Урожай закопан в землю: секрет осенней подкормки, о котором вспоминают только старики

Осень — время, когда садовод отдыхает душой, но точно не руками. Урожай собран, а забот становится даже больше. Именно сейчас закладывается фундамент будущего сезона: здоровье плодовых деревьев, сохранность кустарников и плодородие почвы. Если упустить этот период, весной можно столкнуться с болезнями, гибелью растений и слабым плодоношением.
|Сезон
|Основные задачи
|Риски при пропуске
|Осень
|Уборка листвы, санитарная обрезка, влагозарядный полив, побелка, защита от грызунов
|Болезни, вымерзание корней, солнечные ожоги, гибель молодых деревьев
|Весна
|Формирующая обрезка, азотные подкормки, опрыскивание от вредителей, рыхление почвы
|Задержка роста, плохое цветение, слабый старт сезона
После листопада важно очистить участок от листвы, падалицы и сухих веток. Здоровый опад можно пустить на компост или мульчу. Больные листья обязательно сжечь или глубоко закапывать.
Сухие и больные ветви убирают в середине октября — начале ноября. Срезы замазывают пастой "РанНет", бальзамом "Живица" или другой садовой замазкой.
Используют суперфосфат, сернокислый калий или готовые комплексы вроде "Фертика Осень". Азот исключают. Для кустарников — перегной, компост и калийно-фосфорные смеси.
В конце октября проводят опрыскивание раствором мочевины или железного купороса. Это уничтожает зимующие личинки и споры грибков.
Проводят в сухую осень после опадания листвы. Молодым деревьям дают 50-80 л воды, взрослым — до 200 л.
Лучше делать её осенью. Раствор: известь, медный купорос и клей. Белят только в сухую погоду при +5°С.
Используют лапник, сетку-рабицу, мешковину или нетканый материал. Дополнительно можно нанести глиняно-коровякскую смесь с креолином.
Не убрали листву → зиму переживут споры парши и мучнистой росы → компостировать только здоровый опад.
Подкормили азотом → зимой молодые побеги вымерзнут → использовать калий и фосфор.
Пропустили влагозарядный полив → корни пересохнут и погибнут в мороз → проверить влажность почвы тестом с комком земли.
Побелили весной, а не осенью → кора треснет от перепадов температур → белить в октябре-ноябре.
…осень тёплая и без дождей? Тогда влагозарядный полив обязателен.
…листья не успели убрать до снега? Весной они станут источником инфекций — лучше очистить сразу после листопада.
…морозы ударили раньше срока? Побелку и обработку лучше перенести на весну.
|Действие
|Плюсы
|Минусы
|Подкормка
|Повышает зимостойкость, стимулирует цветение весной
|Нужно строго соблюдать дозировки
|Полив
|Защищает корни от вымерзания
|Требует много воды и времени
|Побелка
|Предотвращает солнечные ожоги и морозобоины
|Делать можно только в сухую погоду
|Защита от грызунов
|Сохраняет кору и жизнь дереву
|Занимает время, требует материалов
Когда убирать листву с газона?
Сразу после опадания. Если оставить слой на зиму, трава выпреет.
Сколько стоит осенняя подкормка?
Комплексные удобрения обойдутся в среднем от 200 до 600 рублей за упаковку.
Что лучше — побелка известью или краской?
Специальные садовые краски держатся дольше, но классическая известь дешевле и доступнее.
Миф: "Белить деревья нужно только весной".
Правда: главная побелка проводится именно осенью.
Миф: "Опавшая листва всегда полезна".
Правда: заражённые листья несут болезни и вредителей.
Миф: "Полив осенью бесполезен".
Правда: влагозарядный полив решает судьбу зимовки.
Первые садовые побелки использовали ещё крестьяне XVIII века: они белили стволы глиной.
Железный купорос служит не только для борьбы с болезнями, но и как источник микроэлементов.
Лапник в защите деревьев применяли изначально не для грызунов, а для утепления корневой зоны.
В XIX веке садоводы в Подмосковье начали практиковать влагозарядные поливы после ряда суровых зим.
В советское время массово применялись известковые побелки деревьев в колхозных садах.
В 1990-х годах появились промышленные садовые краски, заменившие традиционную известь.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?