Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Тропическая формула иммунитета: два фрукта в день переписывают правила здоровья
Голливуд ждёт: Киркоров назвал имя певицы, которая могла бы блистать на Евровидении
Битва титанов: Boeing 777X против Airbus A350 — кто займет небо
Автомобиль молодеет на сотню тысяч километров: реальность скрученного одометра
Не ждите: ваш чек — ключ к деньгам, если что-то пойдёт не так после покупки
Божену Рынску наказали за оскорбления россиян: как она будет отвечать перед законом
Красота на кончиках пальцев: секреты идеального маникюра в одном наборе насадок
Этот продукт из кухни – секрет крепких костей и стройной фигуры: 3 доказанных факта

Кусты превращаются в шедевры: растения, из которых делают зелёных львов и кубы

Садоводство

Топиарное искусство привлекает внимание уже много веков. Обычные кустарники и деревья превращаются в изящные фигуры, придавая саду характер и стиль. Чтобы добиться гармоничного результата, важно выбрать растения, которые хорошо переносят регулярную стрижку и быстро восстанавливаются. Ниже — обзор самых удачных вариантов для декоративной стрижки и советы, как работать с ними.

Туя
Фото: commons.wikimedia.org by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Туя

Какие растения подходят для топиари

Главные качества идеального растения для фигурной стрижки: густая листва или хвоя, мелкие листья, устойчивость к частому подравниванию и возможность формировать плотную крону. Традиционно для этого используют вечнозелёные культуры, которые украшают сад даже зимой. Однако встречаются и листопадные виды, которые летом выглядят особенно эффектно.

Тис

Тисовые кусты ценят за выносливость и универсальность. Они вечнозелёные, теневыносливые и подходят для создания строгих геометрических форм. Минус — медленный рост и ядовитые плоды. Популярный сорт "Repandens' образует невысокие, но широкие формы.

Туя

Туи — настоящая классика для топиари. У них плотная хвоя, которая долго сохраняет форму. Высокие сорта вроде "North Pole' создают вертикальные акценты, а "Golden Globe' радует золотистой окраской и компактностью.

Ель канадская "Коника'

Карликовая форма ели Альберты отличается плотной хвоей и медленным ростом. Она прекрасно подходит для создания конусов или пирамид. Особенно эффектно такие деревья смотрятся у входа в дом или вдоль дорожек.

Самшит

Самшит — символ формального сада. Его густая вечнозелёная листва позволяет выстригать шары, кубы и даже сложные орнаменты. Карликовый сорт "Suffruticosa' оптимален для небольших фигур и бордюров.

Падуб японский

Ilex crenata имеет мелкие блестящие листья, внешне похожие на самшит. Он легко формируется и подходит как для невысоких шаров, так и для многоярусных композиций. Сорт "Sky Pencil' идеален для узких вертикальных форм.

Лавровишня

Эта вечно зелёная вишня устойчива и декоративна. Компактные сорта, например "Otto Luyken', позволяют создавать небольшие фигуры. Листва плотная и глянцевая, что добавляет выразительности.

Бирючина

Бирючина ценится за быстрое восстановление после стрижки и густую листву. Европейская форма листопадная, а японская — вечнозелёная. Этот кустарник хорошо подходит для изгородей и фигурных конструкций.

Лаванда

Лаванда создаёт не только аккуратные формы, но и наполняет сад ароматом. Она хороша для небольших шаров или бордюров. Срезанные веточки можно использовать в саше или декоративных композициях.

Германдер

Teucrium fruticans — изысканный выбор для тех, кто хочет выйти за рамки стандартного набора. Этот кустарник вечнозелёный, хорошо переносит жару и формирует плотные кроны. Им можно обрамлять клумбы или создавать орнаментальные узоры.

Розмарин

Розмарин — ещё один ароматный вариант. Он устойчив к засухе и отлично смотрится в виде небольших фигур. В тёплых регионах растение зимует в грунте, а в холодных его заносят в дом.

Плющ

Плющ английский даёт возможность поэкспериментировать. С его помощью можно создавать фигуры на металлических каркасах: растение обвивает форму и заполняет пространство. Подходит как для сада, так и для выращивания в доме.

Сравнение растений для топиари

Растение Тип кроны Особенности Минусы
Тис Хвоя, вечнозелёный Теневынослив, строгие формы Медленный рост, ядовитые плоды
Туя Хвоя, вечнозелёный Плотная крона, много сортов Чувствительна к морозам без укрытия
Ель "Коника' Хвоя, вечнозелёный Конус, пирамида Очень медленный рост
Самшит Листва, вечнозелёный Легко формировать Может страдать от морозов
Падуб японский Листва, вечнозелёный Узкие формы Требует защиты от сильных холодов
Лавровишня Листва, вечнозелёный Компактные формы Медленный рост в тени
Бирючина Листва, разная Быстро растёт, густая листва Некоторые виды инвазивны
Лаванда Листва, травянистый Аромат, декоративность Недолговечна в сырости
Германдер Листва, вечнозелёный Подходит для узоров Ограниченные зоны выращивания
Розмарин Листва, вечнозелёный Аромат, засухоустойчив Не зимует в холодных регионах
Плющ Вьющийся Заполняет каркас Может быть агрессивным

Советы шаг за шагом

  1. Выберите растение под климат вашего региона и условия участка.

  2. Подготовьте секатор, садовые ножницы и, при необходимости, каркас.

  3. Первую стрижку делайте, когда куст достаточно окрепнет.

  4. Поддерживайте форму каждые 2-3 месяца в период активного роста.

  5. Удобрения вносите регулярно: для хвойных — специальные смеси, для трав — комплексные удобрения.

  6. Следите за здоровьем растения: обрезайте сухие и больные ветви.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать быстрорастущий, но с крупными листьями куст.

  • Последствие: форма будет распадаться, а крона — рыхлой.

  • Альтернатива: использовать самшит или падуб японский с мелкой листвой.

  • Ошибка: посадить растение, не подходящее для климата.

  • Последствие: куст вымерзнет или заболеет.

  • Альтернатива: ориентироваться на зоны зимостойкости и подбирать сорта адаптированные к вашему региону.

  • Ошибка: слишком частая стрижка.

  • Последствие: растение истощается.

  • Альтернатива: корректировать форму не чаще 3-4 раз за сезон.

А что если…

Что если объединить разные растения в одном саду? Тогда топиарии можно сделать многоуровневыми и цветными. Например, туя создаст фон, а лаванда и розмарин добавят аромат. Такой микс выглядит живо и оригинально.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Красивые формы круглый год Требует регулярной стрижки
Возможность творить уникальные фигуры Ограничение по климату
Большой выбор растений Некоторые виды ядовиты или инвазивны
Ароматные варианты (лаванда, розмарин) Высокие трудозатраты на уход

FAQ

Как выбрать растение для топиарной стрижки?
Выбирайте по климату, размеру участка и желаемой форме. Для начинающих подходят самшит, туя и лаванда.

Сколько стоит посадить топиарий?
Цена зависит от сорта. Саженцы самшита стоят недорого, а редкие хвойные или плющ на каркасах могут быть дороже.

Что лучше для начинающих: кусты или травы?
Кустарники долговечнее, но травы вроде лаванды проще в уходе и быстрее дают результат.

Мифы и правда

  • Миф: топиарии возможны только из самшита.
    Правда: для фигурной стрижки подходят десятки растений, включая хвойные и травы.

  • Миф: чем чаще стрижешь, тем красивее форма.
    Правда: слишком частое вмешательство истощает растение.

  • Миф: плющ портит стены и конструкции.
    Правда: при правильном уходе он безопасен и может стать основой для изысканных фигур.

Интересные факты

  1. Первые топиарии появились ещё в Древнем Риме.

  2. В Европе XVIII века фигурные сады считались показателем богатства.

  3. В Японии искусство формирования растений связано с философией сада дзэн.

Исторический контекст

  • Древний Рим: первые упоминания о кустарниках, подстриженных в виде животных.

  • Средневековая Европа: топиарии украшают монастырские сады.

  • Эпоха Возрождения: мода на геометрические формы достигает пика.

  • XIX век: топиарное искусство становится доступным в городских парках.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу Любовь Степушова Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Спектакль Не покидай меня Театра Всеволода Шиловского получил специальный приз фестиваля Золотой Феникс
Кубики вместо полива: после этого смешного секрета редис больше не горчит
Шейкер или бутылка: что реально удобнее брать с собой в спортзал каждый день
Гибриды вместо запрета: канцлер Германии предлагает компромисс Евросоюзу
Земля избежала катастрофы, но Луна под ударом: космос готовит страшное зрелище
Бархатное лакомство с тайным потенциалом: что происходит в организме после пары долек
Зеленые фильтры: эти растения помогут дышать легко даже в душной квартире
Индексация тарифов переносится: за что придётся платить больше с октября 2026 года
От Фороса до Коктебеля: курорты Крыма переполнены, несмотря на тревожные новости
Хочешь идеальную кожу? Открой для себя продукты, которые сделают чудо с твоей кожей изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.