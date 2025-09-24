Клопы роют себе могилу: природа готовит удар, который им уже не пережить

Садоводство

Клопы давно стали настоящей головной болью для садоводов и фермеров. Эти насекомые повреждают листья, плоды, портят урожай и быстро размножаются. Химические средства защиты хоть и работают, но часто вредят и окружающей среде, и полезным насекомым. Именно поэтому новость о появлении в природе естественных врагов клопов вызвала такой интерес. В Венгрии и соседних странах зафиксировано появление ос-паразитоидов, которые используют яйца клопов как "инкубатор" для своего потомства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зелёный и азиатский клопы рядом

Кто такие осы-лучники

Осы-лучники — мелкие насекомые-паразитоиды, представители рода Trissolcus. Они откладывают яйца внутрь кладок клопов. В результате вместо вредителей появляются личинки ос, которые питаются содержимым яиц и полностью уничтожают потомство клопов. Таким образом, насекомые не дают развиваться целым популяциям вредителей.

Особое внимание исследователей привлекли два вида: Trissolcus basalis и Trissolcus japonicus, известная как "оса-самурай". Второй вид ранее считался опасным "инвазивным биоконтролером", но в условиях активного распространения мраморного клопа может стать незаменимым помощником.

Почему это важно для сельского хозяйства

Мраморный клоп и зелёный клоп-бродяга — настоящая угроза для садов и виноградников. Эти виды питаются соком растений, повреждают плоды, вызывают гниль и сокращают урожайность. В последние годы ущерб от них в Европе оценивался в миллионы евро.

Появление ос-паразитоидов означает шанс на снижение популяций клопов без применения токсичных инсектицидов. Это важно и для экосистем, и для самих садоводов, которые ищут более безопасные методы защиты растений.

Сравнение методов борьбы с клопами