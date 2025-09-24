Загадка увядающей герани: простой приём возвращает растениям молодость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:46
Садоводство

Выносливая герань давно стала любимицей садоводов благодаря своей неприхотливости и продолжительному цветению. Но со временем даже самые крепкие кусты теряют декоративность: середина пустеет, цветение становится скудным. Решение простое — деление куста. Эта процедура не только омолаживает растение, но и позволяет бесплатно получить новые саженцы для клумбы, балкона или сада.

Герань
Фото: Own work by Lewis Collard
Герань

Когда лучше делить герань

Выносливую герань делят в два основных периода — весной и осенью. Оба варианта имеют свои преимущества:

  • осень даёт возможность растению укорениться до морозов;

  • весна — шанс быстро тронуться в рост и зацвести уже в первый сезон.

"Лучшее время для разделения выносливых мушек — поздняя осень после того, как они закончат цветение, но до того, как сильные морозы затвердеют в почве", — заявила эксперт по ботанике Настя Васильчишина.

Сравнение сроков деления

Период Плюсы Минусы
Осень Растение успевает укорениться, меньше пересыхает почва Нужен учёт сроков: до первых сильных заморозков
Весна Быстрый рост, меньше полива, цветение в первый год Важно успеть до активной вегетации

Советы шаг за шагом

Для успешного деления герани подготовьте острые и чистые инструменты — лопату, садовый нож или нож хори-хори.

  1. Аккуратно выкопайте куст, стараясь сохранить максимальное количество корней.

  2. Острым инструментом разделите ком земли на части так, чтобы у каждой делёнки были корни и побеги.

  3. Подготовьте новые посадочные места: грядку, клумбу, контейнер или кашпо.

  4. Посадите делёнки так, чтобы корневая шейка была на уровне земли.

  5. Хорошо полейте, чтобы земля уплотнилась вокруг корней.

Если сразу посадить нет возможности, храните корневища во влажной ткани, но не дольше нескольких часов.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: Деление тупым или грязным инструментом.
    Последствия: Загнивание и болезни корней.
    Альтернатива: Используйте острый садовый нож, предварительно продезинфицировав его спиртом.

  • Ошибка: Посадка делёнки слишком глубоко.
    Последствия: Задержка роста, плохое цветение.
    Альтернатива: Следите, чтобы крона была на уровне почвы.

  • Ошибка: Слабый полив после пересадки.
    Последствия: Корни не приживаются, растение увядает.
    Альтернатива: Обильно полейте и замульчируйте почву торфом или корой.

А что если…

…вы не будете делить герань? Со временем куст станет рыхлым, середина оголится, цветы будут появляться только по краям. Кроме того, растение начнёт болеть из-за скученности корней. Деление — лучший способ поддержать декоративность и получить здоровые цветущие экземпляры.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Бесплатное размножение Нужны усилия и время
Омоложение растения При позднем делении есть риск повреждения морозами
Контроль размера куста Необходимы садовые инструменты
Более обильное цветение Нельзя затягивать с пересадкой

FAQ

Как выбрать время деления герани?
Лучше ориентироваться на погоду: делите осенью в сентябре-октябре или весной до активного роста.

Сколько стоит деление герани?
Процедура не требует затрат — нужны только лопата, нож и немного удобрений.

Что лучше — делить весной или осенью?
Весной растение быстрее пойдёт в рост, а осенью делёнки успеют подготовиться к следующему сезону.

Мифы и правда

  • Миф: Герань можно не делить, она сама разрастается.
    Правда: Без деления кусты стареют, середина пустеет, цветение слабеет.

  • Миф: Деление вредит растению.
    Правда: При правильной технике герань легко переносит процедуру и быстрее обновляется.

  • Миф: Достаточно подкармливать удобрениями для обильного цветения.
    Правда: Удобрения не компенсируют старение корневой системы, деление остаётся обязательным.

Три интересных факта

  1. Герань культивировали ещё в викторианскую эпоху: её ароматические сорта сажали в парках и оранжереях.

  2. В старину считалось, что герань защищает дом от злых духов и приносит удачу.

  3. Масло герани ценится в косметологии: его добавляют в кремы и сыворотки для омоложения кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
