Непрошеные соседи на даче: проводка, урожай и здоровье под угрозой — крысы атакуют

Крысы на даче — это не только неприятное соседство, но и серьёзная угроза урожаю, проводке, бытовым вещам и здоровью. Эти грызуны способны испортить десятки килограммов продуктов за сезон, прогрызть утеплитель и разносить инфекции. Ожидать, что они сами уйдут или их переловят кошки, не стоит. Чем раньше начать действовать, тем проще избавиться от непрошеных гостей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древесная крыса и ядовитая трава

Первые признаки незваных гостей

Поначалу колония может вести себя тихо, но со временем появляются характерные признаки: норы в земле или под постройками, специфический запах, следы лап и экскрементов, ночные шорохи в доме или сарае. Иногда крысы выдают себя звуками — скрежетом, когда они точат зубы о дерево, плинтус или стены. Встретив животное "лицом к лицу", сомнений уже не остаётся.

Крысы заметно крупнее мышей: длина взрослой особи может достигать 25 см (без хвоста). Каждая крыса за год съедает до 10 кг продуктов. Они умнее и осторожнее мышей, редко берут испорченную пищу и способны быстро распознать приманки с запахом химии.

Сравнение способов борьбы