Кофейный дождь для растений: щепотка гущи запускает процессы, о которых садоводы молчат

Кофейная гуща, которую мы привыкли без сожаления выбрасывать после приготовления утреннего напитка, на самом деле может стать ценным помощником для ваших зеленых питомцев. Она не только питает почву, но и улучшает её структуру, помогая комнатным и садовым растениям расти здоровыми и сильными.
"Кофейная гуща является эффективным удобрением для комнатных растений из-за высокого содержания азота", — сказала руководитель отдела садов Homes & Gardens Рэйчел Булл.
В составе использованного молотого кофе много азота, калия, магния, кальция и других микроэлементов. Эти вещества необходимы для формирования крепких стеблей, сочных листьев и устойчивости к болезням.
Удобрение из гущи действует постепенно: питательные вещества высвобождаются медленно, поэтому растение получает подпитку на протяжении длительного времени. В итоге вам не нужно слишком часто подкармливать цветы или травы, а результат заметен дольше.
|Критерий
|Кофейная гуща
|Минеральные удобрения
|Органические удобрения
|Источник
|Натуральный отход кофе
|Химическое производство
|Компост, перегной
|Содержание азота
|Высокое
|Разное, в зависимости от формулы
|Среднее
|Скорость действия
|Медленное высвобождение
|Быстрое, иногда агрессивное
|Среднее
|Доступность
|Бесплатно, всегда под рукой
|Нужно покупать
|Требует времени на приготовление
|Подходит для
|Комнатных и садовых растений
|Точных дозировок в теплицах
|Огородных культур
Подсушите использованный кофе перед применением, чтобы он не закис и не начал плесневеть.
Смешивайте гущу с почвой при пересадке или обновлении верхнего слоя земли.
В период активного роста растений подкармливайте их гущей раз в неделю, добавляя настой при поливе.
Если вносите гущу в чистом виде, делайте это редко — один-два раза за сезон.
Добавляйте кофе в компост, чтобы ускорить процесс разложения и обогатить смесь азотом.
"При посыпке почвы непосредственно использованная кофейная гуща может помочь улучшить её структуру и способность удерживать воду", — добавила Рэйчел Булл.
А что если попробовать подкормить кофеем садовые культуры? Это возможно, и особенно хорошо на такую подпитку реагируют растения, любящие кислую почву: розы, азалии, гардении, лилии. При этом гуща помогает снизить pH, делая землю более комфортной для этих культур.
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатное и экологичное удобрение
|Требует осторожности в дозировке
|Содержит важные микроэлементы
|Может закислять почву
|Улучшает структуру грунта
|При избытке образует плотную корку
|Подходит для компоста
|Не заменяет полноценные удобрения
Как выбрать кофейную гущу для удобрения?
Подходит только использованная гуща, так как свежемолотый кофе слишком кислый и может навредить растениям.
Сколько стоит удобрение из кофе?
Оно бесплатное — это побочный продукт приготовления напитка, который обычно просто выбрасывают.
Что лучше: кофейная гуща или минеральные удобрения?
Минеральные смеси дают быстрый эффект, но могут обжечь корни. Кофейная гуща действует мягко и безопасно, хотя и медленнее.
В Японии кофейную гущу используют для производства биоразлагаемого пластика.
Садоводы отмечают, что запах кофе отпугивает слизней и муравьёв.
В косметике молотый кофе применяют как натуральный скраб для кожи.
