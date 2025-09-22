Осень шепчет земле секреты: розы укореняются так, что весной взрываются силой

Розы по праву называют королевами сада. Эти цветы ценят за изящество, аромат и разнообразие форм. Осенью у садоводов появляется отличная возможность заложить новый розарий или обновить старый кустарник. Осеннее высаживание считается особенно удачным, так как растения успевают укорениться до заморозков, а весной стартуют с новой силой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Посадка розы осенью

Почему именно осень

С середины сентября до конца октября почва сохраняет тепло, но уже достаточно влажная, что идеально для приживаемости корневой системы. Весной у розы уходит много сил на рост зелени, а осенью она сосредоточена на укоренении. Кроме того, саженцы в это время года стоят дешевле и выбор у питомников шире.

Сравнение: посадка весной и осенью