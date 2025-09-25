Фикус женьшень превращается в мини-дерево за 6 приёмов: проводим японскую магию дома

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:15
Садоводство

Фикус женьшень — одно из самых популярных комнатных растений для создания бонсай. Его необычные корни, толстый ствол и аккуратная крона делают дерево настоящим украшением интерьера. В России этот вид часто выращивают в квартирах и офисах, так как он сравнительно неприхотлив, но требует внимательного отношения. Разберём, как правильно ухаживать за этим экзотическим растением и чего стоит избегать.

Фикус
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус

Особенности растения

Фикус женьшень (ficus retusa или ficus microcarpa) относится к семейству тутовых и в природе встречается в Юго-Восточной Азии. В условиях квартиры он достигает высоты 30-60 см, формируя толстый ствол с выступающими корнями.

Сок растения ядовит: он может вызвать раздражение кожи и слизистых, а также опасен для собак и кошек. Поэтому при уходе за деревцем важно использовать перчатки и следить, чтобы дети и домашние животные не имели к нему доступа.

Сравнение: бонсай фикус женьшень и другие комнатные бонсай

Характеристика Фикус женьшень Кармона (чайное дерево) Серисса
Уровень ухода Средний Высокий Высокий
Свет Яркий рассеянный, переносит прямое солнце Только рассеянный Только рассеянный
Полив Умеренный Чаще, чувствительна к пересушке Требует стабильной влажности
Начинающим Подходит Сложно Сложно

Фикус женьшень считается хорошим выбором для новичков, так как он легче переносит перепады условий, чем многие другие виды бонсай.

Советы шаг за шагом

  1. Выбор места. Горшок ставят на подоконник с южным или восточным окном, где есть 6-8 часов света. Зимой используют фитолампы.

  2. Температура. Оптимум — +20…+26 °C. Сквозняки и холодные подоконники губительны.

  3. Полив. Увлажняйте почву, когда подсохнет верхний слой. Летом — чаще, зимой — реже.

  4. Подкормка. С апреля по октябрь вносят жидкие удобрения для декоративнолистных культур раз в 3-4 недели.

  5. Формирование. Для изгиба ветвей используют алюминиевую или медную проволоку. Лишние побеги регулярно прищипывают.

  6. Пересадка. Каждые 2 года летом дерево вынимают из горшка, обрезают часть корней и обновляют почву.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерный полив → загнивание корней → использование горшка с дренажными отверстиями и рыхлого грунта.

  • Недостаток света → опадение листьев → установка фитолампы.

  • Редкая чистка кроны → вредители и болезни → регулярная обрезка и дезинфекция инструмента.

А что если…

…вы вынесете бонсай на балкон летом?
Это возможно, но только если температура выше +18 °C. Дерево ставят в место с ярким светом, избегая полуденных лучей. На даче фикус можно держать на веранде, но возвращать в дом нужно ещё до первых похолоданий.

Плюсы и минусы выращивания

Плюсы Минусы
Эффектный внешний вид Ядовитый сок
Подходит для начинающих Боится холода
Легко формировать крону Требует регулярной пересадки
Хорошо переносит сухой воздух Подвержен паутинному клещу и щитовке

FAQ

Как выбрать бонсай фикус женьшень в магазине?
Выбирайте растения с толстыми, ровными корнями и плотной листвой без пятен.

Сколько стоит бонсай из фикуса женьшеня в России?
Цена зависит от размера и возраста: маленькие экземпляры стоят от 2-3 тысяч рублей, крупные — 7-10 тысяч и выше.

Что лучше для дома — фикус женьшень или кармона?
Для новичков предпочтительнее фикус: он проще в уходе и легче переносит сухость воздуха.

Мифы и правда

  • Миф: Бонсай — это отдельный вид растений.

  • Правда: Бонсай — это способ выращивания, а не вид. Фикус женьшень специально формируют, чтобы он выглядел как миниатюрное дерево.

  • Миф: Бонсай нужно поливать каждый день.

  • Правда: Полив зависит от состояния почвы, а не от графика.

3 интересных факта

  1. В Японии фикус женьшень часто используют для стиля "корни на камне", когда дерево как бы оплетает валун.

  2. В хороших условиях бонсай может прожить 50-100 лет.

  3. Листья фикуса обладают восковым налётом, благодаря которому он легче переносит сухой воздух российских квартир.

Исторический контекст

Искусство бонсай зародилось в Китае более тысячи лет назад, но именно в Японии оно получило мировую известность. Фикусы как материал для миниатюрных деревьев стали популярны в XX веке, когда появились доступные технологии выращивания и транспортировки тропических растений в Европу и Россию.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
