Красота на крыльце или головная боль в саду: вся правда о магазинных хризантемах

4:41
Садоводство

Хризантемы давно стали символом осени: их яркие соцветия украшают дворы, крыльца и клумбы, а горшечные варианты прочно закрепились на полках супермаркетов и цветочных лавок. Но у многих садоводов возникает вопрос: можно ли высадить в сад хризантемы, купленные в магазине, и приживутся ли они в открытом грунте?

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хризантемы

Чем отличаются магазинные и садовые хризантемы

Садовые сорта и те, что продаются в горшках для подарков, имеют разные задачи. Первые созданы для долговременного роста в земле и способны переносить холод. Вторые же рассчитаны на кратковременное украшение интерьера или участка.

Сравнение

Характеристика Магазинные (горшечные) Садовые
Назначение Подарки, украшение интерьера Выращивание в грунте
Цветы Крупные, эффектные Мелкие, многочисленные
Стебли Длинные, вытянутые Компактные, ветвящиеся
Морозостойкость Практически отсутствует Высокая
Цветение Осень, недолго С конца августа до октября

Советы шаг за шагом: как попробовать посадить покупную хризантему

  1. Перед высадкой обрежьте растение на треть.

  2. Проверьте корни: если они слишком переплелись, аккуратно расправьте.

  3. Выберите солнечное место с рыхлой, дренированной почвой.

  4. Добавьте удобрение для цветущих растений.

  5. Поливайте примерно раз в неделю, избегая переувлажнения.

  6. Замульчируйте прикорневую зону, чтобы защитить от холода.

"Почва защищает корневую систему от холода, обеспечивает пространство для корней и доступ к питательным веществам", — пояснила Николь Диллон.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: высадка в тяжёлую глинистую почву.
    → Последствие: застой влаги и гниль.
    → Альтернатива: использовать готовый грунт для цветочных культур с перлитом или песком.

  • Ошибка: высадка поздней осенью перед морозами.
    → Последствие: растение не успевает укорениться.
    → Альтернатива: пересадка ранней весной или за 6-8 недель до первых заморозков.

  • Ошибка: ожидание цветения на следующий год.
    → Последствие: хризантема может вырасти без бутонов.
    → Альтернатива: изначально выбирать садовые морозостойкие сорта или высаживать астры, гелениумы, бархатцы.

А что если…

Если оставить горшечные хризантемы дома, они будут радовать яркими цветами до первых холодов. Но в саду шансы зависят от региона: в южных областях растения перезимуют под слоем мульчи, в средней полосе их лучше воспринимать как однолетники.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступность и невысокая цена Низкая морозостойкость
Быстрое украшение участка Вероятность вытягивания стеблей
Возможность повторного использования в саду Непредсказуемый результат при посадке

FAQ

Можно ли сажать магазинные хризантемы весной?
Да, это лучший вариант: весной они успевают укрепить корни и легче зимуют.

Сколько стоит садовая хризантема?
В зависимости от сорта и региона цена варьируется от 300 до 700 рублей за куст.

Что лучше для сада — астры или хризантемы?
Астры более неприхотливы и устойчивы к морозам, а хризантемы дают более разнообразные формы и оттенки цветов.

Мифы и правда

  • Миф: все хризантемы одинаково подходят для сада.
    Правда: декоративные горшечные сорта не рассчитаны на зиму в открытом грунте.

  • Миф: если мульчировать, любая хризантема переживёт морозы.
    Правда: даже с мульчей слабые магазинные виды часто погибают.

  • Миф: покупные растения — это всегда однолетники.
    Правда: в тёплых регионах при правильном уходе они могут перезимовать.

3 интересных факта

  1. В Китае хризантема считается символом мудрости и долголетия.

  2. В Европе она часто ассоциируется с осенью и праздниками урожая.

  3. Современные селекционеры вывели более 15 000 сортов хризантем.

Исторический контекст

  • VII век: первые упоминания о выращивании хризантем в Японии.

  • XVIII век: цветы попадают в Европу и становятся символом осени.

  • XX век: широкое распространение в декоративном цветоводстве, появление горшечных "магазинных" сортов.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
