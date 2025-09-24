Загадка увядающей герани: простой приём возвращает растениям молодость

Выносливая герань давно стала любимицей садоводов благодаря своей неприхотливости и продолжительному цветению. Но со временем даже самые крепкие кусты теряют декоративность: середина пустеет, цветение становится скудным. Решение простое — деление куста. Эта процедура не только омолаживает растение, но и позволяет бесплатно получить новые саженцы для клумбы, балкона или сада.

Фото: Own work by Lewis Collard Герань

Когда лучше делить герань

Выносливую герань делят в два основных периода — весной и осенью. Оба варианта имеют свои преимущества:

осень даёт возможность растению укорениться до морозов;

весна — шанс быстро тронуться в рост и зацвести уже в первый сезон.

"Лучшее время для разделения выносливых мушек — поздняя осень после того, как они закончат цветение, но до того, как сильные морозы затвердеют в почве", — заявила эксперт по ботанике Настя Васильчишина.

Сравнение сроков деления