Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда море сходит с ума: места, где вода вращается с дьявольской скоростью
Личный альбом путешествий исчезнет: эта страна первой переходит на биометрию вместо штампов
Машина рушит отпуск в один миг: мелкая халатность превратит путешествие в катастрофу
Анастасия Волочкова в рехабе: балерина начала сложный путь к восстановлению
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Бодрствуешь и спишь одновременно: парадокс, который ломает привычное восприятие — кошмар наяву
Красивый куст или голая палка? Всё зависит от того, когда вы взяли в руки секатор
Лёгкость, за которую придётся платить: мелкая деталь в рутине рушит волосы быстрее любых стайлингов
Круиз без проблем: что точно нельзя брать с собой на лайнер

Лук в картонной коробке, морковь в песке: зимний лайфхак, который работает лучше погреба

5:00
Садоводство

Хранение урожая — задача не менее важная, чем его выращивание. Ошибки на этом этапе могут обнулить все усилия дачника. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, какие условия помогут сохранить лук и морковь свежими на протяжении всей зимы и даже весны.

Хранение лука и моркови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хранение лука и моркови

Хранение лука

Эксперт напоминает, что традиционный способ — плетение кос и подвешивание на прохладной стене при температуре +10…+15 °C — уже уходит в прошлое. Сегодня для сохранения качества урожая нужны другие подходы.

"Они достаточно долго хранятся в сухих картонных ящиках непосредственно дома. Их можно поставить, например, в шкаф", — пояснила агроном Людмила Шубина.

Главное условие — выбрать сорта, подходящие для длительного хранения. Наиболее удачными считаются бессоновский и даниловский лук.

Морковь: тонкости уборки и хранения

Чтобы морковь хранилась как можно дольше, важно собрать её в конце сентября, когда корнеплоды набрали максимум питательных веществ. При этом поливы к моменту уборки стоит сократить, а удобрения использовать только с калием.

"Стоит помнить, что чрезмерные поливы приведут к низкому содержанию клетчатки в корнеплодах. В таком случае морковь будет плохо храниться", — отметила агроном.

Отбор также играет роль: на хранение отправляют только ровные и здоровые овощи без повреждений. Особенно важно следить, чтобы корнеплоды не пострадали от морковной мухи.

Сравнение условий хранения

Овощ Температура Тара Особенности
Лук +18…+22 °C Картонные коробки Лучше брать бессоновские и даниловские сорта
Морковь +2…+5 °C Ящики с песком или опилками Убирать в конце сентября, без избытка влаги

Советы

  1. Перед закладкой на хранение просушите лук и морковь в хорошо проветриваемом помещении.
  2. Для лука используйте сухие картонные коробки или сетки.
  3. Морковь укладывайте слоями в ящики, пересыпая песком или опилками.
  4. Проверяйте овощи раз в месяц, удаляйте испорченные экземпляры.
  5. Следите за температурой и влажностью: резкие колебания приводят к порче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранение моркови во влажном подвале.

  • Последствие: быстрое загнивание.

  • Альтернатива: пересыпка песком в прохладном сухом месте.

  • Ошибка: закладка повреждённых луковиц.

  • Последствие: гниль распространяется на всю партию.

  • Альтернатива: предварительный отбор и сортировка.

Хранение в холодильнике

Холодильник подходит лишь для небольших объёмов. Там удобно держать несколько килограммов моркови в перфорированных пакетах или контейнерах. Лук в холодильнике хранить не стоит — он быстрее отсыреет и прорастёт.

Плюсы и минусы способов хранения

Способ Плюсы Минусы
В квартире в коробках Доступность, удобство Подходит только для лука, при высокой влажности риск порчи
В подвале с песком Отлично сохраняет морковь Требует сухости и стабильной температуры
В холодильнике Удобно для небольших объёмов Недолго хранит лук, занимает место

FAQ

Как выбрать сорта лука для хранения?
Лучше всего подходят бессоновский и даниловский сорта — они долго сохраняют вкус и плотность.

Сколько хранится морковь в подвале?
При правильных условиях — до весны, иногда до начала лета.

Что лучше: песок или опилки для моркови?
Оба варианта работают, но песок чаще применяют: он лучше регулирует влажность.

Мифы и правда

  • Миф: морковь обязательно нужно мыть перед хранением.

  • Правда: мыть не стоит, так как влажность ускорит гниение.

  • Миф: лук лучше хранится в полиэтиленовых пакетах.

  • Правда: в закрытых пакетах он преть начнёт быстрее.

3 интересных факта

  1. Лук с фиолетовой шелухой обычно хранится хуже, чем жёлтый.
  2. Морковь срезанными ботвинками хранится дольше — верхушка не тянет влагу.
  3. В старину морковь пересыпали мхом — этот способ до сих пор работает.

Сохранить лук и морковь свежими до весны можно, если соблюдать базовые правила. Лук лучше хранить в сухих коробках при комнатной температуре, выбирая сорта, устойчивые к длительному лежанию. Морковь дольше всего сохраняется в прохладных подвалах в песке или опилках, при условии правильной уборки и минимального полива перед сбором. Грамотный выбор места и тары, регулярная проверка и отбор здоровых овощей позволяют избежать потерь и продлить срок хранения урожая.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Красота и стиль
Волосы выпадают не из-за шапки и не из-за окрашивания: настоящие враги прячутся там, где их не ждут
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Последние материалы
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Бодрствуешь и спишь одновременно: парадокс, который ломает привычное восприятие — кошмар наяву
Красивый куст или голая палка? Всё зависит от того, когда вы взяли в руки секатор
Лёгкость, за которую придётся платить: мелкая деталь в рутине рушит волосы быстрее любых стайлингов
Круиз без проблем: что точно нельзя брать с собой на лайнер
Анна Старшенбаум делит российское кино на три сорта: беспощадный вердикт актрисы
Соседи будут сходить с ума от аромата: курица, которую захочется готовить снова и снова
Из милого щенка в раздражительного пса: возраст, который меняет в собаке абсолютно всё
Россиян ждут штрафы и запреты: как поездка в Чехию может обернуться проблемами
Рынок подержанных машин разрывает страну: вот где покупают новинки, а где верят лишь в старое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.