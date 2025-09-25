Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец привычного мира: к чему приведут климатические изменения к концу 21 века
Серая зона туризма исчезнет? Госдума меняет закон о формировании туров
Новый газовый хаб в России: как Сахалин-3 изменит энергетическую карту региона
60 тонн яблок с гектара: секрет, который скрывали годами
Коварство сентября на дорогах: что делает этот месяц рекордным по авариям
Каменные драконы проснулись: Армянское нагорье открыло свою тайну — новые хранители жизни
Удар по позициям Bugatti: новичок выходит на арену и меняет правила сверхкласса
Баня по-царски или копоть по-соседски: какие поленья дадут лёгкий пар, а какие превратят парную в дымовую
Паштет без мяса, который затмит любые колбасы: пряная закуска из баклажанов с орехами и перцем

Копать или не копать: привычка, которая может спасти сад или погубить его — всё решает одна осень

4:57
Садоводство

Осень традиционно считается временем, когда садоводы и огородники приводят участок в порядок и готовят его к новому сезону. Одним из самых обсуждаемых мероприятий остаётся перекопка почвы. Одни уверены, что без этой процедуры весной урожая не дождёшься, другие — что она лишь портит структуру грунта и убивает полезных обитателей. Истина, как обычно, где-то посередине: многое зависит от типа почвы, климата и целей хозяина участка.

Лопата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лопата в почве

Польза осенней перекопки

Для глинистых и плотных почв перекопка осенью жизненно необходима. Такие грунты склонны к уплотнению, плохо пропускают воду и воздух. Разрыхление осенью улучшает воздухообмен и сохраняет влагу. Если добавить песок, перегной, компост или золу, структура становится мягче, а кислотность корректируется.

Перекопка полезна и в том случае, если планируется внесение органики или минеральных удобрений. За зиму они успевают разложиться и становятся доступными растениям уже ранней весной.

Есть ещё одно преимущество — борьба с вредителями и сорняками. Корни многолетников и личинки насекомых оказываются на поверхности и погибают от мороза. Многие птицы помогают в этом, склёвывая вредителей прямо со свежеперевернутых грядок.

Когда перекопка вредит

У метода есть и обратная сторона. Если на участке растут такие сорняки, как вьюнок или пырей, то при перевороте земли их корни рубятся на части и каждая способна дать новые побеги.

Кроме того, глубокая обработка разрушает естественные ходы дождевых червей и лишает микрофлору стабильной среды. Особенно страдают верховые черви, живущие в слое до 10 см: оказавшись на глубине, они погибают. Почва после активной механической обработки теряет часть плодородия.

Когда копать, а когда нет

Условие участка Осенняя перекопка нужна Осенняя перекопка противопоказана
Глинистая, плотная земля Да, улучшает структуру
Южные регионы с жарким летом

Да, пересушивает грунт
Высокие грядки Да, разрушает экосистему
Заражение вредителями Да, помогает уничтожить личинки
Участки с пыреем и вьюнком Да, усиливает рост сорняков

Советы

  1. Определите тип почвы. Для лёгких песчаных грунтов глубокая перекопка излишня.
  2. Подготовьте удобрения. Компост, перегной или торф лучше вносить сразу во время перекопки.
  3. Работайте в сухую погоду. Мокрый ком земли при перевороте слипнется и пользы не принесёт.
  4. Делите участок на зоны: для теплицы, под картофель, под ягодники — обработка может отличаться.
  5. Не забывайте про альтернативы: плоскорез, рыхление, мульчирование или посев сидератов.

Если не копать

А что если вовсе отказаться от перекопки? В этом случае важно применять методы природного земледелия: сидераты, мульчирование, поверхностное рыхление. Это позволит сохранить баланс микроорганизмов и структуру грунта. При правильном подходе урожайность не только не снизится, но и вырастет благодаря более живой и плодородной земле.

FAQ

Как выбрать способ обработки почвы?
Определите тип грунта и климат. Глина требует перекопки, а лёгкий чернозём — нет.

Сколько стоит обработка земли?
Ручная работа бесплатна, но трудоёмка. Услуги механизированной обработки мотоблоком стоят от 2000 руб. за сотку.

Что лучше — перекопка или мульчирование?
Для глины полезна перекопка, но для песчаных почв и высоких гряд лучше оставить мульчу и работать ЭМ-препаратами.

Мифы и правда

  • Миф: без осенней перекопки весной не будет урожая.
    Правда: есть альтернативы — сидераты, мульча, поверхностное рыхление.

  • Миф: перекопка уничтожает все сорняки.
    Правда: часть сорняков, наоборот, разрастается активнее.

  • Миф: глубокая обработка всегда улучшает структуру.
    Правда: в южных регионах она лишь высушивает землю.

Осенняя перекопка почвы может быть полезной на плотных и глинистых грунтах, а также при внесении удобрений и борьбе с вредителями. Но в южных регионах и на высоких грядках она нередко приносит больше вреда, чем пользы. Универсального рецепта нет — важно учитывать климат, структуру земли и цели садовода. Альтернативой могут стать мульчирование, сидераты и применение ЭМ-препаратов, которые сохраняют естественное плодородие почвы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Вода лечит и калечит: как минерализация превращает напиток в лекарство или яд
Он никогда не существовал, но обрёл бессмертие: как мифический зверь превратился в вечный культурный символ
Копать или не копать: привычка, которая может спасти сад или погубить его — всё решает одна осень
Звёздная болезнь: Михаил Галустян объяснил, какие участники реалити-шоу его раздражают
VIPER восстанет из пыли: NASA готовит вторую попытку выхода на Луну
Секрет бегунов: этот смузи мгновенно восстановит силы после тренировки
Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста
Нью-Йорк разорвал шаблоны осени — юбки и брюки теперь носят по новым правилам
Эффект домино: Израиль рискует оказаться в полной международной изоляции
Когда теория сдаёт позиции: новая дыра заставила учёных пересмотреть происхождение монстров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.