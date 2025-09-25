Фикус женьшень превращается в мини-дерево за 6 приёмов: проводим японскую магию дома

Фикус женьшень — одно из самых популярных комнатных растений для создания бонсай. Его необычные корни, толстый ствол и аккуратная крона делают дерево настоящим украшением интерьера. В России этот вид часто выращивают в квартирах и офисах, так как он сравнительно неприхотлив, но требует внимательного отношения. Разберём, как правильно ухаживать за этим экзотическим растением и чего стоит избегать.
Фикус женьшень (ficus retusa или ficus microcarpa) относится к семейству тутовых и в природе встречается в Юго-Восточной Азии. В условиях квартиры он достигает высоты 30-60 см, формируя толстый ствол с выступающими корнями.
Сок растения ядовит: он может вызвать раздражение кожи и слизистых, а также опасен для собак и кошек. Поэтому при уходе за деревцем важно использовать перчатки и следить, чтобы дети и домашние животные не имели к нему доступа.
|Характеристика
|Фикус женьшень
|Кармона (чайное дерево)
|Серисса
|Уровень ухода
|Средний
|Высокий
|Высокий
|Свет
|Яркий рассеянный, переносит прямое солнце
|Только рассеянный
|Только рассеянный
|Полив
|Умеренный
|Чаще, чувствительна к пересушке
|Требует стабильной влажности
|Начинающим
|Подходит
|Сложно
|Сложно
Фикус женьшень считается хорошим выбором для новичков, так как он легче переносит перепады условий, чем многие другие виды бонсай.
Выбор места. Горшок ставят на подоконник с южным или восточным окном, где есть 6-8 часов света. Зимой используют фитолампы.
Температура. Оптимум — +20…+26 °C. Сквозняки и холодные подоконники губительны.
Полив. Увлажняйте почву, когда подсохнет верхний слой. Летом — чаще, зимой — реже.
Подкормка. С апреля по октябрь вносят жидкие удобрения для декоративнолистных культур раз в 3-4 недели.
Формирование. Для изгиба ветвей используют алюминиевую или медную проволоку. Лишние побеги регулярно прищипывают.
Пересадка. Каждые 2 года летом дерево вынимают из горшка, обрезают часть корней и обновляют почву.
Чрезмерный полив → загнивание корней → использование горшка с дренажными отверстиями и рыхлого грунта.
Недостаток света → опадение листьев → установка фитолампы.
Редкая чистка кроны → вредители и болезни → регулярная обрезка и дезинфекция инструмента.
…вы вынесете бонсай на балкон летом?
Это возможно, но только если температура выше +18 °C. Дерево ставят в место с ярким светом, избегая полуденных лучей. На даче фикус можно держать на веранде, но возвращать в дом нужно ещё до первых похолоданий.
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный внешний вид
|Ядовитый сок
|Подходит для начинающих
|Боится холода
|Легко формировать крону
|Требует регулярной пересадки
|Хорошо переносит сухой воздух
|Подвержен паутинному клещу и щитовке
Как выбрать бонсай фикус женьшень в магазине?
Выбирайте растения с толстыми, ровными корнями и плотной листвой без пятен.
Сколько стоит бонсай из фикуса женьшеня в России?
Цена зависит от размера и возраста: маленькие экземпляры стоят от 2-3 тысяч рублей, крупные — 7-10 тысяч и выше.
Что лучше для дома — фикус женьшень или кармона?
Для новичков предпочтительнее фикус: он проще в уходе и легче переносит сухость воздуха.
Миф: Бонсай — это отдельный вид растений.
Правда: Бонсай — это способ выращивания, а не вид. Фикус женьшень специально формируют, чтобы он выглядел как миниатюрное дерево.
Миф: Бонсай нужно поливать каждый день.
Правда: Полив зависит от состояния почвы, а не от графика.
В Японии фикус женьшень часто используют для стиля "корни на камне", когда дерево как бы оплетает валун.
В хороших условиях бонсай может прожить 50-100 лет.
Листья фикуса обладают восковым налётом, благодаря которому он легче переносит сухой воздух российских квартир.
Искусство бонсай зародилось в Китае более тысячи лет назад, но именно в Японии оно получило мировую известность. Фикусы как материал для миниатюрных деревьев стали популярны в XX веке, когда появились доступные технологии выращивания и транспортировки тропических растений в Европу и Россию.
