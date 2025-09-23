Белоснежные шары готовят реванш: осенняя забота за калиной подарит саду летний взрыв красоты

Калина Бульденеж — одно из тех растений, которое делает сад по-настоящему праздничным. Когда в начале лета кусты покрываются сотнями белоснежных соцветий-шаров, кажется, будто весь участок накрыли пушистым снегом. Неудивительно, что французы прозвали этот сорт "снежным шаром". При всей красоте растение удивительно неприхотливо: оно легко приживается, не требует сложного ухода и может десятилетиями радовать хозяев.
Калина Бульденеж — декоративная форма калины обыкновенной. Кустарник достигает высоты от 1,5 до 3 метров, а отдельные экземпляры вырастают и выше. Крона раскидистая, до 4 метров в ширину, но сохраняет аккуратную форму.
В конце мая и начале июня ветви гнутся под тяжестью крупных соцветий. Чем старше куст, тем больше шаров появляется — иногда их количество переваливает за пять сотен.
Листья светло-зелёные, длиной до 12 см. Прирост составляет 30-40 см за сезон, а окончательного размера куст достигает к 7-10 годам. Морозостойкость высокая: Бульденеж без проблем растёт в разных регионах страны. При правильном уходе декоративность сохраняется 50-60 лет.
|Растение
|Высота/ширина
|Цветение
|Особенности
|Калина Бульденеж
|1,5-3 м / до 4 м
|конец мая — июнь, белые шары
|долговечность, морозостойкость
|Гортензия метельчатая
|1,5-2 м / до 2 м
|июль — сентябрь, белые и розовые кисти
|любит кислую почву
|Сирень обыкновенная
|2-4 м / до 3 м
|май, ароматные кисти сиреневых оттенков
|сильный аромат, засухоустойчива
Такой выбор позволяет садоводу комбинировать растения по срокам цветения и создавать гармоничный пейзаж.
Калина предпочитает влажные участки возле водоёмов и не любит возвышенности. Лучшее место — лёгкая полутень, ведь под палящим солнцем цветение становится скуднее. Почва должна быть рыхлой, плодородной, с кислотностью 5,5-6,5. На тяжёлых грунтах добавляют песок, а избыточную кислотность нейтрализуют известью. Перед посадкой почву обязательно удобряют перегноем.
Время посадки зависит от выбранного метода размножения:
В холодную и дождливую погоду лучше отложить работу — молодые растения плохо приживаются.
Замульчируйте приствольный круг корой или компостом.
В первый год подкормка не нужна. Начиная со второго сезона:
Полив обязателен: летом — каждые 2 недели вечером, осенью — до заморозков для защиты от зимнего обезвоживания.
Если куст не цветёт, скорее всего, он растёт на солнцепёке или в слишком бедной почве. В таком случае нужно пересадить растение и внести перегной. При сильной жаре помогает притенение. А если куст слабо развивается после пересадки, дайте ему время: первые годы Бульденеж тратит силы на укоренение.
Чаще всего куст страдает от:
тли — помогает мыльный раствор или "Агравертин";
листоеда — обработка карбофосом или фосбецидом;
щитовки — препараты "Аскорис", "Актара";
мучнистой росы — опрыскивание содово-мыльным раствором.
Для профилактики весной можно опрыскивать куст настоями чеснока, лука или табака.
Как выбрать саженец? Лучше брать в контейнере, с крепкими зелёными листьями и живыми корнями.
Сколько стоит калина Бульденеж? Цена варьируется от 400 до 1200 рублей в зависимости от размера саженца и питомника.
Что лучше посадить рядом: калину или гортензию? Идеально посадить оба растения — они цветут в разные сроки и дополняют друг друга.
Калина Бульденеж — это пример того, как при минимальном уходе можно получить поистине сказочное украшение сада. Она сочетает долговечность, устойчивость и потрясающий декоративный эффект. Достаточно выбрать правильное место, не забывать о поливе и лёгкой обрезке — и "снежные шары" будут радовать долгие годы.
