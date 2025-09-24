Осень проверяет теплицу на прочность: что сделать сейчас, чтобы весной не пришлось начинать с нуля

Осень для владельцев дачных участков — это не только сбор урожая, но и время, когда нужно позаботиться о будущем сезоне. Особенно важно уделить внимание теплице: именно от качества подготовки зависит, в каком состоянии встретит весну почва и насколько здоровыми будут растения.

Этапы подготовки теплицы к зиме

Работы стоит начинать сразу после уборки урожая, пока температура не опустилась ниже +10 °C. В холоде дезинфицирующие растворы теряют эффективность.

Уборка. Все растительные остатки нужно удалить. Томаты и огурцы лучше сжечь, так как на них сохраняются споры болезней. Снятие верхнего слоя земли. Глубина — 15–20 см. Эта почва богата личинками и возбудителями болезней. Её можно использовать на клумбах, предварительно обеззаразив. Мытьё конструкций. Поверхности из стекла и поликарбоната промывают мыльным раствором. Он безопасен и хорошо удаляет загрязнения. Дезинфекция. Для обработки подходят марганцовка, биопрепараты или раствор уксуса для металлических деталей.

Защита почвы

Есть несколько способов обеззараживания:

Глубокая перекопка — естественное промерзание уничтожит вредителей.

Пролив кипятком и накрытие плёнкой — высокие температуры убивают патогены.

Сидераты — белая горчица, овёс или фацелия улучшают структуру грунта.

Дополнительно можно использовать торф, перегной и песок для восстановления плодородности.

Усиление каркаса

В снежных регионах без укрепления каркас рискует не выдержать нагрузку. Для шестиметровой теплицы ставят 3–4 подпорки, а при сильных ветрах — больше. Под них обязательно подкладывают твёрдое основание. Снег с крыши лучше регулярно убирать.

