Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наука открыла новый путь к богатству: гриб, который делает золото — древняя мечта алхимиков ожила
Подержанный автомобиль с вариатором скрывает риски: как понять, стоит ли брать
Два острова, два мира: на каком райском берегу октябрь дарит больше удовольствий
Секатор в сентябре может обернуться катастрофой: осенняя обрезка лишает сад весеннего цветения
Региональный сюрприз: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека
Золотая корочка без капли лишнего жира: секрет идеальных куриных крылышек — духовка делает всё сама
Полвека поисков не прошли зря: мир получил оружие против ВИЧ
Черный трон пошатнулся: модные пальто в новых оттенках объявили битву классике
Ил, кромка воды и ошибка в один шаг: в этих болотах победа всегда на стороне терпеливого хищника

Лишние ветви — как лишний балласт: гортензия взлетает только после правильной обрезки

Садоводство

Обрезка гортензий — это один из важнейших этапов ухода за этим эффектным кустарником. Благодаря правильной технике можно не только получить крупные и яркие шапки соцветий, но и продлить жизнь растения, сохранив его здоровье. Опытные садоводы считают, что именно грамотная обрезка делает гортензию главным украшением участка, а начинающим она помогает избежать распространённых ошибок.

Осенний уход за гортензией
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний уход за гортензией

Когда лучше проводить обрезку

Идеальное время для вмешательства — конец зимы или самое начало весны, до того момента, как куст войдёт в активную фазу роста. Если сделать это раньше, во время сильных морозов, растение может ослабнуть, а если позже — сократить цветение. Обрезка в этот период позволяет легко заметить сухие, больные или подмерзшие побеги и избавиться от них. Кроме того, с приходом весны и увеличением светового дня обрезанные кусты активно выпускают новые ветви и закладывают почки.

Как правильно обрезать гортензию

Прежде чем брать в руки секатор, внимательно осмотрите куст. Сильные и здоровые побеги оставляют для будущего цветения, а слабые или старые ветки лучше удалить.

Основные правила:

  1. Использовать только острый и чистый инструмент — секатор или садовые ножницы.

  2. Срез делать под углом, отступив 1-2 см выше почки.

  3. Удалять слабые или тонкие побеги, чтобы куст не загущался.

  4. Не укорачивать слишком сильно — умеренная обрезка помогает сохранить баланс между ростом и цветением.

Важно учитывать сорт: некоторые виды гортензий (например, крупнолистная) образуют бутоны на побегах прошлого года, и слишком сильное укорачивание приведёт к потере цветения.

Сравнение видов гортензий по обрезке

Вид гортензии Особенности обрезки Результат
Крупнолистная Цветёт на побегах прошлого года Лёгкая санитарная обрезка, иначе потеря бутонов
Метельчатая Бутоны формируются на побегах текущего года Можно смело укорачивать для пышного цветения
Древовидная Требует омолаживающей обрезки Формирует крупные "шары" на новых побегах
Черешковая (вьющаяся) Минимальная корректировка Сохраняет декоративный вид

Уход после процедуры

После обрезки куст нуждается в восстановлении. Весной стоит внести комплексное удобрение для садовых кустарников, которое содержит азот, калий и фосфор. Оно поможет растению быстрее нарастить новые побеги и заложить бутоны. Полив в тёплое время года должен быть регулярным, особенно в период активного цветения. Чтобы защитить кусты от болезней, важно вовремя удалять сорняки, а при первых признаках грибка использовать биофунгициды.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте инструменты: секатор, садовые перчатки, садовый вар.

  2. Осмотрите куст и определите старые, сухие и больные ветви.

  3. Сделайте срезы под углом, оставляя почку "смотрящей" наружу.

  4. Удалите побеги, растущие внутрь куста.

  5. После процедуры подкормите растение удобрением и замульчируйте приствольный круг.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Слишком сильная обрезка крупнолистной гортензии.
    → Последствие: отсутствие цветения летом.
    → Альтернатива: санитарная обрезка только повреждённых побегов.

  • Ошибка: Использование тупого секатора.
    → Последствие: раздавленные срезы и риск заражения.
    → Альтернатива: острый инструмент и обработка срезов садовым варом.

  • Ошибка: Обрезка в мороз.
    → Последствие: повреждение почек и ослабление куста.
    → Альтернатива: дождаться устойчивого потепления.

А что если…

Если вы пропустили зиму и не успели провести обрезку до весеннего сокодвижения, лучше ограничиться минимальным вмешательством: удалить только сухие и явно повреждённые ветви. Полноценную обрезку оставьте на следующий год.

Плюсы и минусы обрезки

Плюсы Минусы
Стимулирует образование крупных соцветий Требует времени и навыков
Омолаживает куст При ошибке можно потерять цветение
Предотвращает болезни Неправильный срез открывает путь инфекциям
Улучшает декоративность сада Нужно учитывать сортовые особенности

FAQ

Как выбрать удобрение для гортензии после обрезки?
Подойдут комплексные минеральные удобрения для цветущих кустарников с содержанием азота, калия и фосфора.

Сколько стоит секатор для гортензий?
Качественный садовый инструмент стоит от 700 до 2000 рублей, в зависимости от бренда и материала.

Что лучше: весенняя или осенняя обрезка?
Весенняя считается безопаснее: куст выходит из зимовки обновлённым и успевает сформировать новые побеги.

Мифы и правда

  • Миф: гортензии не нуждаются в обрезке.
    Правда: без неё куст стареет и перестаёт цвести.

  • Миф: чем сильнее обрежешь, тем больше цветов.
    Правда: для некоторых сортов это губительно.

  • Миф: после обрезки гортензии нужно сильно заливать водой.
    Правда: переувлажнение вызывает болезни, нужен умеренный полив.

3 интересных факта

  1. В Японии гортензия считается символом искренности и используется в чайных церемониях.

  2. Некоторые сорта меняют окраску соцветий в зависимости от кислотности почвы.

  3. В Европе мода на гортензии началась в XVIII веке после их завоза мореплавателями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Бахрома бьёт по глазам, рванина возвращает 2010-е: дизайнеры Нью-Йорка воскресили забытые тренды
Дорога превратилась в арену страха: рабочие наткнулись на змею, длиннее легковушки
Тарантино удивил Голливуд: неожиданный ход режиссёра ради съёмок фильма
Живое пространство вместо зелёной стены: вот почему лучше не ставить растения на один уровень
Колониальный шик и золотой песок: Маунт-Лавиния удивляет туристов неожиданными контрастами
Навоз отдыхает: три щепотки огородной муки делают землю жирной, а урожай в полтора раза больше
Подземный огонь вместо дрожи: учёные выяснили, куда исчезает энергия землетрясений
Длинные волосы — не магия, а дисциплина: простые привычки заменяют дорогие уходовые средства
Спокойствие спасает от проверки: как правильно вести себя рядом с постом ДПС
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.