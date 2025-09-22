Замените мифы фактами — хойя с восковыми листьями украсит любой современный интерьер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Домашние растения, как и одежда, тоже подчиняются законам моды. То, что когда-то украшало каждый подоконник, спустя годы уходит в забвение, а потом внезапно возвращается в тренд. Сегодня сразу несколько некогда популярных "бабушкиных" культур снова стали объектами внимания цветоводов.

Герань, пеларгония
Фото: https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23699271133/ by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Герань, пеларгония

Аспарагус перистый

Этот многолетний кустарник из семейства Спаржевых отличается ажурными побегами, похожими на перышки. Когда-то его ценили за декоративность, но позже перестали выращивать: листья активно опадали и создавали много мусора. Сегодня аспарагус снова в моде, особенно в подвесных кашпо.

Уход:

  • любит тёплый климат и регулярное опрыскивание;

  • нуждается в рассеянном свете и частом поливе;

  • не переносит сухого воздуха.

Бегония королевская

Пик её популярности пришёлся на 80-90-е годы. Затем растение исчезло из магазинов, но сегодня вновь активно поставляется из Европы. Бегонию легко узнать по крупным листьям с жёсткой фактурой и яркой окраской — зелёной, розовой, фиолетовой.

Уход:

  • грунт на основе торфа;

  • постоянная лёгкая влажность почвы;

  • яркий, но рассеянный свет.

Пеларгония

В прошлом это был почти обязательный "деревенский цветок". Потом мода на минимализм и евроремонт вытеснила её из квартир. Сегодня пеларгония возвращается — её снова любят за простоту ухода и способность цвести почти круглый год.

Уход:

  • устойчива к засухе и прохладе;

  • хорошо переносит обрезку;

  • редко болеет.

Плющ восковой (хойя мясистая)

Растение с толстыми блестящими листьями и эффектными соцветиями. В прошлом от него отказывались из-за мифа о "разлучнице", якобы выгоняющей мужчин из дома. Сегодня это суеверие забыто, и хойя переживает второе рождение.

Уход:

  • требует много света и хорошего дренажа;

  • прекрасно смотрится в кашпо;

  • любит органические удобрения.

Роициссус ромбический ("берёзка")

Эта лиана, способная достигать 1,5 метра, когда-то украшала почти каждый дом. Но позже её вытеснил модный фикус Бенджамина. Сейчас роициссус снова ценят за способность быстро "оживлять" минималистские интерьеры густой зелёной массой.

Уход:

  • предпочитает глинисто-песчаную почву;

  • любит обильный полив;

  • хорошо растёт при опоре или в подвесных композициях.

Сравнение растений

Растение Особенность Требования к уходу
Аспарагус Ажурные побеги Влага, опрыскивание
Бегония Крупные листья с узорами Торфяной грунт, влажность
Пеларгония Цветёт круглый год Минимальный уход
Хойя Восковые листья, соцветия Свет, дренаж, подкормка
Роициссус Лиана, густая зелень Полив, простор для роста

Советы шаг за шагом

  1. Подберите растение под интерьер: хойя и роициссус — для просторных комнат, пеларгония — для балкона.

  2. Обеспечьте дренаж, чтобы избежать загнивания корней.

  3. Учитывайте потребность в свете: бегонии и аспарагус любят рассеянный свет, хойя предпочитает яркое освещение.

  4. Следите за влажностью воздуха — аспарагус и бегония нуждаются в регулярных опрыскиваниях.

  5. Используйте органические удобрения в умеренных количествах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить растения под прямые солнечные лучи.

  • Последствие: ожоги и пересыхание листвы.

  • Альтернатива: рассеянное освещение.

  • Ошибка: переливать горшки.

  • Последствие: загнивание корней.

  • Альтернатива: полив по мере подсыхания верхнего слоя.

  • Ошибка: верить суевериям о "разлучнице".

  • Последствие: упущенная возможность украсить дом эффектным растением.

  • Альтернатива: ориентироваться на реальный уход, а не на мифы.

А что если объединить растения

Современные дизайнеры советуют комбинировать несколько "бабушкиных" культур в одном интерьере. Например, хойя в подвесном кашпо и пышная пеларгония на подоконнике создают контраст текстур и форм, делая комнату более живой.

Плюсы и минусы модных "бабушкиных" растений

Плюсы Минусы
Просты в уходе Некоторые сильно мусорят (аспарагус)
Украшают интерьер Требуют места (роициссус, хойя)
Устойчивы к болезням Нуждаются в регулярном поливе
Исторический шарм Могут вызывать аллергию

FAQ

Какие из этих растений самые неприхотливые?
Пеларгония и роициссус — их можно выращивать даже новичкам.

Можно ли держать хойю дома?
Да, суеверия давно развенчаны. При правильном уходе она порадует необычными соцветиями.

Как часто поливать бегонию?
Грунт должен быть слегка влажным, но не заболоченным.

Мифы и правда

  • Миф: комнатные растения возвращаются в моду случайно.

  • Правда: возвращение связано с трендом на экологичность и натуральность.

  • Миф: пеларгония — "деревенский" цветок.

  • Правда: её активно используют и в современных интерьерах.

  • Миф: хойя приносит несчастье.

  • Правда: это всего лишь старое поверье, не имеющее доказательств.

3 интересных факта

  1. В СССР аспарагус считался символом достатка — им украшали интерьеры учреждений.

  2. Пеларгонию использовали в народной медицине как средство от простуды.

  3. Хойя названа в честь английского садовника Томаса Хоя, жившего в XVIII веке.

Исторический контекст

  • В дореволюционной России многие из этих растений украшали усадьбы и городские квартиры.

  • В 70-80-е годы они были почти в каждом доме.

  • В 90-е их заменили фикусы и орхидеи, а сегодня снова наблюдается возвращение интереса к "ностальгической зелени".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
