник инфекции
|Перекопка
|Средняя
|Бесплатно
|Зависит от морозной зимы
|Зола + перегной
|Средняя
|50-100 руб.
|Улучшает питание и обеззараживает
|Сидераты
|Высокая
|20-30 руб. за пакет семян
|Подавляют грибки, улучшают почву
|Йодовый раствор
|Очень высокая
|<10 руб.
|Дезинфекция и профилактика
Весной болезнь вернётся. Даже устойчивые сорта при высокой концентрации спор не выдержат. Потери урожая могут достигать 70-80%.
|Плюсы
|Минусы
|Дешево (3 копейки на грядку)
|Нужно соблюдать дозировку
|Убивает споры грибка
|Не заменяет комплексных мер
|Безопасно для почвы
|Требует повторов каждые 2-3 года
Марганцовка слабее: она действует только как дезинфектор, но не формирует защитную плёнку.
После перекопки и внесения золы, в середине или конце сентября.
Да, это помогает не только от фитофторы, но и улучшает структуру почвы.
Миф: фитофтора исчезает зимой.
Правда: споры спокойно зимуют в земле.
Миф: зола сама по себе спасает от грибка.
Правда: она помогает, но не уничтожает споры полностью.
Миф: йод вредит почве.
Правда: в минимальной дозе он безопасен и полезен.
Осенняя профилактика против фитофторы стоит копейки, а результатом становятся крепкие растения и урожай, который не страшат болезни.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?