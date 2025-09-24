Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов

Лапник традиционно считается лучшим материалом для укрытия растений на зиму. Он надёжно защищает от мороза, ветра и обжигающего весеннего солнца, помогает удерживать снег и даже отпугивает грызунов. Но есть нюанс: заготовить его можно только в местах санитарной рубки или плановой вырубки. В противном случае грозит штраф, да и вредителей с инфекциями легко занести на участок вместе с ветками. А ещё хвоя окисляет почву, что подходит не всем растениям.
К счастью, у лапника есть достойные альтернативы.
Нетканое полотно защищает от заморозков, ветра и солнца, пропускает воздух и влагу. Выпускается в разных плотностях: для холодных регионов выбирают плотный (60 г/м²) или складывают в несколько слоёв. Минус — не всегда спасает в бесснежную зиму, а для некоторых культур нужен каркас.
Сухая листва — доступный и экологичный вариант. Подойдут дубовые, каштановые, кленовые или плодовые листья. Главное — чтобы они были здоровыми. Минус — слипаются при оттепелях, переставая пропускать воздух. Поэтому сверху лучше положить плёнку с продухами.
Его заготавливают в начале сентября, сушат и используют для укрытия приствольных кругов или создают "шалаши". Недостаток тот же, что у листвы: слабая защита от лишней влаги.
По функционалу близок к лапнику: удерживает снег, не прёт и обеспечивает воздухообмен. Бесплатный материал, но трудоёмкий в заготовке. В бесснежную зиму лучше комбинировать с опилками или листьями.
Хорошо защищает грядки и кустарники. Но может привлекать мышей, поэтому рядом нужно раскладывать приманки. Ещё один минус — при оттепелях подопревание растений, поэтому сверху нужна плёнка. Весной солома замедляет оттаивание земли, её убирают рано.
Подходят для защиты корневой зоны. Но они подкисляют почву и при намокании образуют плотную корку. Поэтому сверху кладут плёнку с вентиляционными отверстиями.
Хорошо пропускает воздух, защищает от мороза и не слёживается. Минус — под дождём на поверхности образуется корка. Также повышает кислотность, что подходит не всем растениям.
|Материал
|Плюсы
|Минусы
|Лапник
|Дёшево, снегозадержание, защита от грызунов
|Добыча ограничена, кислота почвы
|Спанбонд
|Многоразовый, лёгкий, воздухопроницаемый
|Не всегда спасает в мороз
|Листья
|Бесплатно, легко заготовить
|Слипаются и загнивают
|Папоротник
|Дёшево, удобно собирать
|Плохо держит влагу
|Хворост
|Удерживает снег, не прёт
|Трудоёмкая заготовка
|Солома
|Отличное утепление
|Привлекает грызунов
|Опилки
|Защищают корни
|Подкисляют почву
|Торф
|Воздухопроницаемость, тепло
|Образует корку, подкисляет
Заготавливай материалы заранее — листья и папоротник нужно просушить.
Убедись, что на ветках или листве нет болезней и вредителей.
Не забывай о вентиляции: любое укрытие должно "дышать".
Весной снимай укрытия рано, чтобы растения не сопрели.
Для максимальной защиты комбинируй материалы: например, листья + спанбонд или хворост + опилки.
Сырой материал → плесень и гниль → только сухие листья и солома.
Чёрный спанбонд → перегрев → использовать белый.
Толстый слой опилок без плёнки → корка и застой влаги → укрывать с дренажом и вентиляцией.
Попробовать декоративные варианты? Некоторые дачники выращивают кохию. К осени её кустики становятся похожи на лапник: удерживают снег, пропускают воздух и одновременно украшают участок.
|Плюсы
|Минусы
|Доступные и разнообразные материалы
|Каждый имеет свои ограничения
|Экологичность
|Требует подготовки и контроля
|Возможность комбинировать
|Иногда дороже, чем лапник
|Защита от мороза и ветра
|Риск грызунов и подопревания
Что лучше для роз — лапник или спанбонд?
Лучше комбинировать: каркас + спанбонд сверху.
Можно ли укрывать листьями без плёнки?
Нет, они слёживаются и не пропускают воздух.
Подойдут ли хвойные опилки?
Да, но они сильнее подкисляют почву, поэтому используйте только для растений, любящих кислую среду (черника, рододендроны).
Миф: лапник незаменим.
Правда: альтернативные материалы тоже работают, а иногда даже удобнее.
Миф: солома всегда надёжна.
Правда: без защиты от грызунов она может навредить.
В старину чаще использовали именно солому и листья — лапник применяли только в лесных регионах.
Первые укрывные материалы промышленного производства появились в СССР в 1970-х.
Сегодня в продаже есть готовые "чехлы" для кустов из агроволокна — удобно и быстро.
Традиция укрывать растения на зиму существует столько же, сколько и садоводство в России. В XIX веке применяли солому и ветки, позже — лапник. В XXI веке садоводы получили современные материалы: агроволокно, мульчирующие плёнки, готовые чехлы. Но суть осталась прежней — сохранить растения до весны.
