Подоконник превращается в инкубатор: растения будут плодиться даже в холодное время

Размножение комнатных растений в холодное время года кажется сложной задачей, но на самом деле оно доступно каждому, кто готов внести несколько корректировок в привычный уход. Осенью и зимой в квартирах сохраняется тёплая и влажная среда, которая при правильной организации освещения может стать идеальной для укоренения черенков. Если добавить фитолампы или небольшие тепловые коврики для растений, процесс идёт почти так же активно, как весной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Английский плющ в горшке

Какие растения легче всего размножать

Паутинное растение (хлорофитум)

Хлорофитум остаётся одним из самых популярных кандидатов для размножения. Осенью он продолжает выбрасывать длинные стебли с детками, особенно если стоит возле светлого окна.

"Чтобы помочь вашему паучьему растению сформировать детенышей, поместите материнское растение на яркий непрямой свет и регулярно поливайте его, не переувлажняя почву", — сказала фермер Линдси Честейн.

Чтобы укоренить молодое растение, достаточно аккуратно отделить побег у основания и посадить его в лёгкий субстрат. Важно поддерживать влажность почвы и держать горшочек на подоконнике.

Традесканция зебрина

Это растение — рекордсмен по скорости роста и укоренения. Даже при минимальном уходе оно легко даёт корни. Яркая окраска листьев с серебристым отливом делает его украшением любого интерьера.

"Даже при слабом освещении или при игнорировании он может быстро расти в правильной почве", — отметил специалист Мелвин Кубиан.

Достаточно нарезать черенки длиной около 7-10 см и поставить их в землю или воду. Через несколько дней появляются первые корешки. Осенью и зимой растение хорошо переносит нехватку света, а для ускорения роста можно использовать мини-теплицу или коврик с подогревом.

Плющ

Для укоренения плюща важно правильно выбрать место среза. Черенок нужно отрезать сразу под узлом, где уже заметны крошечные воздушные корни. Воду, в которой стоит растение, необходимо менять каждые пару дней, иначе повышается риск заболеваний.

Сравнение трёх культур