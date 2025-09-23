Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летающие автомобили сталкиваются в Китае: как авария повлияет на планы Xpeng
Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой
Страшнее акул: кто скрывается в бирюзовых водах Карибского моря
У Леонида Агутина скорбь: что говорит Лариса Долина о связи артиста с матерью
Секретное оружие утра: сыворотка с витамином С и SPF вместо кубиков льда и огурцов
Запах беды: что на самом деле чует собака за несколько минут до катастрофы с хозяином
Из солдатской пайки в хит на кухне: перловка готовится просто и без лишних хлопот
Тип фигуры яблоко: вот почему качать пресс бесполезно, а может быть даже и вредно
Циклон смещается: что ждать москвичам в начале октября после рекордов сентября

Осенняя стрижка — билет в весенний рай: обрезка герани может подарить море цветов

Садоводство

Герань давно завоевала любовь садоводов и любителей балконных растений. Она радует каскадными соцветиями до самых заморозков и не требует сложного ухода. Но для того чтобы кустики не теряли форму, пышно цвели и легко перезимовали, важно правильно проводить осеннюю и весеннюю обрезку. Многие боятся взять в руки секатор, думая, что можно повредить растение. На самом деле всё проще, если действовать последовательно.

Герань
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Герань

Когда лучше обрезать

Главное правило: не дожидаться первых заморозков. Оптимально — сразу после окончания летнего цветения, пока стоит сухая и относительно тёплая погода. Цель такой "косметики" — поддержать компактность и подготовить к зиме, а радикальные шаги оставляют до весны. Если время упущено и похолодало, ограничьтесь очисткой и лёгкой корректировкой.

Насколько укорачивать

Обычно придерживаются сокращения примерно на треть зелёной массы. Если куст сильно вытянулся и потерял декоративность, можно укоротить до половины молодых побегов. Но обрезать до одревесневших частей не стоит: из них новые ветви отрастают очень плохо. Срез лучше делать чуть выше крепкого узла — это стимулирует рост новых отводков.

Как обрезать герань осенью

  1. Выберите сухой день.

  2. Возьмите острый секатор или ножницы и продезинфицируйте их спиртом.

  3. Уберите все сухие листья и отцветшие соцветия.

  4. Подрежьте длинные побеги так, чтобы кустик приобрёл округлую форму.

  5. Делайте срезы под лёгким наклоном на 2-3 мм выше узла.

  6. Периодически отходите и проверяйте силуэт растения.

Сравнение способов зимовки и обрезки

Условия зимовки Объём обрезки Особенности
Светлое и тёплое помещение Умеренное укорочение Переставьте на самое яркое окно, полив ограниченный
Прохладное и тёмное помещение Более сильное укорачивание (до 1/2) Снижается испарение, меньше риск гнили

Уход после обрезки

Поливайте умеренно: в тёплой комнате — чуть чаще, в прохладной — реже. Почва должна успевать просыхать. Удобрения до весны откладывают, а вот свет и проветривание без сквозняков обязательны. Желтые листья лучше сразу убирать, чтобы не создавать среду для болезней.

Как использовать черенки

После обрезки остаётся много сильных кончиков. Их легко превратить в новые растения. Достаточно:

  1. Срезать побег длиной 8-10 см.

  2. Убрать нижние листья.

  3. Подсушить срез около часа.

  4. Посадить в лёгкий грунт.

Полив нужен минимальный — лёгкая влага. Так можно весной получить густые и здоровые кустики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Поздняя обрезка при заморозках → раны заживают медленно, побеги могут подмерзнуть → планируйте процедуру раньше.

  • Избыточный полив после обрезки → корневая шейка загнивает → ограничьте влагу и дайте грунту подсыхать.

  • Частая перестановка зимой → стресс, сброс листьев → найдите постоянное место с подходящей температурой.

  • Работа грязным инструментом → инфекции → всегда обрабатывайте лезвия спиртом.

А что если…

Если у вас подвесные корзины с геранью, принцип тот же. Важно подрезать периферийные побеги, чтобы весной куст стал равномерным и сохранил каскадную форму. В слишком тёплых помещениях зимой побеги могут продолжить расти. В таком случае кончики слегка прищипывают, удерживая компактность.

FAQ

Когда обрезать герань весной?
Ранней весной, до начала активного роста, можно провести более радикальную обрезку, включая омоложение старых стеблей.

Как выбрать место для зимовки?
Лучше всего — прохладная комната (+10…+15°С) с рассеянным светом. В тепле герань тянется, а в темноте сбрасывает листья.

Сколько стоит готовый грунт для черенков?
Пакет специализированного субстрата обойдётся в среднем 150-250 рублей, но можно составить смесь самостоятельно из торфа, песка и перлита.

Что лучше: хранить в доме или в подвале?
В доме легче контролировать полив и свет. В подвале растения отдыхают, но их нужно регулярно проверять.

Мифы и правда

  • Миф: герань не нуждается в обрезке.
    Правда: без подрезки кусты вытягиваются и цветут хуже.

  • Миф: можно обрезать в любой день.
    Правда: лучше выбирать сухую погоду, иначе срезы долго подсыхают.

  • Миф: удобрения нужны круглый год.
    Правда: зимой подкормки прекращают.

3 интересных факта

  1. В Викторианскую эпоху герань считалась символом дружбы и крепких чувств.

  2. Сок листьев использовали как антисептик при мелких порезах.

  3. Некоторые сорта герани имеют аромат лимона или розы и применяются в парфюмерии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Новости спорта
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина: странное поведение на премьере Августа насторожило фанатов
Маскарад на колёсах: вот как китайские бренды выживают под российскими именами
Оправдание терроризма? Слова Пугачёвой о Джохаре Дудаеве могут обернуться проверкой в Минюсте
Осенняя стрижка — билет в весенний рай: обрезка герани может подарить море цветов
Эффективнее яда: один продукт на кухне может спасти дом от нашествия грызунов
Каждый день — минус десятки волос: что помогает вернуть локонам характер
Солнце можно обмануть: как простой трюк с тенью предотвращает ожоги
Из чёрствой буханки — снова в ароматный батон: кухня знает чудо
Одна хитрая фраза на чеке — и аптека чиста: раскрыта схема продажи рецептурных лекарств
Золотое кольцо тускнеет: Ярославская область лишилась главного двигателя туризма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.