Осень шепчет земле секреты: розы укореняются так, что весной взрываются силой

Розы по праву называют королевами сада. Эти цветы ценят за изящество, аромат и разнообразие форм. Осенью у садоводов появляется отличная возможность заложить новый розарий или обновить старый кустарник. Осеннее высаживание считается особенно удачным, так как растения успевают укорениться до заморозков, а весной стартуют с новой силой.
С середины сентября до конца октября почва сохраняет тепло, но уже достаточно влажная, что идеально для приживаемости корневой системы. Весной у розы уходит много сил на рост зелени, а осенью она сосредоточена на укоренении. Кроме того, саженцы в это время года стоят дешевле и выбор у питомников шире.
|Параметр
|Весенняя посадка
|Осенняя посадка
|Приживаемость
|Средняя, зависит от полива
|Высокая, благодаря влаге
|Нагрузка на растение
|Быстрый рост побегов
|Сосредоточенность на корнях
|Уход
|Требует частого полива
|Минимальный контроль
|Ассортимент в продаже
|Ограничен
|Шире выбор сортов
Выберите участок. Розы любят солнечные места без застоя воды. Оптимально — южная или юго-восточная сторона участка.
Подготовьте почву. Смешайте садовую землю с перегноем, торфом и песком. При необходимости внесите минеральное удобрение.
Замочите корни. Перед посадкой погрузите их в воду на 6-8 часов. Это ускорит адаптацию.
Сделайте лунку. Диаметр около 40 см, глубина 30-35 см. На дно положите дренаж.
Посадите саженец. Корневая шейка должна быть на 3-5 см ниже уровня земли.
Полейте и замульчируйте. Используйте опилки, торф или компост, чтобы сохранить влагу.
Укройте куст. При угрозе заморозков засыпьте основание землей или торфом.
Неправильная глубина посадки → куст вымерзает зимой → заглубляйте корневую шейку на 3-5 см.
Чрезмерный полив осенью → корни загнивают → поливать только после посадки и при засухе.
Посадка в тени → вытянутые слабые побеги → выбирайте солнечные участки.
Если посадить розы в ноябре, высок риск, что куст не успеет прижиться и погибнет. В этом случае лучше прикопать саженцы в траншею, присыпать их землей и укрыть лапником. Весной их можно высадить на постоянное место.
|Плюсы
|Минусы
|Хорошее укоренение
|Риск ранних заморозков
|Экономия времени весной
|Необходимость укрытия
|Богатый выбор сортов
|Возможны повреждения при зимовке
|Быстрый старт роста весной
|Требует правильного места
Как выбрать саженцы?
Лучше брать с открытой корневой системой — видно состояние корней. Они должны быть упругими, без гнили и сухости.
Сколько стоит саженец розы?
Цена зависит от сорта и питомника: от 300 до 1500 рублей за куст.
Что лучше — контейнерный или корнесобственный саженец?
Контейнерный проще приживается, но дороже. Корнесобственный требует больше внимания, зато крепче в будущем.
Миф: розы нельзя сажать поздней осенью.
Правда: можно, если укрыть саженец и выбрать правильный срок.
Миф: для роз подходит любая почва.
Правда: лучше всего рыхлая, плодородная земля с нейтральной кислотностью.
Миф: розы не зимуют без теплицы.
Правда: большинство сортов хорошо зимует под укрытием.
Сорта роз насчитывают более 30 тысяч — от миниатюрных до вьющихся.
Первые розарии появились еще в Древнем Риме, где цветы ценили как символ роскоши.
Срезанные розы дольше стоят в вазе, если в воду добавить немного сахара.
