Садоводы держали это в секрете: обычные отходы табака превращаются в мощное оружие против вредителей

5:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Табачная пыль давно используется садоводами как недорогой и при этом действенный помощник. Этот порошок светло-коричневого цвета получается из отходов табачного производства и совмещает сразу две роли: натуральное удобрение и органический инсектицид. Он помогает защитить растения от целого ряда вредителей и при этом улучшает состав почвы, повышая урожайность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Табачная пыль для сада

Полезные свойства табачной пыли

Применение табачной пыли в саду и на огороде объясняется её составом. В ней содержатся азот, калий и фосфор, необходимые растениям для активного роста. Кроме того, природный никотин губительно действует на многих насекомых: тлю, трипсов, долгоносиков, плодожорку, слизней, крестоцветную блошку и даже муравьёв.

Табачную пыль можно встретить в магазинах садоводов в разных формах: расфасованную по пакетам, в смеси с золой или известью, а также в виде специальных дымовых шашек для теплиц и погребов.

Сравнение форм применения