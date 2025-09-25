Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что съесть вечером, чтобы спорт помог фигуре, а не обернулся лишними килограммами
Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников
Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты
Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру
Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США
Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США
Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо
Волосы будут как в рекламе: этот секрет ухода за кожей головы вернёт локонам свежесть и ускорит их рост
Неожиданно: Артемий Лебедев нашёл предмет из СССР в южноафриканском отеле

Хотели похрустеть груздями, а получили скорую: грибные ошибки без права на дубль

5:04
Садоводство

Грибы — одна из самых загадочных и в то же время популярных составляющих нашей кухни. В каждой семье есть рецепты жареных опят, маринованных груздей или супов с белыми грибами. Но вместе с ароматом и вкусом грибов приходит и риск: в природе есть десятки видов, которые внешне похожи, но могут быть смертельно опасны.

Боровик едулисный
Фото: commons.wikimedia.org by Ruukel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боровик едулисный

Определить, какие из них пригодны в пищу, а какие — ядовиты, бывает непросто даже опытным грибникам. Ошибки здесь стоят слишком дорого. Именно поэтому эксперты снова и снова напоминают: главная защита — это знания.

Почему визуальное сходство опасно

Многие ядовитые виды мимикрируют под съедобные. Например, бледная поганка внешне может напоминать шампиньон, а сатанинский гриб похож на белый. Порой даже запах и вкус не выдают опасность. Случаи отравлений чаще всего происходят именно из-за уверенности, что гриб "похож на знакомый".

Чтобы избежать фатальной ошибки, недостаточно полагаться на народные приметы вроде "червивый значит съедобный" или "горький вкус говорит о яде". Такие методы никогда не были надежными.

Сравнение: съедобные и ядовитые виды

Признак Съедобные грибы (белый, подосиновик, шампиньон) Опасные двойники (поганка, сатанинский гриб)
Цвет шляпки Разные оттенки, но чаще мягкие и матовые Яркие или подозрительно насыщенные
Запах Приятный грибной, иногда сладковатый Может быть сладковатым, затхлым или вовсе отсутствовать
Пластинки У шампиньонов розовеют и темнеют с возрастом У поганок всегда белые
Основание ножки Ровное или слегка утолщённое С утолщением-"мешочком" (вольвой)

Советы шаг за шагом: как обезопасить себя

  1. Берите с собой в лес только проверенный справочник или приложение для распознавания грибов.

  2. Никогда не собирайте незнакомые экземпляры "на пробу".

  3. Учите детей отличать ядовитые виды по характерным признакам.

  4. Используйте сетчатые корзины, а не пакеты, чтобы грибы не портились.

  5. Перерабатывайте урожай в течение суток — грибные белки быстро разрушаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: собирать "незнакомцев", надеясь на удачу.
    Последствие: риск отравления.
    Альтернатива: ограничиться видами, которые вы точно знаете — белый, подберёзовик, лисички.

  • Ошибка: хранить грибы в полиэтиленовых пакетах.
    Последствие: быстрое закисание и потеря качества.
    Альтернатива: корзина или плетёная сумка.

  • Ошибка: верить мифу о том, что ядовитые грибы темнеют при варке с луком или серебряной ложкой.
    Последствие: ложное чувство безопасности.
    Альтернатива: полагаться только на знания и точное распознавание.

А что если…

А что если гриб всё же оказался сомнительным, но вы его уже приготовили? Единственный верный шаг — выбросить блюдо. Экономия здесь недопустима. Если же отравление произошло — немедленно обращайтесь к врачу. Симптомы могут проявиться не сразу, а через несколько часов.

Плюсы и минусы грибов в рационе

Плюсы Минусы
Богаты белком и витаминами группы B Тяжёлые для переваривания
Содержат микроэлементы (цинк, селен, медь) Быстро портятся
Низкая калорийность Высокий риск спутать с ядовитыми
Разнообразие блюд — от супов до закусок Детям и людям с болезнями ЖКТ противопоказаны

FAQ

Как выбрать безопасные грибы в лесу?
Выбирайте только те виды, в которых уверены на 100%. Остальные оставляйте в лесу.

Сколько стоит справочник или мобильное приложение для распознавания?
Бумажные справочники стоят от 500 рублей, мобильные приложения бывают бесплатными, но лучше использовать платные с проверенной базой.

Что лучше: собирать самому или покупать на рынке?
Покупка у проверенных продавцов безопаснее, но и здесь риски остаются. Идеально — собирать самому, имея знания и опыт.

Мифы и правда

  • Миф: ядовитые грибы всегда яркие.
    Правда: бледная поганка выглядит неприметно.

  • Миф: варка убивает яд.
    Правда: токсины сохраняются даже после длительной термической обработки.

  • Миф: животные не едят ядовитые грибы.
    Правда: для зверей и птиц они могут быть безвредными, но для человека смертельными.

3 интересных факта

  1. Белый гриб в Европе называют "королём грибов" за универсальность и вкус.

  2. Старинные рецепты маринования предусматривали хранение грибов в дубовых бочках с хреном.

  3. Самый дорогой гриб — трюфель, цена которого достигает 5000 евро за килограмм.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Последние материалы
Что съесть вечером, чтобы спорт помог фигуре, а не обернулся лишними килограммами
Страна сумасшедших: ТЦК на Украине отправляют на фронт шизофреников
Секретный план НАТО: Запад собирается уничтожать российские самолёты
Палестина воскреснет: Саудовская Аравия дала неожиданную надежду миру
Секретное послание Трампа Путину: НАТО раскрыло истинный смысл слов президента США
Хотели похрустеть груздями, а получили скорую: грибные ошибки без права на дубль
Украинская недосказанность: Зеленская сделала странное заявление о разговоре с первой леди США
Шелковистый голландский соус превращает обычное яйцо в ресторанное блюдо
Волосы будут как в рекламе: этот секрет ухода за кожей головы вернёт локонам свежесть и ускорит их рост
Неожиданно: Артемий Лебедев нашёл предмет из СССР в южноафриканском отеле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.