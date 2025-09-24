Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гости будут умолять дать рецепт: простой трюк сделает вашу запеканку незабываемой
Парацетамол опасен? Мария Погребняк не знает кому верить — Трампу или врачам
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно

Копеечный раствор творит чудеса: забытый приём осенью спасает клубнику от вымерзания и болезней

4:47
Садоводство

Осень — решающее время для клубники. Пока одни садоводы торопятся внести минеральные удобрения, рассчитывая на обильный урожай, другие удивляются: вместо крупных сладких ягод получают кислые и мелкие плоды, а часть кустов и вовсе погибает после зимы. Причина кроется не только в морозах, как принято думать, а в ошибках осенней подготовки. Чрезмерные азотные подкормки в сентябре подталкивают растения наращивать зелёную массу, а не закладывать цветочные почки. В итоге сердечко ослаблено, корни не укреплены, и весной на грядке остаётся лишь половина кустов.

Осенняя подкормка клубники дрожжами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подкормка клубники дрожжами

Выход есть — старинный метод, проверенный поколениями. Дрожжевая подкормка, некогда широко использовавшаяся в промышленных хозяйствах юга России, сегодня возвращается в практику. Этот способ не только дешевле привычных удобрений, но и безопаснее: он стимулирует естественную микрофлору, насыщает корни витаминами группы B и помогает растениям пережить зиму без потерь.

Сравнение методов подкормки клубники

Подход Преимущества Недостатки
Минеральные удобрения Быстрый эффект, точные дозы Перекорм, ожоги корней, вымерзание
Органика (навоз, перегной) Обогащение почвы, естественность Риск закисления, перенос патогенов
Дрожжевая вода Дешевизна, укрепление микробиоты, витамины B Требует соблюдения сроков и рецепта

Советы шаг за шагом

  • Срежьте старые листья клубники.
  • Приготовьте концентрат: 20 г прессованных дрожжей растворите в литре тёплой воды, добавьте 3 ложки сахара.
  • Настаивайте 3 дня при комнатной температуре, помешивая.
  • Разведите 1:5 тёплой водой (15-30 °C).
  • Поливайте кусты утром до 9:00 или вечером после 18:00.
  • Расход: 1 литр на взрослый куст, 1,5 литра на молодые розетки.
  • В сухую погоду добавьте в раствор стакан золы на 10 литров.
  • Через неделю замульчируйте перегноем 3-4 см.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поздние азотные удобрения.
    Последствие: вымерзание кустов, загнивание сердечка.
    Альтернатива: дрожжевая вода с золой.

  • Ошибка: внесение раствора перед дождём.
    Последствие: вымывание подкормки.
    Альтернатива: полив только в сухую погоду.

  • Ошибка: передозировка дрожжей.
    Последствие: закисление почвы.
    Альтернатива: строгое соблюдение рецепта.

А что если…

А что если опоздать и подкормить в октябре

Микроорганизмы не успеют активироваться, и эффект сойдёт на нет.

А что если взять сухие дрожжи

Подойдут, но потребуется меньшее количество и более длительная активация.

А что если кусты уже ослаблены

Дрожжевая вода поможет, но понадобится усиление золой и борной кислотой.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Доступность: всего 15 рублей на 50 кустов Нельзя вносить в дождь
Экологичность, без химических ожогов Требует точных сроков
Усиление иммунитета и раннее пробуждение весной При передозировке возможна кислая почва
Увеличение урожайности на 30-40% Нужно помнить о добавлении бора

FAQ

Можно ли обойтись без сахара

Нет, сахар активирует дрожжи и запускает процесс брожения.

Когда лучше всего поливать дрожжевой водой

С 15 по 30 сентября, после обрезки старых листьев.

Можно ли заменить борную кислоту

Нет, бор критически важен для закладки цветочных почек.

Мифы и правда

  • Миф: дрожжи вредят почве.
    Правда: при правильных дозах они улучшают микробиоту.

  • Миф: зола нейтрализует действие дрожжей.
    Правда: наоборот, она усиливает эффект, добавляя калий и микроэлементы.

  • Миф: без минеральных удобрений клубника не даст урожая.
    Правда: практика показывает повышение урожайности на дрожжах с золой.

3 интересных факта

  • Дрожжи выделяют витамины группы B, усиливающие рост корней.
  • При дрожжевой подкормке кусты пробуждаются весной на 3-5 дней раньше.
  • Урожайность возрастает с 8 до 12 кг на сотке без дополнительных расходов.

Именно этот простой, но забытый рецепт дрожжевой воды способен превратить обычную клубничную грядку в источник щедрого и вкусного урожая на многие годы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Экономика и бизнес
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Колпачок в ведро — и дом другой: секрет блеска полов и аромата настоящего уюта
Невинный букет, который доводит до смерти: скрытая угроза для животных — хватит лишь капли пыльцы
Колодки тают быстрее, чем бензин в баке: названы главные виновники
Мясной соус станет хитом: добавьте этот неожиданный ингредиент, и вкус преобразится
Отцы-основатели Вселенной: каким образом магнитные поля изменили космос
Как в 60 лет выглядеть на 40? Вот сколько для этого шагов в день нужно проходить
От 15 до 30 тысяч: почему скоро курить в подъезде будет невыгодно
Гибриды сжирают ваши деньги: эти 4 машины-иллюзии стоит избегать
Маникюр под прицелом мифов: правда, из-за которой гель-лак перестанет казаться врагом ногтей
Ксения Бородина в шоке: телеведущая обнаружила мужика у спальни дочери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.