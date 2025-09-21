Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о контуринге: скандинавский макияж — новая философия красоты
Зелёные жители требуют меню: простой трюк, чтобы комнатные растения росли как на дрожжах
Россия не почувствует: новый пакет европейских санкций не страшен
Главный боксёр страны и Егор Крид: раскрыты подробности их беседы после скандала в Лужниках
Возраст — не приговор: 3 секрета макияжа после 40, которые вернут молодость
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России

Кофейный дождь для растений: щепотка гущи запускает процессы, о которых садоводы молчат

Садоводство

Кофейная гуща, которую мы привыкли без сожаления выбрасывать после приготовления утреннего напитка, на самом деле может стать ценным помощником для ваших зеленых питомцев. Она не только питает почву, но и улучшает её структуру, помогая комнатным и садовым растениям расти здоровыми и сильными.

Садовод использует кофейную гущу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод использует кофейную гущу

"Кофейная гуща является эффективным удобрением для комнатных растений из-за высокого содержания азота", — сказала руководитель отдела садов Homes & Gardens Рэйчел Булл.

Чем полезна кофейная гуща для растений

В составе использованного молотого кофе много азота, калия, магния, кальция и других микроэлементов. Эти вещества необходимы для формирования крепких стеблей, сочных листьев и устойчивости к болезням.

Удобрение из гущи действует постепенно: питательные вещества высвобождаются медленно, поэтому растение получает подпитку на протяжении длительного времени. В итоге вам не нужно слишком часто подкармливать цветы или травы, а результат заметен дольше.

Сравнение: кофейная гуща и готовые удобрения

Критерий Кофейная гуща Минеральные удобрения Органические удобрения
Источник Натуральный отход кофе Химическое производство Компост, перегной
Содержание азота Высокое Разное, в зависимости от формулы Среднее
Скорость действия Медленное высвобождение Быстрое, иногда агрессивное Среднее
Доступность Бесплатно, всегда под рукой Нужно покупать Требует времени на приготовление
Подходит для Комнатных и садовых растений Точных дозировок в теплицах Огородных культур

Как правильно использовать кофейную гущу

  1. Подсушите использованный кофе перед применением, чтобы он не закис и не начал плесневеть.

  2. Смешивайте гущу с почвой при пересадке или обновлении верхнего слоя земли.

  3. В период активного роста растений подкармливайте их гущей раз в неделю, добавляя настой при поливе.

  4. Если вносите гущу в чистом виде, делайте это редко — один-два раза за сезон.

  5. Добавляйте кофе в компост, чтобы ускорить процесс разложения и обогатить смесь азотом.

"При посыпке почвы непосредственно использованная кофейная гуща может помочь улучшить её структуру и способность удерживать воду", — добавила Рэйчел Булл.

А что если…

А что если попробовать подкормить кофеем садовые культуры? Это возможно, и особенно хорошо на такую подпитку реагируют растения, любящие кислую почву: розы, азалии, гардении, лилии. При этом гуща помогает снизить pH, делая землю более комфортной для этих культур.

Плюсы и минусы кофейной гущи

Плюсы Минусы
Бесплатное и экологичное удобрение Требует осторожности в дозировке
Содержит важные микроэлементы Может закислять почву
Улучшает структуру грунта При избытке образует плотную корку
Подходит для компоста Не заменяет полноценные удобрения

FAQ

Как выбрать кофейную гущу для удобрения?
Подходит только использованная гуща, так как свежемолотый кофе слишком кислый и может навредить растениям.

Сколько стоит удобрение из кофе?
Оно бесплатное — это побочный продукт приготовления напитка, который обычно просто выбрасывают.

Что лучше: кофейная гуща или минеральные удобрения?
Минеральные смеси дают быстрый эффект, но могут обжечь корни. Кофейная гуща действует мягко и безопасно, хотя и медленнее.

Интересные факты

  1. В Японии кофейную гущу используют для производства биоразлагаемого пластика.

  2. Садоводы отмечают, что запах кофе отпугивает слизней и муравьёв.

  3. В косметике молотый кофе применяют как натуральный скраб для кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Авто
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
Домашние животные
Советский эксперимент обернулся бедой: пушной зверёк стал ночным кошмаром природы
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Точка зрения
70 рублей за литр бензина превращаются в новую норму: как дефицит 95-го ударит по чеку в магазине
Популярное
Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу

Наступила осень, пора возвращаться в школу! Три классических рок-песни, которые помогут сделать этот переход легче и интереснее, предлагаются для вашего прослушивания.

Сентябрьское настроение: названы три классических рок-песни для возвращения в школу
Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Последние материалы
Возраст — не приговор: 3 секрета макияжа после 40, которые вернут молодость
Невероятно красивый номер, но есть один минус: Ида Галич вынесла вердикт победителю Интервидения
Неожиданный взлёт: доходы от предпринимательства в России выросли
Изумрудная гладь, розовые волны и золотые блики: самые нереальные воды планеты
Это не случайность, а стратегия: вот почему правительство намеренно тормозит экономику России
Хотели волосы до пояса, а получили пучок соломы: простое правило всё меняет
МакSим удивила всех: она пела, а на крыше появились неожиданные танцоры — вот кто это был
Купальни богов или ловушки для смертных: секреты самых горячих озер Земли
Хотели гладкость, получили зуд: один неожиданный приём снимает кожу с крючка
Шашлык уже не тот? Вот почему упал интерес россиян к готовому блюду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.