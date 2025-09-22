Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашняя катастрофа на подходе: главные признаки, что вашей стиральной машине осталось недолго
Австралийская пещера скрыла существо без глаз: эволюция создаёт жизнь в тьме, где зрение лишние
Шаман отказался от оценок на Интервидении: что ответила Ольга Бузова
Британия сошла с ума? В эпоху тишины электрокаров там субсидируют ревущие V12
Королевский подарок с подвохом: названа реальная цена броши Трампа для королевы Камиллы
Красный двигатель включён: продукты, которые держат сердце в идеальной форме
Цифровой захват: как София Сабо потеряла тысячи подписчиков за поддержку властей
Мышцы растут криво? Вот как избавиться от ассиметрии и дисбаланса
Бисквитный рулет ещё никогда не был таким нежным: 5 яиц, 5 ложек пудры, 10 ложек муки создают чудо

Мини-огород без земли: крошечные ростки ломают привычный взгляд на еду

5:43
Садоводство

Микрозелень стала настоящим открытием для любителей свежих и полезных продуктов. Эти крошечные ростки не только придают блюдам яркий вкус и аромат, но и обогащают рацион витаминами и минералами. Вырастить их можно даже без земли — с помощью гидропоники. Такой способ не требует сложного оборудования, доступен каждому и позволяет круглый год иметь свежую зелень под рукой.

Микрозелень
Фото: Own work by Teogenesis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Микрозелень

Основы выращивания микрозелени без почвы

Гидропонное выращивание подразумевает использование влагоёмких материалов вместо земли. Это избавляет от грязи, снижает риск появления вредителей и упрощает уход. При этом ростки получают всё необходимое: влагу, воздух и питательные вещества.

Микрозелень подходит практически любая: редис, горчица, брокколи, горох, свёкла, базилик. Семена можно покупать как специализированные — для микрозелени, так и обычные овощные, главное, чтобы они были качественными и без химической обработки.

Сравнение материалов для гидропонного выращивания

Материал Особенности Удобство использования
Вермикулит и перлит Хорошо удерживают влагу, лёгкие, обеспечивают аэрацию Подходят для многократного применения
Коврики из кокоса, джута, конопли Экологичные, одноразовые, разлагаются со временем Чистый процесс, минимум ухода
Ткань (войлок, синтепон) Влагоёмкая, легко подрезать под размер лотка Дешёвая альтернатива готовым матам
Вата, бумажные полотенца, губки Доступно и просто Временный вариант при отсутствии других материалов

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте поддон с дренажными отверстиями. Для эстетики можно вставить его в декоративный контейнер.

  2. Выложите выбранный субстрат и хорошо увлажните его.

  3. Равномерно распределите семена. Удобно использовать солонку или дозатор.

  4. Первые 3–4 дня накройте лоток крышкой или тёмной тканью, чтобы ускорить прорастание.

  5. Когда появятся ростки, переставьте в светлое место или включите фитолампу.

  6. Опрыскивайте ежедневно, следите, чтобы субстрат был влажным, но не мокрым.

  7. Подкармливайте раз в 1–2 недели слабым раствором удобрения для зелени.

  8. Срезайте ножницами, когда ростки достигнут 3–5 см.

  9. Запускайте новый посев каждые 7–10 дней для постоянного урожая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком густой посев → ростки вытягиваются и быстро портятся → сейте умеренно, оставляя пространство.

  • Постоянный избыток влаги → плесень и гниль → используйте пульверизатор и поддоны с дренажом.

  • Недостаток света → бледные и слабые ростки → поставьте контейнер на южное окно или включите лампы.

  • Использование старых семян → низкая всхожесть → покупайте свежие семена у надёжных производителей.

А что если…

…нет подоконника с хорошим освещением? Тогда помогут фитолампы: компактные модели легко установить даже на кухне.

…нет специальных ковриков? Можно взять ватные диски или хлопковую ткань — этого достаточно для первых экспериментов.

…нужно много зелени сразу? Лучше посеять несколько поддонов в разное время, чтобы урожай созревал постепенно.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Чистота — нет земли и грязи Некоторые субстраты одноразовые
Быстрое получение урожая — 7–14 дней Нужно следить за влажностью ежедневно
Круглогодичное выращивание Дополнительные затраты на фитолампы
Компактность — достаточно небольшого лотка Урожай хранится недолго, лучше срезать по мере надобности

FAQ

Как выбрать семена для микрозелени?
Лучше брать специально подготовленные семена, но подойдут и обычные овощные без обработки.

Сколько стоит набор для выращивания?
Простейший комплект (лоток, коврик, семена) можно купить от 500 рублей. Более сложные гидропонные системы стоят дороже.

Что лучше: гидропоника или почва?
Гидропоника чище и удобнее, но почва даёт более устойчивый рост. Всё зависит от условий и предпочтений.

Мифы и правда

  • Миф: микрозелень — это декоративный элемент.
    Правда: это полноценный источник витаминов и минералов.

  • Миф: без земли зелень вырастить невозможно.
    Правда: гидропоника успешно заменяет грунт.

  • Миф: это долго и сложно.
    Правда: первые ростки можно срезать уже через неделю.

3 интересных факта

  1. В 1 грамме микрозелени может содержаться больше витамина С, чем в лимоне.

  2. На космических станциях экспериментируют с гидропонным выращиванием зелени для астронавтов.

  3. В ресторанах высокой кухни микрозелень используют как акцент для подачи блюд.

Исторический контекст

Первые опыты по выращиванию растений без почвы начались ещё в Древнем Вавилоне, где существовали висячие сады. В XX веке гидропонику активно развивали для сельского хозяйства в условиях ограниченных земель. Сегодня метод стал доступным каждому — от агронома до городского жителя, который хочет добавить свежую зелень в рацион.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Новости спорта
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Шоу-бизнес
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Гладить больше не модно: новые хитрости делают рубашки идеально ровными сами
Остатки утренней кружки спасают рассаду: лайфхак, который обходится почти даром
Наводнение смыло иллюзии: Бали больше не прощает хаотичный туризм
Иван Ургант ошеломил поклонников: вот как изменилась его дочь за 10 лет
Не продали мечту: как Emirates спасла программу A380, проигнорировав 747-8
Фальшивка превращает двигатель в жертву: как масло становится оружием против мотора
Кожа включает режим перезагрузки: гиалуронка и ретинол уходят в тень новой звезды
6 роковых сочетаний: как развести продукты во времени, чтобы сохранить максимум пользы
Жизнь оборвалась внезапно: российский рэпер раскрыл причину смерти двухмесячной дочери
Мимас раскрыл тайну: глобальный океан прячется под ледяной бронёй спутника Сатурна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.