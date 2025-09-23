Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза

Садоводство

Гортензия — один из тех кустарников, который невозможно спутать с другим растением. Крупные соцветия украшают сад всё лето и начало осени, но после цветения садовод встаёт перед вопросом: стоит ли удалять увядшие цветы или оставить их до весны? У каждого подхода есть свои плюсы, и выбор зависит не только от региона, но и от сорта растения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний уход за гортензией

Увядшие цветы: оставлять или срезать?

Увядшие соцветия могут украшать сад и зимой. Особенно красиво они смотрятся под инеем или снегом, создавая декоративный эффект. Но их польза не только в эстетике. В холодных регионах сухие соцветия играют роль "шапки", защищая почки от мороза.

В то же время часть садоводов предпочитает срезать цветы сразу после окончания сезона. Считается, что так кустарник сохраняет больше сил для будущего роста.

Окончательное решение зависит от климата и целей садовода. Главное — помнить, что оба варианта допустимы.

Почему обрезка так важна?

Правильная обрезка помогает гортензии:

стимулировать рост новых побегов;

формировать больше бутонов;

улучшать освещённость куста;

поддерживать правильную форму;

удалять повреждённые или больные ветви.

Если куст поражён грибковыми заболеваниями или вредителями, срезать повреждённые части — единственный способ сохранить остальное растение.

Сравнение: разные виды гортензий и подходы к обрезке