Два простых правила превращают обычный лук севок в гарантированный урожай

Вырастить крепкий и здоровый озимый лук — задача не из лёгких. Даже если участок хорошо удобрен и подготовлен, выбор неправильного посадочного материала может свести все усилия на нет. Многие огородники совершают ошибку, используя первый попавшийся севок, не учитывая особенности сорта и качество луковиц.
Чтобы лук дал крупные и ровные головки, важно помнить два главных требования к посадочному материалу.
Размер луковиц. Для посадки подходят экземпляры диаметром не более 1 см. Более крупные часто уходят в стрелку, что резко снижает урожайность.
Здоровье материала. Луковицы должны быть сухими, плотными, без признаков гнили, плесени или механических повреждений.
Не каждый сорт подходит для подзимней посадки. Южные разновидности категорически не годятся: им нужен длинный световой день. Для средней полосы выбирают сорта короткого и среднего дня, способные формировать луковицу при 12-14 часах освещения.
|Тип
|Для какого дня подходит
|Преимущества
|Недостатки
|Южные (длинного дня)
|15-16 часов
|Крупные головки
|Не подходят для озимого выращивания
|Среднего дня
|12-14 часов
|Универсальность
|Чувствительны к морозам
|Короткого дня
|10-12 часов
|Хороши для юга и средней полосы
|Хуже хранятся
Перед посадкой перебери севок, оставив только мелкий и здоровый.
За сутки до высадки подсуши луковицы в тёплом месте.
Грядки подготовь заранее: внеси фосфорно-калийные удобрения и тщательно прорыхли почву.
Глубина посадки — около 5 см, чтобы севок не вымерз.
После посадки замульчируй грядку торфом, листвой или лапником.
Посадка крупных луковиц → стрелкование → используй только мелкий севок.
Посадка повреждённых экземпляров → гниль и болезни → бери только сухие и плотные.
Использование южных сортов → слабый урожай → выбирай среднедневные или короткодневные.
Попробовать посадить лук-севок разных сортов? Это хороший приём: ранние сорта дадут урожай быстрее, а средние обеспечат стабильный запас. Кроме того, часть грядки можно отвести под многозачатковые сорта для зелени.
|Плюсы
|Минусы
|Урожай созревает раньше ярового
|Есть риск вымерзания
|Устойчив к весенним вредителям
|Требует тщательного выбора сорта
|Дает крупные головки
|Хранится хуже, чем яровой
|Экономит время весной
|Нужно укрытие в морозные зимы
Когда сажать озимый лук?
В средней полосе — с конца сентября до середины октября.
Нужно ли подкармливать?
Осенью — фосфорно-калийные удобрения, весной — азотные для роста зелени.
Как защитить грядку от вымерзания?
Мульчировать и укрывать лапником или агроволокном.
Миф: чем крупнее севок, тем больше головка.
Правда: крупный севок стрелкуется, а мелкий даёт лучший урожай.
Миф: озимый лук подходит для долгого хранения.
Правда: хранится хуже, чем яровой, поэтому его используют в первую очередь.
Лук выращивают более 5000 лет — его ели и в Древнем Египте, и в Риме.
В России озимый лук начали массово сажать в XVII веке.
В старину севок хранили в тканевых мешках над печью, чтобы он не подмёрз.
Озимый лук появился как ответ крестьян на суровые зимы: посадка осенью позволяла получить ранний урожай весной, когда в рационе не хватало витаминов. Сегодня традиция сохранилась, а благодаря селекции выбор сортов для подзимней посадки стал шире.
