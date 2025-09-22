Остатки утренней кружки спасают рассаду: лайфхак, который обходится почти даром

Осенью садоводы подводят итоги сезона и начинают думать о будущей весне. В это время полезно вспомнить о проблемах, которые обязательно напомнят о себе с первыми дождями. Одна из них — нашествие улиток и слизней. Эти тихие, но прожорливые вредители способны за считаные дни уничтожить клумбы и овощные грядки. Чтобы не оказаться застигнутыми врасплох, стоит заранее продумать стратегию защиты, тем более что учёные нашли простой и доступный способ борьбы.

Почему улитки так опасны

Многие садоводы знают, что слизни и лузитанские улитки могут свести на нет все старания. Они едят листья, бутоны и даже корни растений. Особенно страдают клубника, салат, капуста, а также молодая рассада томатов и огурцов. Улитки активнее всего ночью и после дождя, когда почва влажная.

"Кофеин токсичен для улиток", — отметили учёные из Университета Небраски.

Именно это открытие дало начало необычному способу борьбы с вредителями.

Как работает кофе против улиток

В исследованиях американских специалистов выяснилось, что кофеин действует на улиток разрушительно: высокие дозы обездвиживают и убивают их.

В арабике содержится до 1,4% кофеина.

В робусте — в два раза больше.

Таким образом, даже крепкий напиток может служить натуральным пестицидом. Раствор кофе с концентрацией 1-2% убивает улиток в течение двух суток. Но использовать его нужно с осторожностью — он может повлиять на дождевых червей и полезных насекомых.

Сравнение средств борьбы