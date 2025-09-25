Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин на вес золота? Число АЗС в России сокращается
Последний шанс для идеальной кожи: пошаговый план, который спасёт макияж в день свадьбы
Кондиционер — в мусорку: копеечная хитрость сделает полотенца мягче облака
Ужас океана в упаковке: крабовые палочки скрывают создание с пустыми глазами и хвостом в пол тела
МКС готовится уйти на пенсию: как новая коммерческая станция Haven-1 изменит представление о космосе
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Как воздух дышит: в США назревает скандал, который угрожает безопасности полетов
Телевизор ворует здоровье: ежедневные прогулки ломают смертельную привычку века
Алёна Кравец устроила истерику и подралась с дочерью в студии — её вывела из себя одна фраза

Белые черви в картофеле — сигнал беды: если не действовать в сентябре, урожая не будет несколько лет

4:51
Садоводство

Картофель традиционно считается главным овощем в огороде, но его урожай может внезапно оказаться под угрозой. Маленькие белые червячки внутри клубней — это не случайная порча, а результат деятельности опасного паразита — нематоды. Если её вовремя не остановить, можно потерять половину, а то и больше урожая. Чтобы спасти землю и будущие посадки, важны меры, которые нужно предпринять именно в сентябре, сразу после уборки.

Свежевыкопанный картофель на земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежевыкопанный картофель на земле

Чем опасна нематода

Эти микроскопические черви живут в почве годами, поражают не только картофель, но и другие культуры. Есть два вида вредителя: стеблевая и цистообразующая. Первая вызывает потемнение и трещины на клубнях, рыхлость мякоти, утолщение и ломкость стеблей. Вторая делает клубни мелкими и уродливыми, а корни покрывает характерной "бородкой" с крошечными цистами. Нематода легко перебирается и на томаты, баклажаны, перцы, а также клубнику. Поэтому борьба должна быть комплексной.

Сравнение видов нематод

Вид Основные признаки Последствия
Стеблевая Бурые пятна, мягкость, трещины на клубнях; утолщение стеблей Загнивание урожая, увядание кустов
Цистообразующая Деформированные клубни, корневая "бородка" с цистами Потеря урожая, заражение других культур

Советы шаг за шагом

  • После уборки перебрать картофель, все повреждённые клубни сжечь или вынести.
  • Удалить ботву и сорняки, особенно из семейства паслёновых.
  • Провести глубокую перекопку на 25-30 см в сухую погоду.
  • Посеять сидераты: горчицу, рожь, овёс или бархатцы.
  • Соблюдать севооборот: несколько лет не сажать картофель и клубнику на заражённом месте.
  • Осенью заделать сидераты в почву как зелёное удобрение.
  • Весной пролить грядки биопрепаратами ("Немабакт", "Фитоверм").
  • Использовать только здоровый посадочный материал, хранить клубни при +2…+4 °C.
  • Выбирать устойчивые сорта с маркировкой "N".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять больные клубни в компосте.
    Последствие: паразиты выживают и заражают землю.
    Альтернатива: сжечь или вынести далеко за участок.

  • Ошибка: сажать картофель на том же месте уже через год.
    Последствие: массовое развитие нематоды.
    Альтернатива: выдержать минимум четырёхлетний перерыв.

  • Ошибка: использовать химические препараты в ЛПХ.
    Последствие: риск для здоровья и запрет на применение.
    Альтернатива: биопрепараты и сидераты.

А что если игнорировать меры

Если оставить всё как есть, вредитель будет только накапливаться. Через пару сезонов участок станет полностью заражённым, а картофель — несъедобным. Более того, заразятся и томаты, и клубника, что сделает почву бесполезной для большинства популярных культур.

Плюсы и минусы методов борьбы

Метод Плюсы Минусы
Перекопка Простота, без затрат Требует физических усилий
Сидераты Улучшают почву, угнетают вредителей Нужны время и семена
Севооборот Эффективно снижает численность паразита Долгий процесс
Биопрепараты Безопасны, работают в комплексе Эффект не мгновенный

FAQ

Сколько лет нужно не сажать картофель на заражённом месте

Минимум четыре года, лучше пять, чтобы почва восстановилась.

Можно ли полностью избавиться от нематоды за сезон

Нет, но за 2-3 года системных мер численность снижается до безопасного уровня.

Какие сидераты самые эффективные

Бархатцы и настурции, они выделяют вещества, подавляющие паразитов.

Мифы и правда

  • Миф: можно спасти урожай химикатами.
    Правда: для дачных хозяйств такие препараты запрещены.

  • Миф: нематода вредит только картофелю.
    Правда: она поражает и томаты, перцы, клубнику.

  • Миф: достаточно обработать весной.
    Правда: ключевые меры нужно проводить осенью.

Три интересных факта

  • Нематоды выживают в почве до 10 лет без растений-хозяев.
  • Первые устойчивые сорта картофеля с маркировкой "N" появились в 1960-е годы.
  • Бархатцы высаживают в теплицах не только от нематод, но и для отпугивания белокрылки.

Грамотные шаги осенью превращают борьбу с нематодой из тяжёлой проблемы в планомерный путь к здоровой почве и стабильному урожаю.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Домашние животные
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Мир. Новости мира
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Последние материалы
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Как воздух дышит: в США назревает скандал, который угрожает безопасности полетов
Телевизор ворует здоровье: ежедневные прогулки ломают смертельную привычку века
Алёна Кравец устроила истерику и подралась с дочерью в студии — её вывела из себя одна фраза
Одинокая квартира превращается в кошмар: как собаки сходят с ума без хозяина
Никогда не догадаетесь: вот зачем нужно натирать решетку морковью перед готовкой мяса
Один хруст — и ремонт на сотни тысяч: звуки, которые нельзя игнорировать
Номер, зарплата и пиво за службу на рельсах: зверь в форме стрелочника девять лет правил путями
Запрет рухнул: есть после шести можно — в этом скрыт главный секрет стройности
Топливо для власти и легенда для народа: почему 95-й бензин в СССР был больше мифом, чем реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.