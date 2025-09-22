Лишние ветви — как лишний балласт: гортензия взлетает только после правильной обрезки

Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обрезка гортензий — это один из важнейших этапов ухода за этим эффектным кустарником. Благодаря правильной технике можно не только получить крупные и яркие шапки соцветий, но и продлить жизнь растения, сохранив его здоровье. Опытные садоводы считают, что именно грамотная обрезка делает гортензию главным украшением участка, а начинающим она помогает избежать распространённых ошибок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний уход за гортензией

Когда лучше проводить обрезку

Идеальное время для вмешательства — конец зимы или самое начало весны, до того момента, как куст войдёт в активную фазу роста. Если сделать это раньше, во время сильных морозов, растение может ослабнуть, а если позже — сократить цветение. Обрезка в этот период позволяет легко заметить сухие, больные или подмерзшие побеги и избавиться от них. Кроме того, с приходом весны и увеличением светового дня обрезанные кусты активно выпускают новые ветви и закладывают почки.

Как правильно обрезать гортензию

Прежде чем брать в руки секатор, внимательно осмотрите куст. Сильные и здоровые побеги оставляют для будущего цветения, а слабые или старые ветки лучше удалить.

Основные правила:

Использовать только острый и чистый инструмент — секатор или садовые ножницы. Срез делать под углом, отступив 1-2 см выше почки. Удалять слабые или тонкие побеги, чтобы куст не загущался. Не укорачивать слишком сильно — умеренная обрезка помогает сохранить баланс между ростом и цветением.

Важно учитывать сорт: некоторые виды гортензий (например, крупнолистная) образуют бутоны на побегах прошлого года, и слишком сильное укорачивание приведёт к потере цветения.

Сравнение видов гортензий по обрезке