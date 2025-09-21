Кофейный дождь для растений: щепотка гущи запускает процессы, о которых садоводы молчат

Кофейная гуща, которую мы привыкли без сожаления выбрасывать после приготовления утреннего напитка, на самом деле может стать ценным помощником для ваших зеленых питомцев. Она не только питает почву, но и улучшает её структуру, помогая комнатным и садовым растениям расти здоровыми и сильными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовод использует кофейную гущу

"Кофейная гуща является эффективным удобрением для комнатных растений из-за высокого содержания азота", — сказала руководитель отдела садов Homes & Gardens Рэйчел Булл.

Чем полезна кофейная гуща для растений

В составе использованного молотого кофе много азота, калия, магния, кальция и других микроэлементов. Эти вещества необходимы для формирования крепких стеблей, сочных листьев и устойчивости к болезням.

Удобрение из гущи действует постепенно: питательные вещества высвобождаются медленно, поэтому растение получает подпитку на протяжении длительного времени. В итоге вам не нужно слишком часто подкармливать цветы или травы, а результат заметен дольше.

Сравнение: кофейная гуща и готовые удобрения