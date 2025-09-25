Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы что, не понимаем? Ширвиндт нашёл альтернативу неработающим в РФ мессенджерам
Машин на складах осталось меньше 350 тысяч: дилеры грозят срочной распродажей и ростом цен
Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи
Жвачка вместо перекуса: сладкий обман, превращающийся в оружие против лишнего веса
Деньги не спят: эта компания с рекордной прибылью возглавила список крупнейших в России
Вода, что крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом
Новая жизнь: Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала сыну профессию

Кусты чахнут, цветы мельчают: пересадка в сентябре возвращает клумбам яркость — спасение от морозов

Садоводство

Сентябрь для садоводов — пора обновления. В это время цветники можно не только омолодить, но и расширить, добавив в сад новые яркие акценты. Тёплая ещё почва, мягкий климат и отсутствие изнуряющей жары создают комфортные условия для пересадки и деления многолетников. Однако успех этой работы зависит от того, насколько грамотно будет проведена подготовка: растения должны успеть укорениться до холодов.

Осенняя пересадка многолетников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя пересадка многолетников

Лучше пересаживать в сентябре

С годами даже самые ухоженные клумбы теряют привлекательность. Почва истощается, кусты стареют, цветение становится скуднее. Именно поэтому пересадка каждые несколько лет необходима. Осень подходит идеально: растения находятся в состоянии относительного покоя и легче переносят стресс.

Садоводы чаще всего пересаживают:

  1. Весенние и раннелетние цветы: пионы, дельфиниумы, астильбы, хосты, ирисы, флоксы шиловидные и растопыренные, лилейники.
  2. Летние и осенние виды: лилии, флоксы метельчатые, рудбекию, вербейник, садовые герани.
  3. Декоративные кустарники: барбарис, спирею, гортензии (кроме крупнолистной, её лучше оставить до весны).

Кроме того, сентябрь — удачное время для высадки подросшей рассады многолетников или пересадки укоренённых летом черенков и отводков.

Сравнение групп растений для осенней пересадки

Группа растений Примеры Особенности пересадки
Весенние и раннелетние Пионы, хосты, ирисы Делёнки хорошо цветут уже на следующий год
Летние и осенние Лилии, рудбекия, флоксы Делят после цветения или с подрезкой цветоносов
Декоративные кустарники Гортензия метельчатая, спирея Хорошо приживаются осенью в большинстве регионов

Основные трудности осенней пересадки

Пересадка не всегда проходит без проблем. Главная причина осложнений — травмирование корней. При выкапывании часть системы неизбежно теряется, а оставшиеся повреждаются. Через такие раны легко проникают грибки и бактерии.

Есть и другие риски:

  • снижение активности обменных процессов у растений из-за сокращения светового дня;
  • ночные похолодания, замедляющие восстановление;
  • стресс, который испытывает любой куст после пересадки;
  • ограниченные сроки для укоренения, особенно в средней полосе.

На юге у растений есть в запасе почти два месяца, но в более прохладных регионах период адаптации сокращается до пары недель.

Советы: как помочь растениям прижиться

  1. Подготовьте посадочные ямы заранее и заправьте их рыхлой почвосмесью с перегноем.
  2. Используйте биологические стимуляторы для корней. Подкормка "Пересадка и приживаемость МУЛЬТИФОРМУЛА" ускоряет образование новых корешков и обеспечивает мягкое питание.
  3. Для сильно повреждённых растений подойдёт "Реаниматор корней МУЛЬТИФОРМУЛА" с экстрактами алоэ и ламинарии.
  4. Чтобы уменьшить стресс, применяйте "Антистресс Экспресс МУЛЬТИФОРМУЛА" по листу: она укрепляет иммунитет и помогает пережить осенние перепады погоды.
  5. После пересадки полейте кусты и замульчируйте почву торфом или перегноем для сохранения влаги.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пересадка в холодную и дождливую погоду.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: дождаться сухого дня, обеспечить дренаж и укрытие.

  • Ошибка: использование бедной или плотной почвы.
    Последствие: замедленное укоренение.
    Альтернатива: добавить перегной, песок, биопрепараты.

  • Ошибка: отсутствие подкормки после пересадки.
    Последствие: растение долго болеет или погибает.
    Альтернатива: использовать биологические стимуляторы роста и адаптогены.

Весенняя пересадка

Весенняя пересадка тоже возможна, но растения в это время активно идут в рост, и перенос на новое место даётся тяжелее. Весной кусты требуют больше полива и защиты от солнечных ожогов. Осень же позволяет пересаженным многолетникам сосредоточить силы на корнях, а не на листве и цветках.

FAQ

Как выбрать время пересадки?
Лучше всего пересаживать в начале сентября, чтобы до морозов оставалось не меньше месяца.

Сколько стоит обработка стимуляторами?
Стоимость зависит от марки, но в среднем цены на специализированные биопрепараты начинаются от 150-200 рублей за флакон.

Что лучше: делить кусты или пересаживать целиком?
Деление предпочтительнее: омолаживаются растения и появляется больше посадочного материала.

Мифы и правда

  • Миф: пересадка осенью всегда губительна.
    Правда: при правильной подготовке осень считается оптимальным временем для деления и посадки многолетников.

  • Миф: корни нельзя травмировать.
    Правда: небольшие повреждения неизбежны, главное — помочь растению быстрее их залечить.

  • Миф: удобрения осенью не нужны.
    Правда: органические адаптогены и мягкие подкормки помогают растениям быстрее прижиться.

Осенняя пересадка многолетников — это не только возможность омолодить цветники, но и шанс заложить основу для обильного цветения в следующем сезоне. Несмотря на риски, связанные с повреждением корней и ограниченными сроками укоренения, при правильной подготовке растения быстро адаптируются и хорошо зимуют.

Использование рыхлой питательной почвы, своевременный полив, мульчирование и применение биологических стимуляторов значительно повышают шансы на успешный результат. Таким образом, сентябрь становится временем обновления сада, когда вложенные усилия возвращаются красотой и здоровьем растений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом
Новая жизнь: Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала сыну профессию
Пловцы не зря носят одинаковые шапочки: знающий человек сразу отличит правильный выбор
Мексика манит, но таит угрозу: как избежать опасностей в Мексике и не пропустить удовольствия
Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного
Забудьте про магазинные газировки: этот дынный лимонад удивит свежестью
Машины есть, покупателей нет: как Пекин загнал автопром в ловушку
Сентябрь не прощает летних ошибок: ваш уход обернётся ловушкой, если не сменить его по этим правилам
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.