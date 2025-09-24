Ваш сад не простит промедления: укрытия, которые спасут урожай от морозов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Лапник традиционно считается лучшим материалом для укрытия растений на зиму. Он надёжно защищает от мороза, ветра и обжигающего весеннего солнца, помогает удерживать снег и даже отпугивает грызунов. Но есть нюанс: заготовить его можно только в местах санитарной рубки или плановой вырубки. В противном случае грозит штраф, да и вредителей с инфекциями легко занести на участок вместе с ветками. А ещё хвоя окисляет почву, что подходит не всем растениям.

огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
огород

К счастью, у лапника есть достойные альтернативы.

7 вариантов замены лапника

1. Спанбонд (агроволокно)

Нетканое полотно защищает от заморозков, ветра и солнца, пропускает воздух и влагу. Выпускается в разных плотностях: для холодных регионов выбирают плотный (60 г/м²) или складывают в несколько слоёв. Минус — не всегда спасает в бесснежную зиму, а для некоторых культур нужен каркас.

2. Листья

Сухая листва — доступный и экологичный вариант. Подойдут дубовые, каштановые, кленовые или плодовые листья. Главное — чтобы они были здоровыми. Минус — слипаются при оттепелях, переставая пропускать воздух. Поэтому сверху лучше положить плёнку с продухами.

3. Папоротник

Его заготавливают в начале сентября, сушат и используют для укрытия приствольных кругов или создают "шалаши". Недостаток тот же, что у листвы: слабая защита от лишней влаги.

4. Хворост

По функционалу близок к лапнику: удерживает снег, не прёт и обеспечивает воздухообмен. Бесплатный материал, но трудоёмкий в заготовке. В бесснежную зиму лучше комбинировать с опилками или листьями.

5. Солома

Хорошо защищает грядки и кустарники. Но может привлекать мышей, поэтому рядом нужно раскладывать приманки. Ещё один минус — при оттепелях подопревание растений, поэтому сверху нужна плёнка. Весной солома замедляет оттаивание земли, её убирают рано.

6. Опилки и стружка

Подходят для защиты корневой зоны. Но они подкисляют почву и при намокании образуют плотную корку. Поэтому сверху кладут плёнку с вентиляционными отверстиями.

7. Торф

Хорошо пропускает воздух, защищает от мороза и не слёживается. Минус — под дождём на поверхности образуется корка. Также повышает кислотность, что подходит не всем растениям.

Сравнение укрывных материалов

Материал Плюсы Минусы
Лапник Дёшево, снегозадержание, защита от грызунов Добыча ограничена, кислота почвы
Спанбонд Многоразовый, лёгкий, воздухопроницаемый Не всегда спасает в мороз
Листья Бесплатно, легко заготовить Слипаются и загнивают
Папоротник Дёшево, удобно собирать Плохо держит влагу
Хворост Удерживает снег, не прёт Трудоёмкая заготовка
Солома Отличное утепление Привлекает грызунов
Опилки Защищают корни Подкисляют почву
Торф Воздухопроницаемость, тепло Образует корку, подкисляет

Советы шаг за шагом

  1. Заготавливай материалы заранее — листья и папоротник нужно просушить.

  2. Убедись, что на ветках или листве нет болезней и вредителей.

  3. Не забывай о вентиляции: любое укрытие должно "дышать".

  4. Весной снимай укрытия рано, чтобы растения не сопрели.

  5. Для максимальной защиты комбинируй материалы: например, листья + спанбонд или хворост + опилки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сырой материал → плесень и гниль → только сухие листья и солома.

  • Чёрный спанбонд → перегрев → использовать белый.

  • Толстый слой опилок без плёнки → корка и застой влаги → укрывать с дренажом и вентиляцией.

А что если…

Попробовать декоративные варианты? Некоторые дачники выращивают кохию. К осени её кустики становятся похожи на лапник: удерживают снег, пропускают воздух и одновременно украшают участок.

Плюсы и минусы замены лапника

Плюсы Минусы
Доступные и разнообразные материалы Каждый имеет свои ограничения
Экологичность Требует подготовки и контроля
Возможность комбинировать Иногда дороже, чем лапник
Защита от мороза и ветра Риск грызунов и подопревания

FAQ

Что лучше для роз — лапник или спанбонд?
Лучше комбинировать: каркас + спанбонд сверху.

Можно ли укрывать листьями без плёнки?
Нет, они слёживаются и не пропускают воздух.

Подойдут ли хвойные опилки?
Да, но они сильнее подкисляют почву, поэтому используйте только для растений, любящих кислую среду (черника, рододендроны).

Мифы и правда

  • Миф: лапник незаменим.
    Правда: альтернативные материалы тоже работают, а иногда даже удобнее.

  • Миф: солома всегда надёжна.
    Правда: без защиты от грызунов она может навредить.

Интересные факты

  1. В старину чаще использовали именно солому и листья — лапник применяли только в лесных регионах.

  2. Первые укрывные материалы промышленного производства появились в СССР в 1970-х.

  3. Сегодня в продаже есть готовые "чехлы" для кустов из агроволокна — удобно и быстро.

Исторический контекст

Традиция укрывать растения на зиму существует столько же, сколько и садоводство в России. В XIX веке применяли солому и ветки, позже — лапник. В XXI веке садоводы получили современные материалы: агроволокно, мульчирующие плёнки, готовые чехлы. Но суть осталась прежней — сохранить растения до весны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
