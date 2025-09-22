Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тёмный коридор — не приговор: неприхотливые растения, которые не просят солнца

6:30
Садоводство

Затемнённые уголки квартиры часто кажутся безжизненными. Но именно туда можно добавить немного свежести и уюта с помощью комнатных растений, которым не требуется яркое солнце. Они будут расти и в прихожей, и в спальне, и даже в ванной, создавая зелёные акценты там, где другие культуры не выживают.

Тропические растения в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тропические растения в интерьере

Многие из таких растений не только украшают интерьер, но и делают воздух в доме чище, насыщая его кислородом. Некоторые даже поглощают токсины, помогая поддерживать здоровье всей семьи.

Сравнение популярных растений для затемнённых комнат

Растение Особенности Уход Размер
ZZ-растение (Zamioculcas zamiifolia) Тёмно-зелёные глянцевые листья, современный вид Выдерживает засуху, редко болеет до 1 м
Калатея (павлинье растение, маранта) Яркий рисунок на листьях, "складываются” ночью Любит тепло и влажность, требует опрыскивания до 70 см
Сансевиерия (змеиное растение) Полосатые листья-мечи Вынослива, легко переносит засуху 40-120 см
Нефритовое дерево (Crassula ovata) Суккулент, напоминает миниатюрное дерево Минимальный полив, хорошая дренажная почва до 1 м

ZZ-растение

Zamioculcas zamiifolia — один из самых популярных вариантов для помещений с минимальным освещением. Его глянцевые тёмно-зелёные листья образуют выразительные зигзаги, а вертикальный рост позволяет разместить горшок даже в узком коридоре.

Такое растение неприхотливо: выдерживает редкий полив, спокойно растёт в обычном универсальном грунте и не требует особого ухода.

Калатея — павлинье растение

Калатея и маранта ценятся за невероятный узор на листьях. Оттенки зелёного, розового и белого образуют целые "картины”, а движение листвы днём и ночью придаёт растению особый шарм.

"Его иногда называют молитвенным растением, потому что его листья лежат плоско днем и складываются вверх ночью, как будто в молитве", — пояснил Марк Лоулер из Happy Houseplants.

Эти растения лучше всего чувствуют себя при температуре 18-24℃ и любят регулярное опрыскивание. В ванных комнатах или теплицах они раскрывают свой потенциал особенно ярко.

Змеиное растение

Сансевиерия или "язык свекрови” — классика комнатного озеленения. Её жёсткие, полосатые листья напоминают мечи, а устойчивость к засухе делает растение идеальным выбором для тех, кто часто забывает о поливе.

Существует несколько сортов: от компактных (40 см) до крупных, достигающих 120 см. Горшок с сансевиерией можно поставить в углу гостиной, на рабочем столе или даже в офисе — она одинаково хорошо переносит слабый свет и редкий уход.

Нефритовое дерево

Crassula ovata, известная как "денежное дерево”, любит свет, но отлично переносит и затемнённые места. Суккулент с толстыми, похожими на нефрит листьями придаёт интерьеру вид миниатюрного бонсая.

Поливать его нужно крайне аккуратно: дожидаться полного высыхания почвы и зимой ограничивать влагу до минимума. Для посадки лучше выбрать грунт для суккулентов с песком и перлитом.

Советы шаг за шагом по уходу

  1. Выбирайте горшки с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя воды.

  2. Для калатей используйте пульверизатор — влажность повышает яркость листьев.

  3. Зимой сокращайте полив всех растений минимум вдвое.

  4. Раз в месяц протирайте листья влажной тканью или банановой кожурой — это уберёт пыль и добавит блеска.

  5. Подкармливайте зелёных питомцев удобрением для комнатных растений весной и летом раз в 3-4 недели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерный полив → корневая гниль → использовать лёгкий грунт и реже поливать.

  • Недостаток влажности для калатей → сухие кончики листьев → регулярное опрыскивание или увлажнитель воздуха.

  • Ставить нефритовое дерево в темноте без досветки → замедленный рост → переставить ближе к окну или использовать фитолампу.

А что если…

…вы уезжаете в отпуск? ZZ-растение и сансевиерия спокойно выдержат 2-3 недели без полива. А вот калатею лучше доверить соседям: она быстро реагирует на пересушивание.

…в доме мало места? Обратите внимание на карликовые сорта сансевиерии или маленькие горшки с нефритовым деревцем.

FAQ

Как выбрать растение для тёмного угла комнаты?
Сначала оцените влажность и температуру. Для сухих помещений подойдут суккуленты, для влажных — калатеи.

Сколько стоит купить такое растение?
Цена варьируется: сансевиерия и нефритовое дерево — от 800 до 1500 ₽, калатея — от 1200 ₽, ZZ-растение — от 2000 ₽.

Что лучше для офиса — сансевиерия или калатея?
Для офиса лучше сансевиерия: она не требует частого ухода, а калатея нуждается в постоянном увлажнении.

Мифы и правда

  • Миф: растения для слабого света вообще не нуждаются в солнце.
    Правда: они растут в тени, но периодический доступ к рассеянному свету ускоряет их развитие.

  • Миф: сансевиерия очищает воздух лучше других растений.
    Правда: она действительно фильтрует токсины, но эффект сопоставим с другими зелёными культурами.

  • Миф: денежное дерево приносит богатство.
    Правда: это красивая легенда, но растение служит больше украшением, чем "магнитом” для денег.

3 интересных факта

  1. Сансевиерию использовали в Африке для получения прочного волокна, из которого делали верёвки.

  2. Калатея символизирует "новое начало” и часто дарится на новоселье.

  3. ZZ-растение в природе растёт в Африке и способно накапливать влагу в корнях, как кактус.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
