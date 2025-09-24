Лук в картонной коробке, морковь в песке: зимний лайфхак, который работает лучше погреба

Хранение урожая — задача не менее важная, чем его выращивание. Ошибки на этом этапе могут обнулить все усилия дачника. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, какие условия помогут сохранить лук и морковь свежими на протяжении всей зимы и даже весны.

Хранение лука и моркови

Хранение лука

Эксперт напоминает, что традиционный способ — плетение кос и подвешивание на прохладной стене при температуре +10…+15 °C — уже уходит в прошлое. Сегодня для сохранения качества урожая нужны другие подходы.

"Они достаточно долго хранятся в сухих картонных ящиках непосредственно дома. Их можно поставить, например, в шкаф", — пояснила агроном Людмила Шубина.

Главное условие — выбрать сорта, подходящие для длительного хранения. Наиболее удачными считаются бессоновский и даниловский лук.

Морковь: тонкости уборки и хранения

Чтобы морковь хранилась как можно дольше, важно собрать её в конце сентября, когда корнеплоды набрали максимум питательных веществ. При этом поливы к моменту уборки стоит сократить, а удобрения использовать только с калием.

"Стоит помнить, что чрезмерные поливы приведут к низкому содержанию клетчатки в корнеплодах. В таком случае морковь будет плохо храниться", — отметила агроном.

Отбор также играет роль: на хранение отправляют только ровные и здоровые овощи без повреждений. Особенно важно следить, чтобы корнеплоды не пострадали от морковной мухи.

