Тихие убийцы фундамента: деревья, что могут разрушить дом быстрее любого молотка

Садоводство

Многие садоводы выбирают растения исходя из красоты, забывая о том, что некоторые из них могут причинить вред строению. Корни, способные разрушать фундамент и дорожки, агрессивные лианы, повреждающие стены, или деревья, чьи ветви ломаются при сильном ветре, — всё это реальная угроза для дома. Разберём семь популярных растений, которые лучше держать на расстоянии, и рассмотрим безопасные альтернативы.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плющ

Виргинская лиана

Эта лиана с яркой листвой нередко становится украшением фасадов. Она цепляется к стенам с помощью прочных присосок и быстро закрывает голые поверхности. Но под красивым видом скрывается проблема: растение удерживает влагу на стенах и способно проникать в щели кладки. Со временем влага приводит к гниению и плесени. Кроме того, лиана способна забивать водостоки и мешать дренажу. Лучше направить её на беседки, арки и отдельно стоящие перголы.

Китайская глициния

Глициния с ароматными кистями цветов давно покорила садоводов. Однако у китайского вида есть серьёзный недостаток: он стремительно разрастается, а его мощные корни проникают в любые щели и повреждают конструкции. Вес взрослой лианы может легко снести забор или деформировать водосточную систему. Более безопасный вариант — американская глициния, которая меньше по размеру и не столь агрессивна.

Английский плющ

Эта зелёная лиана известна как декоративное покрытие стен и почвы. Она помогает бороться с эрозией и быстро создаёт сплошной ковёр. Но для дома плющ крайне опасен. Лиана вытягивает раствор из кирпичной кладки и разрушает штукатурку.

Серебристый клён

Быстрорастущее дерево, которое часто используют для озеленения дворов. Но его корни располагаются слишком близко к поверхности и активно расходятся в стороны. Это грозит повреждением тротуаров, асфальта и даже фундамента. К тому же такие деревья легко выкорчёвываются ветром во время шторма. Для приусадебного участка лучше посадить липу или клён остролистный.

Бамбук

Одно из самых агрессивных растений. Его подземные побеги быстро распространяются по участку, формируя новые заросли. Побеги могут пробивать асфальт, плитку и даже бассейны. Ростки бамбука достигают по 30 см в день, поэтому контролировать его практически невозможно. Если хочется экзотики, можно выбрать неинвазивные сорта, например, красный бамбук или Green Panda.

Ива

Эти деревья любят влагу и тянутся к источникам воды, в том числе к трубам и канализационным сетям. Корни ивы могут пройти десятки метров, чтобы достичь влаги, разрушая коммуникации. Высаживать ивы лучше у естественных водоёмов или на больших участках. В противном случае дерево принесёт больше проблем, чем пользы.

Эвкалипт

Красивое и мощное дерево с декоративной корой и ароматными листьями. Но рядом с домом оно опасно: корни могут повредить фундамент и трубы, кора постоянно осыпается, а крупные ветви ломаются от ветра. Высаживать эвкалипт стоит на расстоянии нескольких метров от построек либо выбрать карликовые сорта.

Сравнение

Растение Чем опасно Альтернатива Виргинская лиана Разрушает стены, задерживает влагу Использовать на беседках Китайская глициния Агрессивные корни, сильный вес Американская глициния Английский плющ Повреждает кладку и штукатурку Бугенвиллия, Butterfly Vine Серебристый клён Корни ломают дорожки, риск падения Липа, клён остролистный Бамбук Инвазивный, разрушает покрытия Красный бамбук, Green Panda Ива Разрушает трубы и канализацию Сажать только у водоёмов Эвкалипт Вред корнями и ветвями Карликовые сорта эвкалипта

Советы шаг за шагом

Перед посадкой всегда проверяйте особенности корневой системы растения. Используйте геотекстиль или специальные контейнеры для ограничения роста корней. Планируйте расстояние от строений не менее 3–5 метров для деревьев. Для вертикального озеленения отдавайте предпочтение декоративным видам с мягкими побегами. Если хотите экзотику, выбирайте сорта с пометкой «неинвазивные».

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадка китайской глицинии у дома.

Последствие: разрушение кладки и водостоков.

Альтернатива: американская глициния на перголе.

Ошибка: высадка бамбука вдоль дорожки.

Последствие: побеги пробьют плитку.

Альтернатива: декоративный кустарник или контролируемый сорт.

Ошибка: ива у колодца.

Последствие: повреждение труб.

Альтернатива: декоративная берёза или ольха.

А что если…

Если у вас уже растут эти растения у дома, важно вовремя принять меры. Лианы можно обрезать и направить на отдельные опоры. Деревья с поверхностными корнями лучше пересадить, пока они молодые. А в случае с бамбуком придётся использовать корнеотсекатели или постепенно удалять заросли.

Плюсы и минусы

Растение Плюсы Минусы Виргинская лиана Быстрый рост, красивый вид Разрушает фасады Глициния Яркое цветение Инвазивные корни Плющ Почвопокровное, декоративное Вредит стенам Клён серебристый Тень и красота кроны Повреждает дорожки Бамбук Живая изгородь, экзотика Разрушает покрытия Ива Живописное дерево Разрушает трубы Эвкалипт Аромат, декоративность Опасные корни и ветви

FAQ

Как выбрать безопасные растения для дома?

Ориентируйтесь на виды с компактной корневой системой и медленным ростом. Отличный вариант — декоративные кустарники и травы.

Сколько стоит пересадка дерева?

В среднем услуги специалистов оцениваются от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от размера дерева и сложности работ.

Что лучше для озеленения фасада?

Лучше использовать неагрессивные лианы — например, клематисы или декоративный виноград сорта «девичий».

Мифы и правда

Миф: бамбук можно легко контролировать.

Правда: без специальных ограничителей он быстро захватит участок.

Миф: плющ защищает стены.

Правда: он разрушает штукатурку и кладку.

Миф: ива — идеальное дерево для двора.

Правда: её корни могут повредить трубы и септик.

3 факта

Корни некоторых видов деревьев распространяются дальше, чем их крона. Лианы могут удерживать на фасадах до 10 литров влаги после дождя. Бамбук признан одним из самых агрессивных растений в мире.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке английские усадьбы активно украшали плющом, считая его символом уюта. Однако уже тогда строители фиксировали разрушения стен. В Японии бамбук ценили за скорость роста, но сажали его вдали от домов, используя для живых изгородей. А глициния в Европе стала популярна только в XX веке, когда появились декоративные сорта.