Когда листья падают, начинается борьба: подготовьте свой сад к зиме, чтобы он удивил весной

4:09
Садоводство

Осень — важный период для садоводов, когда нужно подготовить сад к зиме, избавиться от болезней и вредителей, чтобы весной растения были здоровыми. Процесс осенней уборки и обработки требует внимательности и правильного подхода.

Осенняя грядка под укрытием
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя грядка под укрытием

Почему осенью важна уборка в саду

Осенью вредители и болезни начинают готовиться к зимовке. Они часто прячутся в растительных остатках, под корой деревьев, в трещинах стволов. Важно провести уборку, чтобы прервать их жизненный цикл и предотвратить заражение в будущем.

Не стоит оставлять опавшие листья, срезанные ветки и другие растительные остатки на участке. Это может стать источником болезней и вредителей. Уборка — не только эстетическая мера, но и профилактика.

Как правильно убрать сад осенью

1. Уборка растительных остатков

Соберите опавшие листья, сгнившие плоды и обломки веток. Лучше всего сжигать эти остатки или вывозить с участка, если растения болели. Не стоит использовать их для компоста.

"Ветви, пораженные болезнями, должны быть сожжены, а здоровые можно использовать для укрытия растений от морозов или для отопления," — советует Наталья Чебакова, автор портала "Новый очаг".

2. Очищение стволов и приствольных кругов

На стволах яблонь, груш, слив и вишен могут образовываться мхи и лишайники. Очистите стволы и ветви с помощью металлической щетки. Под деревьями постелите пленку для сбора мусора.

Перекопка приствольных кругов поможет уничтожить личинки и грибки в почве. Будьте осторожны с корнями, особенно у сливы, где они могут быть поверхностными.

3. Обрезка кустарников и деревьев

Обязательно обрезайте кустарники, такие как смородина и крыжовник, на которых могут развиваться болезни. Срезанные больные части нужно сжигать. Обрезка помогает улучшить циркуляцию воздуха и предотвращает заражение.

Как обработать растения

Для обработки садовых растений осенью используйте эффективные препараты. Вот несколько популярных средств:

Сравнение препаратов для обработки садовых растений

Препарат Назначение Концентрация Применение
Железный купорос Борьба с мхами, лишайниками, болезнями 3-5% (300-500 г на 10 л воды) Для всех видов деревьев
Медный купорос Борьба с грибковыми и бактериальными инфекциями 3% (300 г на 10 л воды) Для косточковых культур
Карбамид (мочевина) Уничтожение личинок и грибков 500-700 г на 10 л воды Для всех видов деревьев

Сравнение обработок для различных культур

Культура Обработка осенью Препарат и концентрация Примечания
Плодовые деревья Обработка стволов и почвы Железный купорос (3-5%) или карбамид Против парши, монилиоза
Ягодные кустарники Обработка почвы и кустов Железный купорос (3%) Против мучнистой росы
Виноград Обработка лозы и почвы Железный купорос (3-5%) Против грибковых заболеваний
Розы и декоративные кусты Обработка после обрезки Железный купорос (3%) Против черной пятнистости

Советы по уходу за садом осенью

Осенью важно не только очистить сад от растительных остатков и провести обработку, но и подготовить растения к зимовке. Основные рекомендации:

  1. Своевременно обрезайте и утилизируйте больные ветки.

  2. Очищайте деревья и кустарники от мхов и лишайников.

  3. Обрабатывайте растения комплексными средствами для защиты от вредителей.

  4. Регулярно проводите перекопку почвы и заботьтесь о корневой системе растений.

Правильный уход осенью — залог успешной зимовки и здоровых растений в следующем году, сообщает tagilcity.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
