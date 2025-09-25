Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные слова Дмитрия Диброва о разводе с женой: что он на самом деле думает об их отношениях
Громкий будильник теперь под запретом: чем рискуют жильцы
Тренировки во время беременности: главный враг или самый недооценённый союзник будущей мамы
Медовый месяц как за миллион: почему молодожёны выбирают Петербург вместо Мальдив
Больше никаких бумажных проблем: инновация, которая меняет привычки всего мира
Зубы разной формы и размером с котёнка: американские студенты раскопали нового хищника мелового периода
Вкус детства без скуки: винегрет неожиданно раскрывается заново
Полина Диброва и Дмитрий Дибров официально развелись: адвокат раскрыл детали громкого расставания
Трасса позволяет экономить больше: какие хитрости работают вдали от города

Зимняя клубника на подоконнике: пять шагов к урожаю, который растёт назло морозам

5:27
Садоводство

Клубника давно перестала быть исключительно дачным лакомством. Благодаря ремонтантным сортам её можно выращивать прямо в квартире и круглый год наслаждаться свежими ягодами. Но чтобы эксперимент с "домашней грядкой" удался, важно учесть несколько нюансов: от выбора сорта и ёмкости до освещения и ухода.

Клубника в горшке зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника в горшке зимой

Сравнение сортов клубники для квартиры

Группа Сорта Особенности
Длительный световой день Гирлянда, Крымская ремонтантная, Диамант, Осенняя забава, Неисчерпаемая Требуют обилия солнечного света
Нейтральный световой день Брайтон, Королева Елизавета II, Тристар, Любава Лучше переносят условия квартиры

Наибольшие урожаи при комнатном выращивании обычно даёт сорт Королева Елизавета II.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор рассады. Лучше брать саженцы в специализированных магазинах. У здорового растения 3-5 крепких листьев и крупное сердечко. Домашние розетки нужно предварительно выдержать две недели в прохладном месте, а уже потом пересаживать.

  2. Подбор ёмкости. Объём — не меньше 3 литров, дно с дренажными отверстиями. Подойдут пластиковые и керамические горшки, контейнеры или кашпо. На дно обязательно уложите слой керамзита или гальки.

  3. Посадка. Оптимальная смесь — готовый субстрат для овощей или самодельная комбинация из лесной земли, перегноя, песка и торфа. Корни перед посадкой полезно обработать в слабом растворе марганцовки, а затем окунуть в раствор стимулятора роста.

  4. Освещение. В зимние месяцы растениям требуется не менее 12 часов света. Используйте фитолампы — от простых настольных до профессиональных моделей с регулировкой спектра.

  5. Уход. Поддерживайте температуру 18-20 °C, регулярно поливайте отстоянной водой, опрыскивайте листья, подкармливайте удобрениями для ягод и удаляйте лишние усы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять слишком маленький горшок.
    Последствие: слабое развитие корневой системы.
    Альтернатива: использовать контейнеры от 3 литров с запасом места.

  • Ошибка: поливать слишком обильно.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: дренажный слой и умеренный полив фильтрованной водой.

  • Ошибка: игнорировать досветку.
    Последствие: вытянутые побеги и мелкие ягоды.
    Альтернатива: фитолампы с режимом "день-ночь".

  • Ошибка: оставить усы.
    Последствие: растение тратит силы на розетки.
    Альтернатива: своевременная обрезка и направление энергии в урожай.

А что если…

…попробовать ампельную клубнику? В подвесных кашпо она не только плодоносит, но и украшает интерьер. Особенно эффектно смотрится на лоджии или у панорамного окна. Но учтите: такие растения ещё более требовательны к свету.

Плюсы и минусы домашнего выращивания

Плюсы Минусы
Свежие ягоды круглый год Нужно много света
Экономия на покупке клубники зимой Требует регулярного ухода
Контроль над качеством и экологичностью Риск появления паутинного клеща
Эстетичный вид растения в интерьере Урожайность ниже, чем в огороде

FAQ

Сколько ждать до первых ягод?
Примерно два месяца после посадки рассады.

Какие удобрения лучше?
Подойдут специализированные смеси для клубники: Новоферт Ягода, Фертика ОМУ, Любо-Зелено или Форте Ягодное.

Можно ли использовать огородную землю?
Нет, велика вероятность заражения нематодой или грибками. Лучше покупать готовый субстрат или составить смесь самостоятельно.

Как опылять без пчёл?
Провести мягкой кисточкой по цветкам или включить вентилятор для переноса пыльцы.

Мифы и правда

  • Миф: клубника в квартире растёт сама по себе.
    Правда: без досветки и подкормок урожая не будет.

  • Миф: достаточно поливать раз в месяц.
    Правда: в комнатных условиях нужен регулярный полив дважды в неделю.

  • Миф: паутинный клещ появляется только в теплице.
    Правда: вредитель способен поселиться и на комнатных растениях.

3 интересных факта

  1. Клубнику можно выращивать в вертикальных многоярусных конструкциях — экономия места и декоративность.

  2. В Италии клубнику часто держат в зимних садах рядом с цитрусовыми: ягоды лучше завязываются в компании ароматных растений.

  3. Ампельные сорта иногда используют в ресторанах как "живую декорацию": гость срывает ягоду прямо со стены.

Исторический контекст

Клубника культивируется человеком более 2000 лет. В Древнем Риме её подавали как лекарство от меланхолии. В Европе XVIII века клубнику выращивали в теплицах вместе с виноградом. А ремонтантные сорта, дающие плоды несколько раз за сезон, стали популярны лишь в XX веке. Именно они и открыли путь к идее "домашних ягод круглый год".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Последние материалы
Новый фаворит экспорта: Су-35 превращается в звезду мирового неба
Цифры, которые шокируют: долг блогера Митрошиной перед ФНС достиг астрономической суммы
Сильные антиоксиданты несут риск: эти специи требуют осторожности
Чудовище из Африки: птица, у которой под крыльями растут чужие лапы
Умыться перед разговором: как грузинский депутат унизил Зеленского
Большой взрыв или большая ошибка? Учёные признаются в сомнениях о начале Вселенной
Путеводный свет для туриста: эти маяки превратились из ориентиров в символы притяжения
Русский след заранее: военкор предрек опасную провокацию в Европе
Природа на грани: как ваши бытовые привычки ускоряют экологическую катастрофу
Лужайка уходит в зиму: 5 дел, без которых весной вместо травы будет мох и лужи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.