Забудьте про рассаду: взрослые кустики зелени экономят силы и время — свяжая зелень крглый год

5:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие культуры, которые кажутся сезонными, на самом деле способны расти несколько лет подряд. Если осенью пересадить такие растения в горшки и поставить их на подоконник, свежая зелень будет радовать всю зиму. Весной же кустики можно снова вернуть в огород. Такой подход экономит время и силы: не нужно заново возиться с рассадой и ждать первых листочков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зелень в горшках на подоконнике

Огород круглый год

Кто-то считает, что проще засеять подоконник семенами. Но практика показывает, что взрослые кустики лучше справляются с перемещением и быстрее приживаются. Молодые ростки часто капризные, требуют постоянного внимания и легко погибают от пересушивания или грибка. А вот сформировавшиеся растения в горшке сразу готовы к новому урожаю.

Таблица сравнения зелени