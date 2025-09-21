Цветная капуста в пивном кляре звучит странно, но хрустит вкуснее картошки фри

Хрустящая цветная капуста в пивном кляре — это простой рецепт, который может превратить привычный овощ в яркую и вкусную закуску. Такая капуста получается золотистой, с аппетитной корочкой и мягкой серединкой. Благодаря пиву в составе кляра у блюда появляется особая структура и лёгкий хлебный аромат.
Пузырьки углекислого газа из пива делают тесто воздушным, а во время жарки помогают создать тонкую и хрустящую оболочку. Светлое пиво придаёт лёгкую горчинку и подчёркивает вкус овощей, в то время как тёмное может перебить их аромат.
|Вид кляра
|Особенности вкуса
|Лучшее применение
|На воде
|Нейтральный, лёгкий
|Для повседневных блюд
|На молоке
|Мягкий, с плотной корочкой
|Для нежных овощей и курицы
|На пиве
|Хрустящий, ароматный
|Для закусок и праздничного меню
Цветная капуста — 1,5 кг
Подсолнечное масло — 120 мл
Пшеничная мука — 60 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
Для кляра:
Светлое пиво — 340 мл
Пшеничная мука в/с — 190 г
Разрыхлитель — 5 г
Соль — 1 ч. л.
Паприка копчёная — 1 ч. л.
Разберите кочан на небольшие соцветия, промойте и обсушите полотенцем.
Закипятите 2 литра воды с половиной чайной ложки соли. Варите соцветия 3-4 минуты до полуготовности, затем обдайте холодной водой и дайте стечь.
В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и паприку. Влейте холодное пиво, постоянно помешивая венчиком. Консистенция должна напоминать жидкую сметану. Дайте тесту постоять 10 минут.
В отдельной миске соедините муку, соль и перец. Перед тем как окунуть капусту в кляр, слегка обваляйте её в этой смеси — так кляр лучше закрепится.
Разогрейте масло до 170-180 °C. Опускайте соцветия порциями, чтобы они не слипались. Обжаривайте по 3-4 минуты до золотистой корочки. Готовую капусту выкладывайте на бумажные полотенца.
Подавайте горячей с соусом на выбор: чесночным, сметанным с зеленью, сырным или классическим кетчупом.
Недостаточно горячее масло → капуста впитывает жир → проверяйте шпажкой или используйте термометр.
Крупные куски капусты → сырая середина → предварительно бланшируйте.
Использование тёмного пива → излишняя горечь → выбирайте светлое или безалкогольное.
Попробуйте заменить капусту на другие овощи: цукини, сладкий перец, лук кольцами или брокколи. В пивном кляре они получаются не менее вкусными.
|Плюсы
|Минусы
|Хрустящая золотистая корочка
|Высокая калорийность
|Лёгкость приготовления
|Требует много масла
|Подходит для разных овощей
|Лучше есть сразу, не хранить долго
Можно ли хранить капусту в кляре?
Лучше всего есть сразу. При хранении в холодильнике корочка теряет хруст, но можно разогреть в духовке.
Какое пиво выбрать?
Подойдёт светлое, фильтрованное. Оно делает кляр воздушным и не перебивает вкус овощей.
С чем подать?
С чесночным соусом, сырным дипом, сметаной с зеленью или классическим соусом барбекю.
Миф: алкоголь в кляре остаётся.
Правда: при жарке спирт полностью испаряется.
Миф: кляр на пиве слишком жирный.
Правда: если масло хорошо разогреть, корочка будет хрустящей без лишнего жира.
Цветная капуста богата витамином С, его в ней больше, чем в цитрусовых.
В Европе долгое время этот овощ считался редкостью и был доступен только знати.
Пивной кляр придумали в Англии для приготовления рыбы, позже он стал универсальным.
Рецепты кляра на пиве появились в XIX веке в Англии, где его использовали для рыбы и картофеля. В России способ приготовления прижился в XX веке: хозяйки начали готовить таким образом овощи — от кабачков до баклажанов. Сегодня цветная капуста в пивном кляре — это классика, которая отлично вписывается в современную кухню.
