Кофейный лайфхак: бесплатная подкормка, которая обходит магазинные удобрения

Садоводство

Кофе — напиток, без которого многие не мыслят своё утро. Но после каждой чашки остаётся гуща, которую большинство людей выбрасывают. Между тем, садоводы знают: это настоящий клад для почвы и растений. Правильное использование кофейной гущи способно заменить часть удобрений и улучшить качество грунта, сделать цветы и овощи более крепкими, а урожай — богаче.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовод использует кофейную гущу

Почему гуща от кофе ценна для почвы

В составе кофейной гущи много органики, которая легко усваивается растениями. Основные преимущества:

богатый набор минералов: калий, магний, фосфор;

органическое вещество, улучшающее структуру земли;

лёгкая кислинка, которая нравится многим садовым культурам, включая розы, голубику и рододендроны.

Кроме того, кофейная гуща делает почву более рыхлой, улучшает её воздухо- и водопроницаемость, а также отпугивает некоторых вредителей.

"Гуща от кофе обогащает грунт и делает растения более устойчивыми", — отметил агроном Иван Димитров.

Сравнение: гуща от кофе и традиционные удобрения